Nintendo confirma cuándo se podrá jugar Minecraft en Switch 2 y qué novedades incluirá

Minecraft estará disponible en Nintendo Switch 2. (Minecraft)

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Los jugadores de Nintendo Switch 2 ya tienen una fecha para disfrutar de una versión nativa de Minecraft. Mojang confirmó que el popular videojuego llegará oficialmente a la nueva consola el 27 de octubre de 2026, cuando estará disponible a través de la Nintendo eShop.

La edición no será un simple traslado del título que ya funciona mediante retrocompatibilidad en la consola, sino una adaptación diseñada para aprovechar el nuevo hardware, con mejoras gráficas y de rendimiento.

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Entre las principales novedades destaca Vibrant Visuals, una actualización gráfica que incorpora una iluminación más avanzada, sombras mejoradas y efectos visuales más detallados. Sin embargo, algunas de estas funciones tendrán limitaciones en determinados modos de juego y contenidos descargables.

La nueva actualización de Minecraft trajo una de las funciones más pedidas por los jugadores. (Foto: Minecraft)

Una versión pensada para aprovechar Switch 2

Desde el lanzamiento de Nintendo Switch 2, los usuarios han podido ejecutar la edición original de Minecraft gracias a la retrocompatibilidad de la consola. Sin embargo, esa versión no aprovecha plenamente la potencia del nuevo dispositivo.

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La edición anunciada por Mojang cambia este escenario al tratarse de un desarrollo nativo para Switch 2, optimizado específicamente para el hardware de la consola.

Esto permitirá ofrecer una experiencia visual más moderna, tiempos de carga optimizados y un mejor rendimiento durante las partidas.

La compañía presentó inicialmente esta adaptación durante el Nintendo Direct celebrado en junio, aunque recién ahora confirmó la fecha oficial de lanzamiento.

Minecraft llegará de manera oficial a Nintendo Switch 2 en octubre de 2026. (X)

Vibrant Visuals será una de las principales novedades

El cambio más importante llegará de la mano de Vibrant Visuals, una actualización gráfica que se convertirá en la experiencia visual predeterminada para esta nueva edición.

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Según Mojang, el sistema incorpora mejoras en la iluminación dinámica, nuevas sombras, reflejos y otros efectos que buscan ofrecer un mundo de Minecraft más inmersivo sin alterar la esencia del juego.

Estas mejoras permitirán apreciar escenarios con mayor profundidad visual y una apariencia más cercana a las capacidades gráficas actuales.

No obstante, los jugadores deberán tener en cuenta que Vibrant Visuals no estará disponible en todas las situaciones.

Minecraft llegará a Nintendo Switch 2 con Vibrant Visuals, una mejora gráfica. (Nintendo)

Habrá algunas limitaciones al lanzamiento

Aunque la nueva tecnología gráfica será uno de los principales atractivos de esta versión, Mojang confirmó que inicialmente no funcionará en todos los modos de juego.

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Por ejemplo, la función permanecerá desactivada durante las partidas en pantalla dividida.

También existirán restricciones para determinados mundos y contenidos descargados desde el Marketplace de Minecraft.

La empresa explicó que algunos paquetes serán compatibles desde el primer día, mientras que otros requerirán futuras actualizaciones para aprovechar completamente las nuevas capacidades gráficas.

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Aunque Minecraft llegará a la Switch 2 con mejores gráficos, no estará disponible para todos los modos de juego. (Minecraft Experience: Villager Rescue)

El paquete de Super Mario seguirá presente

Una de las noticias más esperadas para los usuarios de Nintendo es que el Super Mario Mash-Up Pack será totalmente compatible con la versión para Switch 2.

Este contenido exclusivo, disponible desde la época de Wii U, transforma completamente el universo de Minecraft con escenarios inspirados en la franquicia de Super Mario.

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Los jugadores podrán explorar lugares emblemáticos como Peach’s Castle y Delfino Plaza, además de utilizar alrededor de 40 apariencias de personajes y disfrutar de 15 temas musicales basados en la popular saga de Nintendo.

La continuidad de este contenido era una de las principales dudas tras el anuncio de la nueva edición.

Super Mario Mash-Up Pack seguirá disponible para Nintendo Switch 2. (Nintendo)

Los jugadores actuales podrán actualizar su juego

Mojang también confirmó que quienes ya poseen Minecraft para Nintendo Switch tendrán acceso a un Upgrade Pack que facilitará el salto a la nueva versión.

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Por ahora, la compañía no reveló si esta actualización será gratuita o si tendrá un costo adicional, una información que se conocerá más cerca de la fecha de lanzamiento.

Lo que sí está confirmado es que los usuarios podrán transferir sus datos guardados entre ambas versiones.

De esta manera, los mundos creados, el progreso y gran parte de la información del jugador podrán conservarse al migrar a Switch 2.