El peligro oculto de comprar en Amazon: así operan los hackers para vaciar tus cuentas con links

Publicar compras de Amazon en redes puede activar estafas de phishing con mensajes personalizados - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Mencionar en redes sociales que se acaba de comprar en Amazon, compartir una captura de un pedido o comentar públicamente una entrega reciente puede parecer inofensivo. Para un cibercriminal, es exactamente la información que necesita para lanzar un ataque. El peligro no está en la plataforma: está en que los hackers usan ese dato para construir engaños personalizados que resultan casi imposibles de detectar a primera vista.

El mecanismo es directo. Si un atacante sabe que una persona compra en Amazon, puede enviarle un correo o mensaje de texto que simule ser una notificación oficial de la plataforma: un problema con el pago, un paquete retenido, una verificación de cuenta pendiente. El mensaje incluye un enlace. Quien lo recibe, confiado porque acaba de hacer una compra, hace clic. Ahí comienza el problema.

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Cómo opera el engaño: dos rutas hacia el robo

Los expertos de Keeper Security han identificado dos mecanismos principales a través de los cuales un enlace malicioso puede comprometer una cuenta o un dispositivo.

Cibercriminales usan ese dato para enviar alertas falsas sobre pagos o entregas, con enlaces que instalan malware o llevan a páginas clonadas para robar credenciales, por lo que expertos recomiendan no compartir pedidos y verificar notificaciones en la app oficial - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primero es el malware: software diseñado para instalarse en segundo plano sin que el usuario lo note. Una vez activo, puede registrar cada tecla que se presiona, tomar capturas de pantalla, acceder a la cámara y el micrófono del dispositivo, y propagarse a otros equipos conectados a la misma red.

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El segundo es el sitio web falsificado: una página construida para imitar con precisión el aspecto de plataformas conocidas como Amazon, bancos o servicios de pago. El objetivo es que el usuario ingrese sus credenciales o los datos de su tarjeta creyendo que está en el sitio legítimo. Esa información va directamente a manos del atacante.

Por qué compartir que se compra en Amazon es un riesgo

La información pública sobre hábitos de compra funciona como materia prima para los ataques de phishing dirigido. Un mensaje genérico que dice “hay un problema con tu pedido” resulta sospechoso.

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Uno que llega justo después de que el usuario publicó una foto de un paquete de Amazon, con detalles que parecen corresponder a esa compra, genera una sensación de legitimidad que baja la guardia.

Compartir entregas pendientes es material para estafas, así se alimenta el phishing dirigido - (Imagen ilustrativa Infobae)

Por eso, los especialistas en seguridad digital recomiendan no publicar compras en redes sociales, no comentar públicamente sobre entregas pendientes y evitar compartir capturas de confirmaciones de pedidos. Cada dato que se hace público es un dato que un atacante puede usar para personalizar su engaño.

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Cómo identificar un enlace peligroso antes de hacer clic

Antes de abrir cualquier enlace recibido por mensaje de texto, correo electrónico o aplicación de mensajería, hay dos verificaciones que reducen el riesgo de forma considerable:

Pasar el cursor por encima del enlace desde una computadora: esto muestra la URL real de destino sin necesidad de abrirla. Si la dirección no corresponde al dominio oficial de la empresa (por ejemplo, amazon.com), es una señal de alerta.

Usar un verificador de URL como Google Transparency Report: se copia el enlace sin abrirlo y se pega en la herramienta para comprobar si el sitio tiene reportes de actividad maliciosa.

Una alternativa más segura es no hacer clic en ningún enlace recibido y acceder directamente a la aplicación o al sitio web oficial de la plataforma para verificar si existe alguna notificación real.

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Qué hacer si ya se hizo clic en un enlace sospechoso

Si el clic ya ocurrió, la velocidad de respuesta determina el alcance del daño. Los pasos recomendados son cuatro:

Desconectar el dispositivo de internet de inmediato para frenar la propagación del malware y bloquear el acceso remoto al equipo. Cambiar las contraseñas de las cuentas comprometidas desde otro dispositivo, y activar la autenticación multifactor (MFA) en todas las cuentas posibles. Bloquear las tarjetas bancarias si se ingresaron datos financieros en el sitio falso, y contactar al banco para solicitar nuevos números de tarjeta. Ejecutar un análisis con software antivirus para detectar y eliminar cualquier archivo malicioso instalado. Si el dispositivo sigue mostrando comportamientos anómalos, puede ser necesario restaurarlo a sus valores de fábrica, previa copia de seguridad de los datos.

Los ataques de phishing vinculados a plataformas de comercio electrónico aumentan de forma sostenida cada año, según reportes de firmas de ciberseguridad. La información que los usuarios comparten voluntariamente en redes sociales sigue siendo uno de los insumos más valiosos para quienes los diseñan.

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Adoptar prácticas de reserva al compartir detalles de compras, verificar siempre la autenticidad de los enlaces y reaccionar rápidamente ante incidentes son medidas clave para reducir los riesgos en el entorno digital.