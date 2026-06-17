Qué peligro corres al dejar el WiFi y Bluetooth activados en centros comerciales

El WiFi público puede ser una trampa, redes clonadas roban credenciales en eventos masivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En pleno Mundial, miles de personas se congregan en centros comerciales y espacios públicos para ver los partidos en pantallas gigantes, compartiendo momentos de emoción y convivencia.

Sin embargo, este mismo ambiente festivo puede convertirse en un escenario propicio para riesgos digitales, especialmente cuando el WiFi y el Bluetooth de los teléfonos permanecen activos. Lo que para muchos es una simple comodidad, en realidad abre la puerta a amenazas invisibles capaces de comprometer la privacidad y los datos personales.

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Por qué es peligroso mantener el WiFi y Bluetooth encendidos en la calle

Señales de que el teléfono fue comprometido, bloqueos, batería anómala y mensajes extraños - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) mantener activados el Bluetooth y el WiFi en lugares públicos como centros comerciales, restaurantes o aeropuertos incrementa exponencialmente el riesgo de sufrir ataques cibernéticos.

Dejar el Bluetooth y el WiFi encendidos en el teléfono permite que ciberdelincuentes aprovechen cualquier descuido para interceptar información sensible. Esta práctica facilita la vigilancia digital, el acceso no autorizado a archivos y datos personales, así como la suplantación de identidad y fraudes bancarios.

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Si un atacante logra acceder al dispositivo, puede obtener contraseñas, contactos y otra información crítica, con consecuencias que van desde la pérdida de privacidad hasta el robo de dinero.

Cómo opera el ataque a través de Bluetooth

El “Bluesnarfing” es una técnica que explota vulnerabilidades en los protocolos de conexión Bluetooth, permitiendo a los atacantes acceder a datos personales sin que la víctima lo note, especialmente si el Bluetooth está visible o no actualiza sus medidas de seguridad. En espacios concurridos, donde la proximidad es constante, los ciberdelincuentes pueden ejecutar estos ataques en un radio de hasta 15 metros, convirtiendo cafeterías, centros comerciales o aeropuertos en escenarios de alto riesgo.

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Cómo proteger el celular en espacios públicos, desactivar WiFi y Bluetooth cuando no se usen - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso diario de accesorios Bluetooth como audífonos o relojes inteligentes eleva aún más la exposición, ya que los protocolos de conexión pueden tener fallos que facilitan el acceso no autorizado a archivos, cuentas y contactos. Incluso los administradores de redes públicas pueden espiar la información intercambiada entre dispositivos.

Detectar un ataque de “Bluesnarfing” no siempre es fácil, pero algunos síntomas pueden alertar al usuario: bloqueos inesperados, mensajes enviados sin autorización, consumo inusual de batería y conexiones desconocidas en el historial de dispositivos. Si se observan accesos no reconocidos a cuentas bancarias, compras sospechosas o movimientos extraños en redes sociales, podría ser consecuencia de una extracción de datos mediante Bluetooth.

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Los riesgos de conectarse a redes WiFi públicas

Las redes WiFi abiertas o desconocidas representan otro vector de ataque. Los ciberdelincuentes pueden crear puntos de acceso con nombres similares a los de establecimientos legítimos, engañando a los usuarios para que se conecten y facilitando así el robo de datos. Conectarse a estas redes expone al dispositivo a la vigilancia de otros usuarios y compromete la integridad de correos, credenciales bancarias y datos almacenados.

La Comunidad de Madrid advierte que estas redes pueden ser utilizadas para interceptar y robar información confidencial, que luego puede emplearse en fraudes financieros o suplantaciones de identidad.

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Cómo protegerse en espacios públicos durante eventos masivos

La fiesta del Mundial también expone datos personales, hábitos simples reducen la vulnerabilidad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para reducir los riesgos, los expertos recomiendan desactivar el WiFi y el Bluetooth cuando no sean necesarios, especialmente fuera de casa. Además, es importante evitar conectarse a redes abiertas o desconocidas y no compartir información sensible a través de conexiones públicas.

Mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizados, así como utilizar contraseñas robustas y autenticación en dos pasos, son medidas adicionales que refuerzan la seguridad.

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La emoción de vivir el Mundial en comunidad puede ir acompañada de una exposición digital inesperada. Ser consciente de los riesgos y adoptar hábitos digitales seguros permite disfrutar de los eventos sin poner en peligro la privacidad ni la seguridad financiera. En tiempos de conectividad permanente, proteger los datos personales es tan importante como celebrar los goles.