El despliegue tecnológico en los conciertos de Rosalía, Def Leppard y más artistas que llegan a Bogotá

Rosalía y Def Leppard encabezan la agenda musical de Bogotá para el segundo semestre de 2026, con espectáculos que exigen tecnología de punta. (Fotocomposición Infobae)

La agenda musical de Bogotá, la capital de Colombia, para el segundo semestre de 2026 tiene programados más de 50 eventos que reunirán a artistas internacionales y nacionales en recintos como el Movistar Arena.

Figuras como Rosalía, Def Leppard y Juanes encabezan una lista diversa que exige la implementación de tecnología avanzada para garantizar espectáculos de alto nivel.

Según explicó Luigi Quintero, gerente general del Movistar Arena, el calendario de conciertos y eventos de este semestre representa “una responsabilidad muy fuerte”, para el equipo técnico y de producción.

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Cómo se adaptan los avances tecnológicos a las exigencias de cada artista

Escenarios bogotanos se preparan para recibir a figuras internacionales, con producciones que integran innovación audiovisual y sonido de alta fidelidad. (Foto: Movistar Arena)

La variedad de géneros y estilos musicales que llegan a Bogotá plantea un reto particular para las áreas técnicas. Cada artista presenta requerimientos distintos, sobre todo en materia de audio, iluminación y video.

Quintero señaló que los equipos de producción reciben los riders técnicos con antelación y deben prepararse para responder a solicitudes específicas de artistas como Rosalía, Def Leppard, Robbie Williams o Morat.

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“Cada evento tiene su exigencia. Estoy seguro que Ricardo Arjona va a requerir toda la tecnología disponible en su momento. Un Morat igual, un Robbie Williams y un Def Leppard. Inclusive las bandas colombianas están viniendo con unas exigencias importantes a nivel de audio, de tecnología, de pantallas y de luce”, dijo.

Qué innovaciones tecnológicas destacan en los conciertos más esperados

La banda británica Def Leppard utiliza monitores de piso de alta potencia y auriculares in-ear para experimentar la vibración característica de sus presentaciones en vivo. (Foto: Ritzau Scanpix/Helle Arensbak via REUTERS)

En el caso de Def Leppard, la producción se caracteriza por la necesidad de un sistema de sonido PA de última generación, capaz de superar los 110 decibelios de presión sonora sin perder fidelidad.

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Además, la batería híbrida de Rick Allen requiere conexiones múltiples a la consola principal y una fuente de energía estable para evitar interferencias. El uso de monitores de piso de alta potencia y auriculares in-ear permite a los músicos experimentar la “vibración” característica de sus presentaciones.

Por otro lado, los espectáculos de Rosalía se distinguen por su enfoque visual y minimalista. Su puesta en escena integra cámaras de alta gama montadas en estabilizadores y paredes de pantallas LED 4K que requieren una infraestructura de video de latencia cero.

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Rosalía apuesta por un escenario minimalista, potenciado por pantallas LED de alta resolución y cámaras de cine en vivo. (Foto: REUTERS/Henry Romero)

La transmisión en vivo y el uso de filtros cinematográficos en tiempo real forman parte del concepto que la artista ha desarrollado desde su álbum “Motomami”. Este tipo de requerimientos demanda soportes estructurales robustos y sistemas de iluminación programados por código de tiempo, lo que implica sincronización milimétrica entre luces y música.

Cuál es el papel de la infraestructura local ante estos retos tecnológicos

El gerente general del Movistar Arena explicó que uno de los puntos clave de la infraestructura es la parrilla de soporte, capaz de cargar hasta 120 toneladas y permitir el montaje simultáneo de varios espectáculos.

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“Entonces, puede cargar tres o cuatro shows al tiempo. Y cuando tú cargas tres o cuatro shows al tiempo, agiliza mucho todo el tema de producción y de montajes. Esa es la tecnología principal nuestra”, detalló Quintero.

La legendaria banda Kiss cuando viene a Colombia, requiere montajes técnicos complejos, adaptados a sus requerimientos de audio y efectos especiales.(Foto: Ritzau Scanpix/Torben Christensen via REUTERS)

Para mejorar la experiencia del público, el recinto ha incorporado paneles antiecos y sistemas acústicos optimizados. Estas adaptaciones permiten cumplir con las exigencias de bandas de rock como Kiss o Whitesnake, que solicitan condiciones acústicas específicas para sus espectáculos.

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Cuántas personas participan en la producción de cada concierto

Más allá de la implementación tecnológica, la logística humana detrás de cada evento es otro de los aspectos fundamentales. En cada concierto trabajan cerca de mil personas, incluyendo personal técnico, de alimentos y bebidas, seguridad y logística.

Asimismo, en el país se prevé que la suma de todos los eventos programados en su capital este semestre pueda generar miles de empleos temporales, con un enfoque en brindar oportunidades a jóvenes interesados en la industria del entretenimiento.

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