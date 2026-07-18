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Códigos de Free Fire gratis hoy sábado 18 de julio: cómo canjearlos para conseguir recompensas

Los códigos son 6KWMFJVMQQYG, FZ5X1C7V9B2N y FT4E9Y5U1I3O son útiles para reclamar diamantes, oro o skins

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Este videojuego para móviles ofrece códigos que se pueden canjear por premios. (Garena)
Este videojuego para móviles ofrece códigos que se pueden canjear por premios. (Garena)

Garena distribuye cada día códigos de canje gratuitos para Free Fire y Free Fire MAX, una práctica que la compañía mantiene como parte de su estrategia de fidelización de jugadores.

Este sábado 18 de julio de 2026 ya están disponibles los códigos correspondientes a la jornada, válidos por 24 horas y canjeables por recompensas que van desde diamantes hasta skins exclusivas para armas y personajes.

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Los códigos son emitidos directamente por Garena, la desarrolladora del juego, lo que garantiza que su uso es completamente legítimo y no representa ningún riesgo de suspensión o baneo de cuenta.

Primer plano de una persona sosteniendo un smartphone que muestra una pantalla con una lista de códigos de Free Fire y botones de 'Canjear'.
Los códigos del sábado 18 de julio ya están activos, con vigencia de 24 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Códigos de Free Fire y Free Fire para hoy, sábado 18 de julio de 2026

Los siguientes códigos de canje están activos durante esta jornada. Cada uno tiene una validez máxima de 24 horas y es de uso único por cuenta:

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  • FF6YH3BFD7VT
  • B1RK7C5ZL8YT
  • 4ST1ZTBZBRP9
  • BR43FMAPYEZZ
  • UPQ7X5NMJ64V
  • S9QK2L6VP3MR
  • FFR4G3HM5YJN
  • 6KWMFJVMQQYG
  • FZ5X1C7V9B2N
  • FT4E9Y5U1I3O
  • FP9O1I5U3Y2T
  • FM6N1B8V3C4X
  • FA3S7D5F1G9H
  • FK3J9H5G1F7D
  • FU1I5O3P7A9S
  • F7F9A3B2K6G8
  • FE2R8T6Y4U1I
  • FQ9W2E1R7T5Y
  • FFRSX4CYHLLQ
  • FFSKTXVQF2NR
  • FFCBRAXQTS9S
  • FFSGT7KNFQ2X
  • 4N8M2XL9R1G3
  • H8YC4TN6VKQ9
(Garena)
El canje se hace desde el portal oficial de recompensas de Garena. (Garena)

Cómo canjear los códigos en Free Fire

El proceso de canje se realiza a través del portal oficial de recompensas de Garena, disponible en reward.ff.garena.com. Los pasos son los siguientes:

  1. Ingresar al portal y iniciar sesión con la cuenta de Free Fire. El sistema acepta vinculación mediante Facebook, Google, Apple, VK, Huawei o X (antes Twitter).
  2. En el campo habilitado, escribir el código de 12 dígitos exactamente como aparece, sin guiones, y con atención a la diferencia entre letras y números similares (como la “O” y el “0”, o la “I” y el “1”).
  3. Pulsar Confirmar. Si el código es válido y no fue usado antes en esa cuenta, el sistema procesará la solicitud de inmediato.
  4. Las recompensas llegarán al correo interno del juego en un plazo de hasta 30 minutos. El jugador debe ingresar a la partida para reclamarlas desde la sección de correo.

Los códigos caducan a las 24 horas de su publicación, por lo que deben canjearse durante el mismo día en que son anunciados.

Este juego se encuentra únicamente disponible para móviles. (Free Fire / Garena)
Este juego se encuentra únicamente disponible para móviles. (Free Fire / Garena)

Para qué sirven los códigos de Free Fire

Los códigos de canje son la vía oficial que Garena utiliza para entregar recompensas gratuitas a su comunidad de jugadores.

A través de ellos es posible obtener diamantes, la moneda premium del juego, skins para personajes y armas, máscaras, accesorios para el perfil y otros objetos que normalmente requieren pago dentro de la tienda del juego.

La distribución diaria de estos códigos forma parte de la estrategia de contenido permanente de Garena, que renueva las recompensas disponibles con regularidad para mantener activa a su base de usuarios.

Cada código es de un solo uso por cuenta, lo que impide que un mismo jugador acumule recompensas duplicadas.

Free Fire | Desarrolladores: Garena International, 111dots Studio | Distribuidores: Garena International, Garena International I
Cada código expira a las 24 horas, así que deben usarse el mismo día. Free Fire | Desarrolladores: Garena International, 111dots Studio | Distribuidores: Garena International, Garena International I

Cómo empezar a jugar Free Fire

Free Fire es un juego de disparos en modalidad battle royale diseñado para dispositivos móviles.

Está disponible de forma gratuita en Google Play para Android y en la App Store para iOS. Su versión mejorada, Free Fire MAX, ofrece gráficos de mayor resolución y es compatible con los mismos servidores y partidas que la versión estándar.

Para comenzar, el jugador debe descargar la aplicación, crear una cuenta —o vincular una existente de Facebook, Google u otras plataformas— y completar el tutorial inicial. Desde el primer acceso, el juego propone una partida de práctica que introduce los controles básicos: movimiento, apuntado, disparo y uso del inventario.

Cada partida enfrenta a 50 jugadores en una isla que se reduce progresivamente, con el objetivo de ser el último superviviente. La duración promedio de cada ronda es de entre 10 y 15 minutos, lo que lo convierte en una opción accesible para sesiones cortas de juego.

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