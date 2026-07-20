República Dominicana

República Dominicana refuerza los controles fitosanitarios para sostener las exportaciones de mango a Estados Unidos

El Ministerio de Agricultura activó nuevas acciones de vigilancia sobre la mosca de la fruta para cumplir exigencias sanitarias estadounidenses y resguardar el acceso del producto dominicano a su principal destino comercial

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mangos en jabas
El Ministerio de Agricultura de República Dominicana adoptó nuevas medidas fitosanitarias para fortalecer las exportaciones de mangos a Estados Unidos. - Crédito Gobierno Regional de Lambayeque

El Ministerio de Agricultura de República Dominicana anunció la adopción de nuevas medidas fitosanitarias para fortalecer las exportaciones de mangos con destino a Estados Unidos.

Según informó el propio Ministerio, el objetivo de estas acciones es asegurar el cumplimiento de los requisitos sanitarios exigidos por autoridades estadounidenses y proteger la presencia del mango dominicano en ese mercado.

Entre las principales medidas se incluyó la designación de Jeurys Arias como coordinador del programa nacional de monitoreo de la mosca de la fruta.

Se creó además una comisión técnica encargada de revisar de manera integral todas las trampas instaladas para capturar el insecto Anastrepha obliqua, el cual representa una de las principales amenazas fitosanitarias para la producción y exportación de mangos frescos.

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De acuerdo con el Ministerio, en la provincia de Peravia, responsable del 80 % de la producción nacional de mangos de exportación, se encuentran colocadas 2,089 trampas activas.

La mosca de la fruta es un insecto que ataca numerosos cultivos frutales y puede poner en riesgo la calidad del producto destinado a mercados internacionales.

Específicamente, la especie Anastrepha obliqua afecta el mango y otras frutas tropicales, convirtiéndose en una preocupación constante tanto para productores como para entidades regulatorias.

La presencia de este insecto puede limitar el acceso a mercados exigentes como el de Estados Unidos, donde los controles sanitarios son estrictos y cualquier incumplimiento puede derivar en restricciones a las importaciones.

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Mangos
Las medidas fitosanitarias buscan cumplir los requisitos sanitarios de Estados Unidos y proteger la presencia del mango dominicano en ese mercado. Crédito: Midagri

El plan de acción anunciado por el Ministerio de Agricultura incluye varios ejes estratégicos. Se fortalecerán los sistemas de monitoreo, con una reestructuración del programa de automatización de la información recolectada en campo.

Además, se revisarán y corregirán los sistemas de georreferenciación e identificación de las trampas para mantener un registro preciso y actualizado de los puntos de control. Como parte de las medidas correctivas, se implementará un plan de acción destinado a responder de manera rápida ante cualquier detección del insecto en los cultivos.

El Ministerio destacó que estas acciones se enmarcan en las recomendaciones emitidas desde 2023 por el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal de Estados Unidos (APHIS), que había solicitado atender debilidades encontradas en los protocolos de preinspección para garantizar la continuidad del mango dominicano en el mercado estadounidense.

Tras asumir el cargo, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, Ministro de Agricultura, ordenó la reactivación de los protocolos y la puesta en marcha de los procedimientos requeridos por las autoridades de Estados Unidos.

Datos oficiales indican que al momento de implementarse las nuevas medidas ya se había exportado entre el 85% y el 90% de la producción de la variedad de cáscara amarilla, la principal destinada a Estados Unidos, quedando pendiente cerca del 10 % de los envíos programados para esta temporada.

El Ministerio informó que la cosecha se inició en la primera semana de febrero y avanzó de acuerdo con los calendarios previstos.

Baja producción de mango- Piura - Lambayeque - El Niño
El plan del Ministerio de Agricultura reestructurará la automatización de datos y corregirá la georreferenciación e identificación de las trampas.

En el caso del mercado europeo, las exportaciones de las variedades de cáscara verde y roja comenzaron a principios de mayo y continúan su curso conforme al cronograma establecido por los exportadores y autoridades del país. El Ministerio de Agricultura confirmó que hasta la fecha República Dominicana se mantiene libre de la mosca mediterránea de la fruta (Ceratitis capitata), otro insecto de relevancia internacional para la industria frutícola.

La cartera agrícola reafirmó su compromiso de seguir brindando asistencia técnica a los productores para garantizar la vigilancia fitosanitaria y respaldar la competitividad del mango dominicano en los mercados internacionales. Según el Ministerio de Agricultura, la atención a los requisitos sanitarios y la cooperación del sector productivo serán claves para consolidar la posición del país como proveedor de mangos frescos en Estados Unidos y Europa.

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