El tierno gesto de los hijos de Luisana Lopilato después de la derrota de la Selección que emocionó a todos

Luisana Lopilato viajó a disfrutar de la final de la Copa del Mundo y se grabó con uno de sus hijos mayores cantando en el avión (Instagram)

La derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 dejó una ola de emociones difíciles de procesar para los hinchas argentinos en todo el mundo. Mientras una parte del planeta celebraba y otra trataba de digerir la angustia, la Scaloneta volvió a quedar arropada por el amor incondicional de su gente, que la acompañó hasta el último minuto sin importar el resultado. Entre quienes vivieron esa montaña rusa de sentimientos estuvo Luisana Lopilato, que viajó hasta el estadio junto a su esposo, Michael Bublé, y sus hijos para alentar a la Selección en una jornada que, como ella misma relató, jamás olvidará.

Luisana, reconocida por su fuerte lazo con Argentina a pesar de vivir en el exterior, eligió abrir el álbum familiar de la final y compartirlo con sus seguidores. Publicó una serie de postales y videos que retrataron el detrás de escena de un día histórico. Desde la previa, se la vio sonriente y entusiasta junto a Michael, ambos con la camiseta oficial de la Selección. En la imagen principal, la pareja posó abrazada frente al estadio, con la leyenda “FIFA World Cup 2026” de fondo y rodeada de hinchas argentinos, varios de ellos con la cabeza gacha tras el resultado adverso. La expresión en sus rostros mezclaba orgullo y alegría por haber formado parte de un evento que, más allá del marcador, quedará grabado en la memoria de su familia.

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En otra de las fotos, Luisana caminó abrazada a su marido, ambos de espaldas y rumbo a la entrada, con la camiseta número 10 de Lionel Messi como estandarte de la ilusión argentina. A su alrededor, se desplegaba una marea de hinchas con camisetas celestes y blancas, banderas y merchandising del Mundial. La escena, capturada bajo la luz intensa del día, resaltaba los colores vibrantes del momento, mientras la silueta del estadio se recortaba en el horizonte, imponente y prometedora.

Lopilato y Bublé vivieron la final de la Copa del Mundo

En sus redes, Luisana escribió un posteo que rápidamente se viralizó: “Todavía sigo emocionada por todo lo que vivimos. Porque para nosotros Argentina nunca es solamente fútbol. Es nuestra infancia, nuestra familia, nuestras costumbres, nuestra gente. Es ese lugar al que pertenecemos sin importar en qué parte del mundo estemos. Y cuando juega la Selección, por un rato desaparecen las distancias y volvemos todos a estar en casa”.

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La actriz remarcó el privilegio de haber estado en una final alentando a Argentina, algo que confesó no haber imaginado. “Estar en la final de un Mundial alentando a Argentina fue una experiencia que jamás imaginé vivir. Y aunque esta vez no se nos dio el resultado que soñábamos, haber estado ahí fue algo imposible de describir. Escuchar el himno rodeada de miles de argentinos, ver nuestra bandera en cada rincón y sentir esa energía fue un orgullo difícil de poner en palabras”.

La pareja con camiseta de Argentina número 10 caminan abrazados, entrando al estadio de Nueva Jersey

El relato de Luisana puso en primer plano el sentimiento colectivo y el orgullo nacional que trascienden cualquier resultado deportivo. “Orgullo por un país que cae, se levanta y nunca deja de luchar. Por una gente que, incluso en los momentos más difíciles, siempre encuentra una razón para abrazarse, cantar y volver a creer”, sumó a corazón abierto.

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Uno de los momentos más emotivos para la familia Lopilato-Bublé fue, sin dudas, haber vivido la final junto a sus hijos. Luisana contó que compartir ese instante, ver en los ojos de los chicos la emoción y el orgullo por las raíces argentinas, fue un recuerdo invaluable: “Y si hubo algo que hizo este momento todavía más especial, fue poder vivirlo en familia. Compartirlo con mis hijos y ver en sus ojos la emoción, el orgullo y el amor por nuestras raíces es un recuerdo que voy a guardar para siempre”.

En su mensaje, también incluyó un agradecimiento especial para Bublé: “Mi amor, gracias por estar siempre a mi lado, por acompañarme en cada sueño, por emocionarte conmigo y por hacer que cada experiencia sea todavía más linda. Qué privilegio haber vivido un momento así juntos. Y qué grande la Selección Argentina. Gracias por hacernos soñar, por dejarlo todo y por hacernos sentir, una vez más, el inmenso orgullo de ser argentinos”.

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Entre las postales que subió, se destacó una imagen de Luisana sonriendo con una camiseta de Messi en la mano, posando en lo alto de un edificio rodeada de ventanales y rascacielos de fondo. La luz natural y el paisaje urbano reforzaron la idea de que, sin importar la distancia ni el país, la conexión con Argentina permanece intacta.

Luisana, con orgullo, sostiene una camiseta de fútbol de Argentina luego de la final (Instagram)

En los videos que publicó, se la escucha a la actriz entonar las estrofas de “La cuarta estrella” y, al olvidarse la letra, sus hijos empiezan a cantar con entusiasmo: “Soy hincha de la selección. La aliento con el corazón. Ganamos la tercera con Lionel. Queremos ser campeones otra vez. Y 32 años después La Scaloneta va a vengar. La copa que le robaron al diez”. El gesto de los niños, quienes viven en Canadá y tienen al inglés como su idioma nativo, fue ampliamente celebrado por los seguidores de Luisana.

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El partido terminó en derrota y tristeza, pero en la familia Lopilato-Bublé quedó la certeza de haber vivido una experiencia única y de haber estado juntos en uno de los escenarios más importantes del fútbol mundial. Luisana y los suyos se transformaron en símbolo de ese orgullo argentino que viaja, cruza fronteras y, gane o pierda la Selección, siempre encuentra razones para volver a creer.