El romántico detalle de Eduardo Costantini a su esposa Elina en medio de sus vacaciones por Europa: “Amor de mi vida”

En medio de sus vacaciones por Europa, Elina Costantini mostró el inesperado detalle que tuvo Eduardo para tomarse un momento de relajación (Instagram)

La historia de Elina y Eduardo Costantini se construyó sobre bases sólidas de amor, compañerismo y proyectos compartidos, siempre bajo un halo de discreción y lejos de los excesos mediáticos. Desde que dieron el “sí, quiero” en aquella boda celebrada el 22 de febrero de 2020, la pareja apostó por una dinámica marcada por los gestos cotidianos, las demostraciones de cariño y las apariciones públicas cuidadosamente seleccionadas. De vacaciones en Francia, y atravesando días cargados de emociones tras la final del Mundial, el empresario sorprendió a Elina con un romántico detalle que ella eligió hacer público en sus redes sociales, dejando ver una faceta íntima de su vínculo.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo y empresaria compartió un video donde mostró la sorpresa que le había preparado Eduardo en el baño de su casa: con pétalos de rosas, el empresario formó la palabra “Amor” en inglés, un gesto que emocionó profundamente a Elina y que no dudó en agradecer de manera pública. “Me acaba de decir que tengo una sorpresa en el baño. Yo no lo sabía. Después de lo que pasó de Argentina y parece que sí”, relató Elina en la grabación, haciendo referencia al clima emocional que se vivía luego de la final. Al ingresar al baño, la cámara recorrió los detalles.

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La reacción de la empresaria fue inmediata y llena de alegría. “¡Guau! Love. Qué divino... Ay, gracias. Qué amor. ¡Me vuelvo loca! Qué divino. Muchas gracias. Qué divino. Qué amor”, expresó, visiblemente conmovida, mientras recorría la bañera y el piso repleto de pétalos rojos. Luego sumó: “Así que bueno, para relajar un poco nos vamos a hacer un baño de inmersión. La bebé ya está durmiendo. Y así estamos. Porque a pesar de todo, siempre el amor es más fuerte, como fue el final del mundial. Love”. La escena, sencilla pero llena de significado, reflejó el modo en que la pareja elige enfrentar los momentos importantes: con gestos de ternura y la convicción de que el amor puede transformar cualquier día.

La pareja volvió a compartir su amor ante sus seguidores

Al pie del video, Elina sumó un mensaje cargado de emoción: “LOVE, ¡por siempre! Eduardo y Elina Costantini. ¡Muchas gracias, amor de mi vida, por tanto!”. El posteo no tardó en cosechar repercusión entre sus seguidores, que celebraron el detalle de Eduardo y la complicidad de la pareja. “Qué hermoso gesto, ¡qué caballero!”; “Quién pudiera tener un hombre así”; “Ese gesto de maridos como él son lo más”; “Qué divinos”, fueron algunos de los comentarios destacados, todos resaltando el valor de lo simple y lo auténtico.

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La publicación de Elina llegó en un momento especialmente significativo para la pareja. Hace apenas unos días, la modelo confirmó que está esperando su segundo hijo junto a Eduardo, con quien ya es madre de Kahlo Milagro. La noticia fue anunciada por la propia Elina a través de un emotivo video de una ecografía, compartido en sus redes sociales y acompañado por un mensaje de tono espiritual: “Dios, sos grande. Gracias, gracias, gracias”.

Elina Costantini mostró la primera ecografía de su segundo hijo (Instagram)

Este embarazo marca un nuevo capítulo en una relación que ya lleva siete años y que tuvo un giro decisivo con el nacimiento de Kahlo Milagro en enero de 2025. Desde entonces, Elina y Eduardo se mostraron más unidos que nunca, apostando al crecimiento familiar y a la construcción de nuevos proyectos, siempre resguardando su intimidad y el clima de armonía que han sabido mantener desde el principio.

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Los Costantini eligieron vivir su amor lejos del ruido, priorizando los momentos compartidos y los pequeños rituales que hacen a la vida cotidiana. El detalle de los pétalos de rosa, la celebración de un baño de inmersión después de un día cargado de emociones y el anuncio de una nueva vida en camino son testimonio de una pareja que apuesta por el amor en su forma más genuina, sin artificios ni grandes despliegues públicos.