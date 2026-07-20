Juzgado ordena exámenes psicológicos al hijo detenido por la muerte del exviceministro Calvo Drago en Guatemala

Tras atacar a su padre hasta la muerte, la defensa de Camilo Roberto Calvo Leiva sostuvo que el detenido padece ataques psicóticos y que no estaba consciente al momento del ataque con cuchillo. (PNC de Guatemala)

El Juzgado de Turno de Guatemala ordenó exámenes psicológicos a Camilo Roberto Calvo Leiva, detenido como presunto responsable de la muerte de su padre, el exviceministro guatemalteco Jorge David Calvo Drago.

La orden se realizó este lunes 20 de julio, luego de que la defensa de Calvo Leiva advirtiera que el joven padece ataques psicóticos, por lo que no se encontraba consciente al momento del ataque, durante la madrugada del domingo 19, cuando habría atacado con un cuchillo a su padre, hecho que él mismo confesó a las autoridades.

Los exámenes deberá practicarlos el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), por lo que la audiencia de primera declaración se aplazó hasta el miércoles 22 de julio, donde iniciaría el juicio para determinar su responsabilidad en la muerte del exfuncionario guatemalteco.

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El sospechoso, de 26 años, permanecerá en las carceletas de la Torre de Tribunales, separado de otros privados de libertad porque, al parecer, ha tenido dificultades con otros internos, según detallaron guardias del Sistema Penitenciario.

Camilo Roberto Calvo Leiva, de 26 años, fue separado en una celda de Torre de Tribunales, debido a que ha tenido conflictos con otros privados de libertad. (Cortesía)

La investigación se centra en una pelea dentro de la vivienda de la zona 16

Jorge David Calvo Drago murió la madrugada del sábado 18 de julio tras ser atacado con un arma cortante en su vivienda de la zona 16 de la Ciudad de Guatemala. De acuerdo con el informe policial, la víctima sufrió múltiples heridas en el abdomen, el pecho, el cuello y el rostro.

Los agentes encontraron el cuerpo de Jorge David Calvo Drago en una habitación que funcionaba como comedor y localizaron un cuchillo como prueba material del ataque. (PNC)

De acuerdo con el parte policial, padre e hijo habían ingerían bebidas alcohólicas en la residencia familiar antes de la agresión. En horas de la madrugada, vecinos alertaron a la policía tras escuchar gritos de auxilio y ruidos.

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Cuando los agentes llegaron, encontraron a varias personas frente a la casa. El detenido quiso despistar a los agentes y aseguró que todo estaba en orden, pero los policías ingresaron al inmueble y localizaron manchas de sangre, señales de violencia en una habitación usada como comedor y el cuerpo sin vida del exfuncionario junto al cuchillo que habría sido utilizado en el ataque.

Jorge David Calvo Drago fue viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas durante el gobierno de transición de Alejandro Maldonado Aguirre. (PNC de Guatemala)

El parte policial recogió además una admisión atribuida al detenido: “Manifestó que en horas de la madrugada se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con su progenitor en el interior del domicilio pero por el calor de los tragos dio lugar a una discusión, posteriormente se agredieron físicamente y terminó hiriéndolo con arma blanca (cuchillo)”.

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El Ministerio Público mantiene abierta la investigación para establecer el origen de la pelea y determinar si existían antecedentes de violencia intrafamiliar u otros factores en el entorno familiar. La causa judicial avanzará una vez se conozcan los resultados del Inacif.

Esta no es la primera vez que Camilo Roberto Calvo Leiva habría atacado a su padre. Según registros policiales, en 2021 fue detenido por una agresión contra Calvo Drago.

Jorge David Calvo Drago, exviceministro del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala, fue hallado muerto en su residencia de la zona 16 de la Ciudad de Guatemala. La Policía Nacional Civil detuvo a Camilo Roberto Calvo Leiva, hijo de la víctima, como principal sospechoso del crimen e investiga un caso de parricidio.

Calvo Drago fue viceministro, docente e investigador

Jorge David Calvo Drago fue viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas durante el gobierno de transición de Alejandro Maldonado Aguirre. También era consultor internacional, docente universitario e investigador asociado de FLACSO. Además, se desempeñaba como catedrático en la Facultad de Ciencias Políticas de la USAC.

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Su trayectoria pública también estuvo atravesada por un episodio de persecución política durante el conflicto armado interno. En 1984, fue capturado y desaparecido por fuerzas de seguridad clandestinas y permaneció 49 días en cautiverio junto a su padre, Jorge Roberto Calvo Barajas.

Ambos sobrevivieron y, tras su liberación en abril de ese año, solicitaron asilo en la Embajada de Venezuela en Guatemala antes de exiliarse en Honduras. El hostigamiento contra la familia continuó después a manos del Ejército Secreto Anticomunista, vinculado a la inteligencia militar.

Jorge David Calvo Drago fue víctima de la represión estatal en 1984, estuvo 49 días desaparecido y su caso figura en el Diario Militar de Guatemala. (Flacso)

El nombre de Calvo Drago aparece en el “Diario Militar”, un archivo secreto de inteligencia militar que registró secuestros, torturas y desapariciones de opositores políticos. Ese expediente sigue abierto en la justicia guatemalteca como uno de los principales casos sobre delitos contra los deberes de humanidad y desaparición forzada.

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