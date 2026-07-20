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Cómo activar el modo de calefacción en mi aire acondicionado

Los electrodomésticos modernos permiten regular la temperatura del hogar en invierno sin aumentar el consumo energético

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Mujer sentada en sofá con manta leyendo libro; aire acondicionado encendido con palabra "CALEFACCIÓN"; vista exterior a calle nevada con personas y árboles.
Contar con un aire acondicionado que tenga funciones de calor ofrece un mayor confort en cualquier estación del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada del invierno transforma la rutina en muchos hogares y obliga a buscar alternativas para mantener el ambiente cálido. Aunque el aire acondicionado suele asociarse con el verano, su función de calefacción se convierte en un recurso práctico cuando bajan las temperaturas.

Configurar el aire acondicionado en modo calor mejora el confort y reduce el consumo energético al evitar el uso de dispositivos adicionales. Así que, aprovechar las funciones de calefacción puede marcar la diferencia en el bienestar diario y en la gestión eficiente de la energía durante los meses fríos.

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Qué es el modo calor disponible en un aire acondicionado

Según fabricantes como Midea, el modo calor, conocido como bomba de calor, es una función incorporada en muchos sistemas modernos de aire acondicionado. Esta tecnología permite que un mismo aparato proporcione tanto frío como calor.

Una mano sostiene un control remoto y apunta a un aire acondicionado en una pared. Al exterior, a través de dos ventanas, se ve un paisaje nevado de invierno.
La función de bomba de calor permite que el aire acondicionado transfiera energía térmica del exterior al interior, generando un ambiente confortable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El funcionamiento se basa en un proceso reversible: mientras el modo frío extrae el calor del interior hacia el exterior, el modo calor invierte este ciclo y traslada la energía térmica del ambiente exterior, incluso en días fríos, hacia el interior de la vivienda.

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Durante la operación en modo calor, el aire acondicionado utiliza un compresor y un intercambiador para captar el calor del aire exterior y distribuirlo de manera uniforme dentro del hogar.

El diseño de las unidades modernas incluye la capacidad de direccionar el flujo de aire caliente hacia abajo, facilitando la circulación eficiente y homogénea de la temperatura.

Cómo activar la calefacción en un aire acondicionado

El primer paso consiste en encender la unidad y asegurarse de que no esté funcionando en modo de enfriamiento. Esto se realiza utilizando el control remoto o el panel de control, donde suele estar disponible la opción de cambio de modo.

Mano de persona sostiene un control remoto apuntando a un aire acondicionado sobre una ventana con árboles cubiertos de nieve en el exterior.
El control remoto o el panel del aparato facilitan el cambio entre los modos de enfriamiento y calefacción en pocos pasos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez encendido, debe localizarse el botón “Mode” y seleccionar la función de calefacción, identificada normalmente por el icono de un sol o la palabra “HEAT”. Tras elegir la opción adecuada, se debe ajustar la temperatura a un nivel cómodo para el ambiente.

El aparato puede tardar algunos minutos en empezar a emitir aire caliente, porque necesita adecuar el circuito y alcanzar la temperatura seleccionada. Es clave consultar el manual del usuario, porque las características pueden variar según el fabricante y el modelo.

Si el electrodoméstico no responde como se espera, revisar la configuración y asegurarse de que la función de calefacción está disponible ayudará a resolver la mayoría de inconvenientes.

Qué temperatura debería establecer en el modo calor del aire acondicionado

Elegir la temperatura adecuada es esencial para obtener el máximo confort sin aumentar el consumo energético. La configuración sugerida para espacios comunes durante el día oscila entre 19°C y 22°C. Esta franja permite mantener un ambiente cálido y agradable en el hogar sin provocar un gasto excesivo en electricidad.

Dibujo de una persona con gorro y bufanda, sentada en un sofá bajo una manta con una taza humeante, mientras un aire acondicionado emite calor.
Ajustar la temperatura adecuada contribuye al ahorro energético y al confort térmico en cada ambiente del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En dormitorios, se aconsejan temperaturas algo más bajas, entre 16°C y 19°C, porque contribuyen a un mejor descanso y reducen la demanda energética nocturna. Para baños, donde el confort térmico es prioritario, puede optarse por valores entre 22°C y 24°C.

Cada grado adicional incrementa el consumo eléctrico, así que mantener la temperatura dentro de los rangos sugeridos ayuda a controlar la factura y a evitar el sobreesfuerzo del electrodoméstico.

Por qué el aire acondicionado no cambia al modo calor o calefacción

En ocasiones, el aire acondicionado puede no responder al intentar activar el modo calor. Una de las causas más comunes es la incompatibilidad de la unidad con la función de calefacción.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Filtros obstruidos pueden impedir que la unidad funcione correctamente en modo calefacción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todos los aires acondicionados cuentan con bomba de calor; algunos modelos antiguos o básicos solo ofrecen refrigeración. Consultar la etiqueta de energía o el manual técnico permite verificar si el aparato admite ambas modalidades.

Otra posible causa reside en la selección de un modo incorrecto. Subir la temperatura no activa la calefacción si el sistema sigue configurado en modo de enfriamiento.

Asimismo, los filtros de aire obstruidos pueden dificultar el flujo y reducir la eficiencia, provocando que el aire salga frío o que el sistema no alcance la temperatura deseada. Realizar inspecciones y limpiezas periódicas de los filtros resulta esencial para garantizar el correcto funcionamiento y evitar fallos.

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