Así se realizó el holograma de Gustavo Cerati para la gira de Soda Stereo: uso avanzado de la IA y miles de videos

Holograma de Gustavo Cerati en la gira de Soda Stereo.

El regreso de Gustavo Cerati a los escenarios ya no depende únicamente de archivos de video o recuerdos de conciertos históricos. La nueva gira “Ecos”, impulsada por los integrantes de Soda Stereo, utiliza una compleja combinación de inteligencia artificial, renderizado 3D y captura de movimiento para recrear al músico con un nivel de realismo nunca antes visto en el rock latinoamericano.

La producción apuesta por una tecnología avanzada similar a la utilizada en el espectáculo ABBA Voyage, donde los integrantes aparecen en formato digital hiperrealista. En el caso de Cerati, el objetivo fue reconstruir su presencia escénica a partir de miles de horas de material audiovisual de la gira “Me Verás Volver” de 2007.

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Un holograma construido con inteligencia artificial

El sistema utilizado para recrear a Cerati no se basa en una simple proyección sobre una pantalla. La producción desarrolló un modelo digital tridimensional utilizando herramientas de inteligencia artificial capaces de analizar movimientos, expresiones y comportamientos escénicos del cantante.

Multitud asiste a un recital en Colombia donde un holograma realista de Gustavo Cerati lidera el espectáculo innovador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ello, se procesaron grabaciones de conciertos, entrevistas y presentaciones en vivo. El software identificó patrones específicos de movimiento: cómo sostenía la guitarra, la postura corporal al cantar, la forma de caminar sobre el escenario y hasta pequeños gestos característicos que los fanáticos reconocen fácilmente.

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Luego de ese análisis, artistas digitales generaron un modelo 3D de alta densidad que reproduce con precisión la apariencia física del músico.

La importancia del motion capture

Uno de los elementos centrales del proyecto es el uso de tecnología de captura de movimiento o “motion capture”. Este sistema consiste en registrar los movimientos de actores reales mediante sensores corporales para trasladarlos posteriormente a personajes digitales.

En “Ecos”, especialistas interpretaron movimientos inspirados en Cerati para alimentar la recreación virtual. Esa información se fusionó con los datos obtenidos por inteligencia artificial para lograr una representación más natural y menos robótica.

Miles de fans celebran la música de Soda Stereo en un concierto vibrante, con imponentes proyecciones de Gustavo Cerati en el escenario. (Ignacio Arnedo)

El resultado es una figura digital que puede desplazarse sobre el escenario, interactuar visualmente con los músicos y responder de forma coherente a la iluminación del show.

El detalle técnico que aumenta el realismo

Uno de los aspectos más complejos del holograma es la integración lumínica en tiempo real. La figura digital de Cerati fue programada para reaccionar a las mismas luces que iluminan a Charly Alberti y Zeta Bosio durante el concierto.

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Eso significa que, si el escenario cambia de color o intensidad, el holograma modifica automáticamente sombras, reflejos y tonos para mantener coherencia visual. Este detalle evita el clásico efecto artificial de muchas proyecciones tradicionales.

La tecnología también permite generar profundidad y tridimensionalidad, creando la sensación de que Cerati realmente comparte el escenario con el resto de la banda.

En el concierto 'Ecos de Soda', los músicos interpretan sus éxitos ante una multitud, con pantallas gigantes proyectando imágenes de la banda para una experiencia inmersiva. (Ignacio Arnedo)

La diferencia con hologramas anteriores

Aunque anteriormente ya existieron homenajes digitales al cantante, esta producción representa un salto tecnológico importante.

En la gira “Gracias Totales”, realizada entre 2020 y 2022, se utilizaron principalmente pantallas LED y archivos audiovisuales sincronizados con músicos en vivo. El resultado era emotivo, pero mantenía un formato bidimensional.

Algo similar ocurrió en Séptimo Día, donde la imagen de Cerati aparecía integrada dentro de un montaje visual más teatral.

La diferencia en “Ecos” es que el holograma posee volumen e interacción espacial. Ahora, Alberti y Bosio pueden desplazarse alrededor de la figura digital, compartir iluminación y construir escenas mucho más cercanas a un concierto real.

Para el concierto de Soda Stereo, se utilizó IA para realizar el holograma de Gustavo Cerati.

Un homenaje pensado para nuevas generaciones

La decisión de utilizar esta tecnología también responde a la intención de acercar la música de Soda Stereo a públicos más jóvenes que nunca pudieron ver al trío original en vivo.

Los productores sostienen que el espectáculo no busca reemplazar a Cerati, sino preservar el legado artístico de una de las bandas más influyentes del rock en español mediante herramientas contemporáneas.

Además de las recreaciones visuales, el show incorpora pistas originales de voz y guitarra del músico, restauradas digitalmente para integrarlas con la presentación en vivo.

Tecnología y música en un mismo escenario

La utilización de inteligencia artificial en espectáculos musicales se ha expandido rápidamente en los últimos años. Grandes producciones internacionales comenzaron a combinar recreaciones digitales, sonido inmersivo y proyecciones volumétricas para recuperar artistas históricos o crear conciertos híbridos entre lo real y lo virtual.

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En el caso de Gustavo Cerati, la apuesta tecnológica de “Ecos” busca ir más allá de la nostalgia y transformar el homenaje en una experiencia inmersiva que combine memoria, innovación y música en un mismo escenario.