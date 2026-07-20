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El robo de la casa de Wanda Nara en Italia: “Ella sospecha de alguien que ya conoce la propiedad”

La conductora habló con Guido Záffora para DDM y reveló detalles de la investigación que está realizando la policía italiana

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La conductora habló con Guido Záffora para DDM y reveló detalles de la investigación que está realizando la Policía Italiana (Video: DDM/ América TV)

El robo en la vivienda de Wanda Nara en Galliate, Italia en las afueras de Milán dejó una secuela inesperada: tanto la empresaria como la Policía italiana sospechan que el hecho fue orquestado por alguien con conocimiento detallado del lugar. La investigación se apoya en las imágenes de seguridad que la propia conductora entregó a las autoridades.

Guido Záffora, panelista de DDM (América TV) se comunicó con la animadora y reprodujo sus palabra sobre la hipótesis principal que tiene la investigación. “Wanda Nara sospecha de alguien que ya conoce la casa. No habría sido al voleo para nada. Sospecha de alguien que ya conoce la casa y no solamente Wanda, sino la Policía”. El análisis policial coincide: “La Policía piensa que si en siete años nadie ingresó y cuando entran tres malhechores saben a dónde tienen que ir, la persona que ingresó o el plan fue fraguado por alguien que conoce la casa”.

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El caso tomó estado público luego de que la empresaria declarara ante las autoridades italianas y, según trascendió, la pista principal se sostiene en la presunta familiaridad de los ladrones con la distribución interna de la vivienda. La Policía trabaja sobre las grabaciones para identificar a los responsables y reconstruir sus movimientos durante el asalto.

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“Wanda Nara sospecha de alguien que ya conoce la casa. No habría sido al voleo para nada", relató Guido Záffora tras conversar con Wanda Nara (MasterChef Celebrity, Telefe)

En una declaración reproducida en el ciclo de Mariana Fabbiani, Wanda enumeró las pérdidas: “Me robaron los pasaportes, relojes, permisos de viaje, objetos de valor, carteras, bolsos y ropa. Fueron directamente a mi habitación. Es muy difícil de llegar, la casa es muy grande y tiene muchas habitaciones”.

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La empresaria remarcó que los delincuentes actuaron con un nivel de precisión inusual: “Sabían perfectamente dónde estaban las cosas. Y por las cámaras se ve cómo estos hombres que entraron encapuchados controlaban y miraban a mis hijos, que estaban mirando el partido a los gritos. Fue todo organizado y premeditado”.

La investigación policial sigue activa. Por el momento, las autoridades consideran que los hechos ocurrieron por la intervención de alguien con acceso previo o información privilegiada sobre la vivienda y sus rutinas. Esa línea de trabajo guía las pesquisas actuales, mientras se procesan las imágenes y testimonios recogidos en la escena.

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Wanda Nara y Maxi López estaban en la final del Mundial 2026 en Nueva Jersey cuando ocurrió el hecho delictivo

La familia de Wanda Nara y Maxi López vivió horas de profunda inquietud tras el asalto a la casa italiana que tiene la conductora, mientras ambos se encontraban en Nueva York por la final del Mundial. El episodio impactó de lleno a sus hijos, quienes se hallaban en el domicilio bajo el cuidado de su abuela, Nora Colosimo.

El propio Maxi relató en redes sociales: “Durante la final de la copa del mundo en NYC, entraron a la casa de Wanda en Italia con los chicos adentro, 3 ladrones”, sintetizando el shock y la urgencia con la que la familia tuvo que reaccionar.

Los padres interrumpieron de inmediato sus actividades y emprendieron el regreso a Italia. Maxi describió su decisión: “Los nenes están todos bien gracias a Dios, en este momento me encuentro yendo para el aeropuerto hacia Italia para reunirme con ellos, Wanda está haciendo lo mismo para estar todos allá”.

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“Los nenes están todos bien gracias a Dios, en este momento me encuentro yendo para el aeropuerto hacia Italia para reunirme con ellos", aseveró Maxi López

Los hechos ocurrieron mientras la empresaria participaba de compromisos laborales y asistía a la final entre Argentina y España. Al enterarse del asalto, la prioridad de ambos fue clara: reunirse con sus hijos y reponer la documentación familiar sustraída por los delincuentes.

El incidente sucedió en la vivienda de campo de la familia, ubicada a unos 40 kilómetros de Milán. Los ladrones irrumpieron con los niños adentro, pero fue la abuela quien advirtió la situación y avisó de inmediato. Wanda se encargó de dar tranquilidad: sus hijos resultaron ilesos, aunque vivieron momentos de tensión.

En respuesta al robo, Wanda explicó en Instagram: “Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán”. La empresaria agradeció el apoyo recibido y confirmó la instalación de custodia adicional tras el incidente.

La policía italiana, los Carabinieri, recibió un reconocimiento público por su accionar. Maxi expresó: “Muchas gracias a los Carabinieri italianos por la pronta respuesta llegando a la casa y a todos ustedes por los mensajes”.

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