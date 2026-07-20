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El desenfrenado festejo de Lizy Tagliani en la calle por el logro de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Tras la derrota de la Scaloneta en el partido contra España, la conductora celebró con sus vecinos en una plaza de Adrogué el título de subcampeón

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Una multitud de personas se congrega en una plaza, entre ellos Lizy Tagliani

En la jornada en que la Selección argentina cayó ante España en la final del Mundial 2026, una multitud de hinchas inundó plazas y calles del país para dar su apoyo incondicional al equipo. Entre los presentes, Lizy Tagliani se convirtió en una de las protagonistas inesperadas del festejo en su barrio, al demostrar que el ánimo colectivo trasciende el resultado deportivo.

A pesar de la derrota, la conductora y comediante salió a celebrar junto a sus vecinos. Envuelta en una capa celeste y blanca, caminó hacia la plaza local, donde fue recibida por jóvenes y familias que coreaban su nombre. El entorno vibraba entre bombos, redoblantes y banderas argentinas, mientras Lizy respondía con sonrisas y gestos de gratitud.

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“Vamos todos a la plaza del barrio. Argentina siempre”, escribió en sus redes, al convocar a la comunidad a reunirse. Las imágenes capturadas esa noche muestran una escena de alegría colectiva, en la que la figura de Lizy se funde con el público entre abrazos, saltos y cánticos. El registro visual, compartido luego por la propia conductora, refleja cómo la celebración se convirtió en un acto de pertenencia y afecto, incluso en la adversidad.

La final perdida no fue obstáculo para que miles de argentinos salieran a las calles. El apoyo al equipo nacional se manifestó en gestos espontáneos de gratitud y orgullo por el recorrido mundialista. Las plazas y avenidas de distintas ciudades se poblaron de camisetas, banderas y rostros pintados, en señal de reconocimiento al esfuerzo del plantel y el cuerpo técnico.

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Lizy Tagliani

En este contexto, la presencia de Lizy en el festejo barrial sintetiza el espíritu colectivo que caracteriza el vínculo de los hinchas con la Selección. Más allá del resultado, el aliento se transformó en una celebración de la identidad y la unión social. La consigna “Argentina siempre” resonó en el aire, reafirmando el sentido de pertenencia que une a los simpatizantes en cada instancia decisiva.

Cabe recordar que Lizy Tagliani nació en Resistencia, Chaco, pero su historia personal está profundamente ligada a Almirante Brown. Su familia se estableció en el partido bonaerense cuando ella tenía apenas veinte días de vida. Primero residieron en el barrio San Miguel de Burzaco y, con el tiempo, se mudaron a Adrogué.

Actualmente, a sus 56 años, vive en la misma localidad junto a su hijo, a quien adoptó junto a su pareja Sebastián Nebot. La relación de la conductora con su barrio va más allá de lo anecdótico: suele participar de las celebraciones populares, en especial las vinculadas a la Selección. Tras el triunfo contra Inglaterra que aseguró el pase a la final, Lizy ya había sido vista en la plaza Manuel Belgrano de Burzaco, compartiendo la alegría de la clasificación con sus vecinos.

Una mujer sonríe a la cámara, lleva un pañuelo celeste y blanco en la cabeza y una camiseta de Argentina. Detrás se observa una multitud al aire libre
Lizy Tagliani, con un pañuelo y una camiseta con los colores de Argentina, entuvo en la cancha tras la victoria y el pase a octavos del Mundial 2026

La continuidad de estas acciones, aún en situaciones de derrota, refuerza el lazo entre la figura pública y la comunidad. La presencia de Lizy en las calles trasciende el hecho mediático y se convierte en un gesto de reciprocidad, donde el afecto vecinal se manifiesta en cada abrazo y en los cánticos improvisados.

Una vecina registró en video el momento en que Lizy llegó a la plaza, rodeada de jóvenes que coreaban su nombre entre saltos y banderas. El clip, rápidamente republicado en los perfiles oficiales de la conductora, sumó mensajes de cariño y apoyo.

En el video, se destaca el acompañamiento colectivo y la calidez del encuentro. El texto superpuesto “Mamá te amo @lizyTagliani” evidencia el afecto de la comunidad hacia la figura de la comediante, quien responde con gestos de cercanía a cada muestra de reconocimiento. La viralización de la escena en redes sociales transformó una celebración local en un fenómeno de alcance nacional, multiplicando los mensajes de aliento y pertenencia.

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