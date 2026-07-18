Cómo encontrar la papelera de WhatsApp y borrar fotos, videos y archivos que llenan el almacenamiento

WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función. (Foto: Meta)

WhatsApp es una de las aplicaciones que más espacio ocupa en los teléfonos móviles debido al constante intercambio de fotografías, videos, audios, documentos y otros archivos multimedia.

Con el paso de los meses, ese contenido puede consumir varios gigabytes de almacenamiento, ralentizar el dispositivo e incluso impedir la instalación de nuevas aplicaciones o actualizaciones del sistema.

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Aunque muchos usuarios buscan una “papelera” dentro de WhatsApp para eliminar todo ese contenido acumulado, la aplicación no dispone de una papelera tradicional como ocurre en otros servicios. Sin embargo, sí ofrece herramientas para administrar el almacenamiento y, en Android, también es posible acceder a las carpetas donde se guardan los archivos para realizar una limpieza más profunda.

Se recomienda eliminar archivos pesados de WhatsApp para liberar el almacenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp no tiene una papelera tradicional

A diferencia de aplicaciones como Google Fotos o algunas galerías de imágenes, WhatsApp elimina los archivos de manera definitiva cuando el usuario decide borrarlos desde la conversación o desde el administrador de almacenamiento.

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No obstante, muchos archivos descargados permanecen guardados en las carpetas internas del dispositivo hasta que el usuario los elimina manualmente. Por ello, algunas personas llaman a este espacio la “papelera oculta” de WhatsApp, aunque técnicamente no se trata de una función oficial.

Estas carpetas contienen fotografías, videos, notas de voz, documentos, stickers y otros elementos recibidos a través de los chats.

WhatsApp cuenta con un Administrador de Almacenamiento. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo acceder a la carpeta donde WhatsApp guarda los archivos

En los teléfonos Android es posible revisar todo el contenido utilizando el administrador de archivos que viene instalado de fábrica o cualquier explorador de archivos compatible.

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La ruta habitual es:

Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media

Dentro de esta ubicación aparecen distintas carpetas organizadas por tipo de archivo, entre ellas:

Imágenes

Videos

Audios

Documentos

Stickers

Notas de voz

Cada una almacena los archivos descargados durante las conversaciones, incluso aquellos que el usuario ya no recuerda haber recibido.

Antes de eliminar cualquier contenido conviene revisar cuidadosamente cada carpeta, ya que el proceso es irreversible y podría perderse información importante.

Liberar espacio en WhatsApp es totalmente fácil con su administrador de almacenamiento. (Meta)

Paso a paso para liberar espacio desde las carpetas

Cuando el almacenamiento del teléfono está casi lleno, revisar estas carpetas puede permitir recuperar varios gigabytes.

El procedimiento consiste en:

Abrir el administrador de archivos del teléfono. Entrar en la ruta Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media. Abrir la carpeta correspondiente al tipo de archivo que se desea revisar. Seleccionar fotografías, videos o documentos que ya no sean necesarios. Pulsar la opción Eliminar.

Realizar este mantenimiento de forma periódica ayuda a evitar que el almacenamiento vuelva a llenarse rápidamente.

WhatsApp cuenta con una papelera oculta para liberar espacio del celular.

El administrador de almacenamiento de WhatsApp facilita la limpieza

Para quienes prefieren no revisar carpeta por carpeta, WhatsApp incorpora una herramienta diseñada específicamente para identificar los archivos que más espacio ocupan.

Se puede acceder siguiendo esta ruta:

Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento

Desde este apartado, la aplicación analiza automáticamente el contenido almacenado y muestra qué conversaciones consumen más memoria.

Además, organiza los archivos según diferentes categorías, como:

Archivos de gran tamaño.

Videos pesados.

Fotografías duplicadas o repetidas.

Contenido reenviado muchas veces.

Antes de borrar cualquier elemento, WhatsApp permite visualizar una vista previa para evitar eliminar archivos importantes por error.

Los archivos pesados de WhatsApp pueden ocasionar lentitud en el celular. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Esta función resulta especialmente útil para quienes participan en numerosos grupos, donde suelen acumularse videos, memes y documentos sin que el usuario sea plenamente consciente del espacio que ocupan.

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Otras papeleras que también pueden liberar memoria

La limpieza del teléfono no debe limitarse únicamente a WhatsApp. En muchos dispositivos Android, la aplicación Galería dispone de una papelera donde las fotografías eliminadas permanecen almacenadas durante varios días antes de desaparecer definitivamente.

Algo similar ocurre con Google Fotos, que conserva las imágenes eliminadas durante aproximadamente 30 días. Vaciar esa papelera también puede liberar una cantidad importante de almacenamiento.

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Otra alternativa es utilizar aplicaciones como Files by Google, capaces de detectar archivos temporales, caché, contenido duplicado y documentos que ya no son necesarios.

Tener suficiente almcenamiento en el celular puede mejorar su rendimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una limpieza periódica mejora el rendimiento del celular

Con el uso diario, miles de fotografías, videos, audios y documentos terminan acumulándose en el teléfono sin que el usuario lo note. Este crecimiento constante del contenido multimedia puede afectar el rendimiento general del dispositivo, ralentizar algunas aplicaciones y generar mensajes de almacenamiento insuficiente.

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Por ello, los especialistas recomiendan revisar periódicamente tanto el administrador de almacenamiento de WhatsApp como las carpetas donde se guardan los archivos multimedia. Eliminar videos antiguos, fotografías repetidas y documentos innecesarios permite recuperar espacio, mejorar el funcionamiento del celular y prolongar la vida útil del dispositivo.

Mantener únicamente los archivos realmente importantes también facilita la organización del contenido y evita que WhatsApp continúe ocupando más memoria de la necesaria con el paso del tiempo.

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