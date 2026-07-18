Roja Directa TV o Tarjeta Roja TV para ver Inglaterra vs. Francia: búsqueda con peligro de robo de datos

Con Francia e Inglaterra en el Mundial 2026, las búsquedas de "Roja Directa TV" y "Tarjeta Roja TV" se disparan en Google. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Francia vs. Inglaterra se enfrentan en el Mundial 2026 y las consultas “Roja Directa TV” y “Tarjeta Roja TV” se disparan en Google minutos antes del pitido inicial, pero detrás de esos resultados aguarda un ecosistema de sitios no oficiales que puede derivar en robo de datos personales, credenciales bancarias e instalación de software malicioso.

La empresa de seguridad informática ESET advierte que estas plataformas ilegales de streaming suelen financiarse con publicidad engañosa, ya que pocas marcas legítimas están dispuestas a asociar su nombre a un distribuidor que infringe derechos de autor.

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En su lugar, los sitios recurren a anuncios que contienen virus informáticos o técnicas de redirección para generar ingresos, según un análisis publicado por la compañía.

Esos sitios se financian con anuncios que distribuyen virus o redirigen al usuario a páginas maliciosas. (Roja directa)

Por qué estas búsquedas son una trampa

Cuando un usuario escribe “Roja Directa” o “Tarjeta Roja” en el buscador, obtiene decenas de resultados que cambian de dominio de forma constante. La razón es que muchos de estos portales son bloqueados por infringir derechos de propiedad intelectual y reaparecen bajo nuevas direcciones web.

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Ese ciclo de bloqueos y reapariciones hace que los motores de búsqueda indexen tanto sitios originales como copias falsas prácticamente idénticas en apariencia.

Más allá de la piratería, estos portales incluyen anuncios que imitan botones de reproducción, falsas actualizaciones del navegador o supuestos reproductores de video que buscan que el usuario descargue archivos potencialmente peligrosos.

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Al buscar "Roja Directa" o "Tarjeta Roja", el buscador devuelve decenas de resultados con dominios que cambian sin parar. (Imagen ilustrativa Infobae)

En otros casos, los visitantes son redirigidos a páginas que solicitan datos personales o información bancaria bajo el pretexto de verificar la identidad o activar una cuenta gratuita.

Las amenazas que se instalan sin que el usuario lo note

Una investigación citada por BBC Mundo analizó más de 5.000 dominios con agregadores de streaming y determinó que hasta la mitad de las transmisiones estudiadas habían infiltrado software malicioso en los dispositivos de los usuarios a través de anuncios forzados o técnicas engañosas.

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El mecanismo más frecuente es la instalación de extensiones para el navegador: una vez que el usuario acepta instalarlas para ver el partido, esas extensiones pueden alterar el contenido de cualquier sitio que visite después, incluyendo páginas bancarias o de correo electrónico.

La aplicación pide permisos que exceden con creces los de cualquier reproductor de video estándar. (Imagen ilustrativa Infobae)

ESET identificó un patrón similar al analizar aplicaciones de streaming gratuito como Magis TV, popular en Argentina, Colombia y México.

El análisis mostró que la aplicación solicita permisos que van mucho más allá de lo que requiere un reproductor convencional: acceso al almacenamiento externo, capacidad para instalar paquetes adicionales, lectura de archivos de audio y posibilidad de publicar notificaciones.

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“El robo de información de los usuarios que utilizan este tipo de aplicaciones es teóricamente factible con los permisos antes mencionados”, advirtió David González Cuautle, investigador de ESET Latinoamérica.

Los sitios que cambian de dirección con frecuencia o muestran errores de diseño y ortografía merecen desconfianza. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo identificar un sitio peligroso antes de ingresar

Existen señales concretas que alertan sobre un portal sospechoso. Las ventanas emergentes que aparecen de forma continua, las solicitudes para descargar programas antes de reproducir el contenido, los mensajes que afirman que el dispositivo está infectado o los formularios que piden registrar una tarjeta bancaria para acceder a una supuesta transmisión gratuita son los indicadores más frecuentes.

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Conviene desconfiar de los sitios que cambian de dirección web con regularidad o que presentan errores de diseño y ortografía.

Si el usuario inicia sesión en cuentas de correo, banca digital o redes sociales mientras navega por estas páginas, el riesgo de sufrir un robo de credenciales aumenta de forma considerable.

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Es recomendable usar solo plataformas con licencia oficial para ver partidos en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué alternativas existen para ver el partido de forma segura

La recomendación de los expertos es recurrir únicamente a plataformas con licencia oficial para transmitir encuentros deportivos.

Además, aconsejan mantener actualizado el sistema operativo del celular o la computadora, usar un navegador en su versión más reciente y contar con una solución de seguridad capaz de detectar sitios maliciosos antes de que carguen.

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Nunca se debe ingresar datos financieros en páginas cuya autenticidad no pueda verificarse, ni descargar aplicaciones o archivos desde enlaces desconocidos.