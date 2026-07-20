Jornada financiera: las acciones y los bonos argentinos subieron pese a la tendencia bajista de Wall Street

Los mercados internacionales operaron con volatilidad.

Dada la tendencia negativa en el exterior, que se fue acentuando con el correr de la rueda de negocios, los activos argentinos completaron una sesión destacable este lunes, aún con ganancias magras pero extendidas a la mayoría de las especies.

Las bolsas de EE.UU. revirtieron las alzas de la mañana, mientras que el precio del crudo retomó la suba. En sentido contrario, las acciones argentinas, que empezaron negociadas con pérdidas, pasaron a mostrar números positivos al cierre, a la vez que el riesgo país tuvo una leve baja por la firmeza de los bonos.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó un 0,7%, a 3.223.652 puntos, mientras que entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street hubo mayoría de alzas, encabezadas por Pampa Energía (+2,6%) y Edenor (+2,3%).

“Apoyados en compras de oportunidad, los bonos soberanos en dólares encabezaron las subas en Wall Street, permitiendo que el riesgo país recortara su avance reciente, mientras que las acciones locales y los ADR se sumaron al optimismo de la mano del sector energético y de servicios”, sintetizó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

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Los expertos de Balanz consideraron que “los bonos soberanos con vencimiento en 2030 y 2038 continúan ofreciendo diferenciales (spreads) de legislación atractivos", dado que “estos niveles implican una mirada excesivamente pesimista de la curva de ley local”.

“En el segmento pesos, mantenemos una posición neutral en tasas locales y en el tipo de cambio. En nuestra opinión, las tasas locales no ofrecen una compensación suficiente por el riesgo cambiario, por lo que preferimos el carry de los bonos en moneda dura. En los próximos meses, algunos factores relevantes en este plano serán los menores ingresos de divisas provenientes de la cosecha y la continuidad del conflicto en Medio Oriente, entre otros", añadieron desde Balanz.

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El Indec informó que en junio las exportaciones sumaron USD 9.055 millones (+24,5% interanual), un máximo histórico para el mes, en tanto las importaciones sumaron USD 6.861 millones (+7,3% interanual) y la balanza comercial registró un superávit de 2.194 millones de dólares.

En el primer semestre de 2026 el superávit comercial acumuló USD USD 49.454 millones: a nivel de grandes rubros las exportaciones de Combustibles y Energía crecieron 42,5% anual, las de Manufacturas de Origen Industrial 27,5%, las de Productos Primarios 24,4% y las de Manufacturas de Origen Agropecuario 15,1 por ciento.

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“Luego de varios meses en los que la demanda interna no terminaba de despegar, la mejora observada en la serie desestacionalizada de importaciones es una señal alentadora para los sectores vinculados al mercado interno, aunque todavía conviene interpretarla con cautela. El aumento del valor importado estuvo explicado por la suba de los precios de importación (+11,6% interanual), mientras que las cantidades totales cayeron 3,8% interanual”, comentó Santiago Casas, economista Jefe de EcoAnalytics.

Día negativo en Wall Street

En Wall Street, cedieron el Dow Jones de Industriales (-0,7%), el S&P 500 (-0,2%)y Nasdaq (-0,1%), con los papeles de semiconductores en el foco, antes de la publicación de los resultados de las grandes tecnológicas esta semana.

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El mercado busca el próximo catalizador para las apuestas inversoras ligadas a la inteligencia artificial tras una serie de rotaciones sectoriales en las últimas semanas. Wall Street elevó sus expectativas para los resultados trimestrales de Alphabet (+1,5%), Intel Corporation (+2,1%), IBM (+0,2%) y Tesla (-3%), que se publicarán a finales de esta semana, mientras los inversores buscaban señales de que las empresas están monetizando la IA para complementar sus enormes inversiones en el desarrollo de la inteligencia artificial.

Laura Torres, directora de Inversiones IMB Capital Quants, observó que los mercados globales estuvieron “condicionados por la tensa escalada militar en Oriente Medio tras nuevos ataques a instalaciones industriales en Irán, la fuerte caída en las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos y la advertencia de Donald Trump de que Irán pagará cara la muerte de soldados estadounidenses. Este escenario geopolítico convive con señales macroeconómicas mixtas, con la probabilidad de que la Fed suba los tipos de interés en 2026 se sitúa en un 55%”.

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En tanto, los precios del crudo anotaron ganancias próximas al 1%, ya que la presión derivada de las esperanzas de que se reanuden las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se veía contrarrestada por la declaración de un bloqueo naval contra Arabia Saudita por parte de los hutíes de Yemen.

Los futuros del Brent del Mar del Norte subieron 1%, a USD 88,97 el barril para septiembre, cerca de máximos desde el 11 de junio. El WTI (West Texas Intermediate) en Estados Unidos avanzó 0,9%, a USD 82,49, tras alcanzar su nivel más alto desde el 12 de junio en 85,39 dólares.

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“El temor central se enfoca en el estratégico Estrecho de Ormuz, un paso clave por donde circula casi el 20% del petróleo mundial. El encarecimiento de los seguros marítimos y la menor circulación de buques amenazan con frenar el suministro energético global”, afirmó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

En el mercado de cambios el dólar mayorista hilvanó la cuarta suba consecutiva, en una plaza que mantuvo el ritmo de liquidaciones, con USD 582,3 millones negociados en el segmento de contado.

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El tipo de cambio oficial aumentó tres pesos o 0,2%, a $1.481 y redujo a solo un peso la baja experimentada en julio. En lo que va de 2026 aumenta solo 26 pesos o 1,8 por ciento.

“Recién después de las 14 horas, una demanda más intensa y sostenida impulsó la cotización hasta los $1.483, máximo intradiario de la rueda. Sin embargo, en ese nivel encontró resistencia y finalmente retrocedió para cerrar en $1.481″, detalló Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El BCRA estableció un límite superior de su régimen de bandas cambiarias en los 1.831,31 pesos. El dólar mayorista quedó a 23,7% de ese umbral para la intervención oficial.

El dólar al público se sostuvo invariable a $1.500 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.502,04 para la venta y $1.450,75 para la compra.

El dólar blue avanzó diez pesos o 0,7%, a $1.540 para la venta. Anota una suba de 25 pesos en julio, el precio más alto desde el 22 de octubre, nueve meses atrás. La divisa en esta plaza es tomada por las agencias de cambio a sus clientes a $1.520, esto es 70 pesos o 4,8% más que los $1.450 que pagan los bancos, brecha que justifica liquidar billetes atesorados en el comercio informal.

El BCRA compró en el mercado USD 32 millones, el 5,5% del volumen del spot mayorista, mientras que las reservas internacionales brutas retrocedieron USD 23 millones, a USD 48.807 millones, con la incidencia de una baja de 0,2% en la cotización del oro, a USD 4.012,50 a onza.