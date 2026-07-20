Tecno

El 73 % de las empresas en Latinoamérica ya fue víctima de phishing: así se cuelan los ciberataques en la región

La ingeniería social continúa como táctica dominante para robar credenciales o distribuir malware

Guardar
Google icon
Un ingenierio preocupado observa su computadora en su oficina - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El phishing afecta al 73% de las empresas y golpea más a educación, manufactura y banca - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente informe de ciberseguridad denominado, ESET Security Report Latinoamérica 2026, revela una realidad preocupante para el tejido empresarial de la región: siete de cada diez organizaciones han sufrido ataques de phishing en el último año. Este tipo de ciberataque, basado en el engaño y la manipulación del factor humano, sigue siendo la principal puerta de entrada para los ciberdelincuentes que buscan acceder a datos confidenciales, recursos financieros e infraestructuras críticas.

La importancia de este dato va más allá de la estadística. El informe, que recoge las respuestas de 1.563 profesionales de 962 empresas en 10 países, muestra que la ciberseguridad en Latinoamérica sigue siendo mayoritariamente reactiva, con brechas estructurales que dificultan una respuesta eficaz frente a amenazas cada vez más sofisticadas.

PUBLICIDAD

Cuál es el estado de ciberseguridad en la región

Vista lateral de una persona escribiendo en una laptop, con la pantalla llena de código y múltiples alertas rojas y amarillas. Fondo con luces azules y naranjas.
El reporte plantea que sumar herramientas no garantiza protección si faltan prácticas y cultura de prevención, y subraya pendientes como gestión de identidades, seguridad móvil y control de vulnerabilidades conocidas en el entorno corporativo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el 85 % de las empresas utiliza firewalls y el 82 % realiza copias de seguridad, solo el 23 % ha adoptado plataformas de Threat Intelligence, clave para anticipar y detectar ataques de forma proactiva. Esta brecha tecnológica deja a muchas empresas sin capacidad analítica suficiente para identificar su nivel real de exposición.

El informe destaca que el 52,7 % de las organizaciones detectó intentos de ataque, pero un 15,4 % no puede confirmar si fue víctima de algún incidente. Además, uno de cada cuatro reconoce que podría haber sufrido ataques sin detectarlos por falta de tecnología adecuada, lo que refleja una falta de visibilidad crítica para una gestión efectiva de la seguridad.

PUBLICIDAD

El phishing, la amenaza más común

El phishing se mantiene como el vector de ataque más frecuente, afectando al 73 % de las empresas encuestadas. Esta modalidad explota la confianza y la falta de cultura de seguridad entre los empleados, especialmente en sectores como Educación (81,4 %), Manufactura (81,1 %) y Banca (79,6 %). La ingeniería social, utilizada para obtener credenciales o instalar malware, sigue siendo una de las herramientas más efectivas para los atacantes.

El factor humano se confirma como el eslabón más vulnerable: solo el 57 % de las empresas aplica autenticación multifactor y apenas el 36 % utiliza soluciones DLP para proteger la información. Entre los empleados no técnicos, solo el 52,2 % utiliza autenticación multifactor y el 26,9 % no aplica ninguna medida de seguridad en su teléfono corporativo.

Inteligencia artificial: oportunidad y riesgo

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La inteligencia artificial suma presión a la ciberseguridad, más de la mitad prevé ataques más automatizados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial se consolida como uno de los principales desafíos del sector. El 56,3 % de los encuestados considera que la IA facilitará ataques más sofisticados y automatizados, mientras que el 19,6 % identifica los deepfakes como la amenaza emergente más preocupante. Sin embargo, el 39,2 % de las empresas todavía no cuenta con políticas internas para regular su uso, frente a un 39,7 % que sí ha implementado marcos normativos.

La falta de gobernanza sobre la IA introduce nuevos riesgos, tanto en la detección de amenazas como en la protección de la identidad y los datos corporativos.

El informe pone de manifiesto que incorporar nuevas tecnologías no siempre implica una mayor madurez en ciberseguridad. La integración de soluciones debe ir acompañada de procesos y formación adecuados. La seguridad de la identidad, la protección de dispositivos móviles y la gestión de vulnerabilidades conocidas siguen siendo asignaturas pendientes en muchas organizaciones.

La cultura de seguridad debe permear todos los niveles de la empresa, con especial énfasis en la formación y concienciación de los empleados, que continúan siendo el objetivo principal de los atacantes.

En un entorno donde las amenazas evolucionan rápidamente, la información actualizada y el análisis regional son herramientas clave para tomar decisiones informadas. El informe de ciberseguridad ofrece una radiografía detallada de los principales desafíos, oportunidades y tendencias en ciberseguridad para las empresas de la región.

Descargar y analizar el informe completo permite a las organizaciones entender mejor el panorama, identificar brechas y avanzar hacia una protección más proactiva, adaptada a los retos del entorno digital actual.

Temas Relacionados

PhishingCiberseguridadVíctimaAtaquesLatinoaméricaTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La sorprendente razón por la que Bill Gates prefiere perezosos para los trabajos más difíciles

El cofundador de Microsoft plantea que la clave para resolver tareas complejas es simplificar y automatizar, una idea que gana peso en entornos saturados de trabajo donde se busca innovar

La sorprendente razón por la que Bill Gates prefiere perezosos para los trabajos más difíciles

“Sí” y “aló”: dos frases que nunca debes decir al aceptar una llamada desconocida

Los estafadores buscan grabar la voz para cometer fraudes como autorizar operaciones financieras y suplantar identidades

“Sí” y “aló”: dos frases que nunca debes decir al aceptar una llamada desconocida

Qué métodos permiten conectarse a WiFi sin contraseña

Los métodos avalados por fabricantes incluyen escaneo de códigos y emparejamiento por botón, alternativas pensadas para facilitar el acceso legítimo a la red

Qué métodos permiten conectarse a WiFi sin contraseña

España gana el Mundial y EA Sports FC lo vuelve hacer: quinta vez predijo el campeón

Desde el torneo de 2010, el videojuego ha usado sus estadísticas para convertirse en un oráculo

España gana el Mundial y EA Sports FC lo vuelve hacer: quinta vez predijo el campeón

Cómo se verían Las Guerreras K-pop si fueran integrantes de los X-Men ’97, según la IA

El proceso para fusionar la película de Netflix con la serie animada de Disney incluye la selección de fotos de alta calidad y la redacción de un prompt específico en Gemini

Cómo se verían Las Guerreras K-pop si fueran integrantes de los X-Men ’97, según la IA

DEPORTES

La selección argentina regresa al país tras ser finalista del Mundial 2026 sin Lionel Messi: todo lo que tenés que saber

La selección argentina regresa al país tras ser finalista del Mundial 2026 sin Lionel Messi: todo lo que tenés que saber

El conmovedor posteo de Lionel Messi tras la derrota de Argentina en la final del Mundial: “Va a costar que cierre esta herida”

La selección argentina vuelve al país, en vivo: qué futbolistas regresan y cómo será la recepción protocolar en Ezeiza

Qué hay detrás de la angustia por el posible último Mundial de Messi: la explicación de un psicólogo

El incómodo encuentro entre los familiares de los jugadores argentinos y españoles en el aeropuerto de Nueva York

TELESHOW

El romántico detalle de Eduardo Costantini a su esposa Elina en medio de sus vacaciones por Europa: “Amor de mi vida”

El romántico detalle de Eduardo Costantini a su esposa Elina en medio de sus vacaciones por Europa: “Amor de mi vida”

El tierno gesto de los hijos de Luisana Lopilato después de la derrota de la Selección que emocionó a todos

El desenfrenado festejo de Lizy Tagliani en la calle por el logro de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Sabrina Garciarena celebró su cumpleaños junto a la final de la Selección: “Qué orgullo ser argentinos”

Las conmovedoras palabras de Valentina Cervantes a Enzo Fernández tras el Mundial: “Siempre voy a estar a tu lado”

INFOBAE AMÉRICA

El 27 de agosto vence el plazo para modificar la dirección del DUI: así es el proceso seguro y digital del RNPN

El 27 de agosto vence el plazo para modificar la dirección del DUI: así es el proceso seguro y digital del RNPN

República Dominicana: Superintendencia de Bancos lleva al Congreso una reforma para agilizar el acceso a bienes de familiares fallecidos

Honduras confirman nuevos casos de sarampión y ordena uso de mascarillas en Centros escolares

Dos ecuatorianos fueron capturados con cocaína en alta mar durante un operativo de la Marina de El Salvador

Capturaron en Ecuador a alias “Matón de Daule”, señalado como uno de los líderes de los Chone Killers