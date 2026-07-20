El 73 % de las empresas en Latinoamérica ya fue víctima de phishing: así se cuelan los ciberataques en la región

El phishing afecta al 73% de las empresas y golpea más a educación, manufactura y banca - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente informe de ciberseguridad denominado, ESET Security Report Latinoamérica 2026, revela una realidad preocupante para el tejido empresarial de la región: siete de cada diez organizaciones han sufrido ataques de phishing en el último año. Este tipo de ciberataque, basado en el engaño y la manipulación del factor humano, sigue siendo la principal puerta de entrada para los ciberdelincuentes que buscan acceder a datos confidenciales, recursos financieros e infraestructuras críticas.

La importancia de este dato va más allá de la estadística. El informe, que recoge las respuestas de 1.563 profesionales de 962 empresas en 10 países, muestra que la ciberseguridad en Latinoamérica sigue siendo mayoritariamente reactiva, con brechas estructurales que dificultan una respuesta eficaz frente a amenazas cada vez más sofisticadas.

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Cuál es el estado de ciberseguridad en la región

El reporte plantea que sumar herramientas no garantiza protección si faltan prácticas y cultura de prevención, y subraya pendientes como gestión de identidades, seguridad móvil y control de vulnerabilidades conocidas en el entorno corporativo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el 85 % de las empresas utiliza firewalls y el 82 % realiza copias de seguridad, solo el 23 % ha adoptado plataformas de Threat Intelligence, clave para anticipar y detectar ataques de forma proactiva. Esta brecha tecnológica deja a muchas empresas sin capacidad analítica suficiente para identificar su nivel real de exposición.

El informe destaca que el 52,7 % de las organizaciones detectó intentos de ataque, pero un 15,4 % no puede confirmar si fue víctima de algún incidente. Además, uno de cada cuatro reconoce que podría haber sufrido ataques sin detectarlos por falta de tecnología adecuada, lo que refleja una falta de visibilidad crítica para una gestión efectiva de la seguridad.

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El phishing, la amenaza más común

El phishing se mantiene como el vector de ataque más frecuente, afectando al 73 % de las empresas encuestadas. Esta modalidad explota la confianza y la falta de cultura de seguridad entre los empleados, especialmente en sectores como Educación (81,4 %), Manufactura (81,1 %) y Banca (79,6 %). La ingeniería social, utilizada para obtener credenciales o instalar malware, sigue siendo una de las herramientas más efectivas para los atacantes.

El factor humano se confirma como el eslabón más vulnerable: solo el 57 % de las empresas aplica autenticación multifactor y apenas el 36 % utiliza soluciones DLP para proteger la información. Entre los empleados no técnicos, solo el 52,2 % utiliza autenticación multifactor y el 26,9 % no aplica ninguna medida de seguridad en su teléfono corporativo.

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Inteligencia artificial: oportunidad y riesgo

La inteligencia artificial suma presión a la ciberseguridad, más de la mitad prevé ataques más automatizados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial se consolida como uno de los principales desafíos del sector. El 56,3 % de los encuestados considera que la IA facilitará ataques más sofisticados y automatizados, mientras que el 19,6 % identifica los deepfakes como la amenaza emergente más preocupante. Sin embargo, el 39,2 % de las empresas todavía no cuenta con políticas internas para regular su uso, frente a un 39,7 % que sí ha implementado marcos normativos.

La falta de gobernanza sobre la IA introduce nuevos riesgos, tanto en la detección de amenazas como en la protección de la identidad y los datos corporativos.

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El informe pone de manifiesto que incorporar nuevas tecnologías no siempre implica una mayor madurez en ciberseguridad. La integración de soluciones debe ir acompañada de procesos y formación adecuados. La seguridad de la identidad, la protección de dispositivos móviles y la gestión de vulnerabilidades conocidas siguen siendo asignaturas pendientes en muchas organizaciones.

La cultura de seguridad debe permear todos los niveles de la empresa, con especial énfasis en la formación y concienciación de los empleados, que continúan siendo el objetivo principal de los atacantes.

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En un entorno donde las amenazas evolucionan rápidamente, la información actualizada y el análisis regional son herramientas clave para tomar decisiones informadas. El informe de ciberseguridad ofrece una radiografía detallada de los principales desafíos, oportunidades y tendencias en ciberseguridad para las empresas de la región.

Descargar y analizar el informe completo permite a las organizaciones entender mejor el panorama, identificar brechas y avanzar hacia una protección más proactiva, adaptada a los retos del entorno digital actual.

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