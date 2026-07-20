Empleados de Pixar querían lejos a Steve Jobs y al final terminó cambiando la historia del cine

Steve Jobs generaba desconfianza en Pixar durante los primeros años del estudio y muchos empleados lo veían como una amenaza para su cultura creativa. (Pixar Animation/EPA)

Durante los primeros años de Pixar, la figura de Steve Jobs generaba incomodidad y desconfianza en los pasillos del estudio. El empresario, conocido por su papel en Apple, no era visto como un aliado creativo sino como un elemento externo, casi una amenaza para la cultura colaborativa que definía a la plantilla.

La historia de cómo Jobs pasó de ser “ese” al que había que mantener lejos, a convertirse en uno de los pilares de una revolución en la animación, muestra las tensiones, decisiones estratégicas y un cambio de paradigma que terminó por transformar el cine para siempre.

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Cómo era el recelo inicial y la percepción de Steve Jobs dentro de Pixar

Cuando Steve Jobs adquirió en 1986 la división de gráficos por ordenador de Lucasfilm, no lo hizo con la intención de erigir un estudio de animación. Su visión era la de un negocio tecnológico enfocado en el desarrollo de hardware y software para la industria gráfica. La animación era, a sus ojos, apenas una vitrina para mostrar el potencial de sus productos.

Esta visión no solo generó desconcierto sino también rechazo entre los empleados de Pixar. Lawrence Levy, quien más tarde sería mano derecha de Jobs en la compañía, narró que encontró un ambiente donde muchos lo consideraban un empresario incapaz de comprender la cultura creativa del estudio.

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Lawrence Levy relató que en Pixar consideraban a Steve Jobs un empresario ajeno a la lógica artística y marcado por su salida conflictiva de Apple. (WM/RCS/File Photo)

El equipo se percibía a sí mismo como una comunidad de artistas, mientras que Jobs representaba la obsesión por los números y la gestión empresarial. El temor hacia su figura no era infundado: además de su historial de decisiones imprevisibles, arrastraba la mala fama derivada de su salida conflictiva de Apple en 1985.

Según recuerda Levy, en el libro ‘De Pixar al Cielo’, una directiva de larga trayectoria le advirtió con claridad sobre el sentir general: “en el estudio se temía a Steve”. Los empleados no querían verlo por los pasillos, lo consideraban un extraño y su presencia generaba tensión. La frase que mejor resumía ese sentimiento fue pronunciada por un veterano de la empresa: “mantén a ese lejos de aquí”.

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Cuáles eran las razones del temor y el descontento

El rechazo a Jobs no era solo por su perfil técnico y su reputación. Los trabajadores acumulaban frustraciones concretas. Una de las principales era el incumplimiento de una promesa: Jobs había anunciado la instauración de un plan de ventas de acciones internas, pero este nunca terminaba de materializarse.

Mientras empleados de otras tecnológicas de Silicon Valley comenzaban a enriquecerse, en Pixar los sacrificios y los salarios modestos seguían sin verse recompensados. Esta situación alimentaba la desconfianza y el malestar.

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La supervivencia económica de Pixar dependía de Steve Jobs, que invirtió cerca de 50 millones de dólares mientras Ed Catmull le pedía fondos para sostener el estudio.(REUTERS/Romeo Ranoco)

Por otro lado, la supervivencia económica del estudio dependía casi exclusivamente del bolsillo de Jobs. Cada vez que las cuentas no cerraban, Ed Catmull, uno de los líderes creativos, debía acudir al empresario para pedirle fondos. Aunque Jobs llegó a invertir cerca de 50 millones de dólares, seguía siendo un extraño y la mayoría del equipo lo percibía como un obstáculo para el desarrollo artístico.

A esto se sumaba la percepción de que Jobs no valoraba la animación como un fin en sí mismo. Durante años, el enfoque del estudio fue la creación de cortos animados para demostrar las capacidades tecnológicas del hardware que intentaban vender, un modelo de negocio que no funcionó y llevó a sucesivos fracasos comerciales.

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Cómo Pixar y steve Jobs cambiaron la historia de la animación

Un año después del estreno de ‘Toy Story’, Jobs concedió una entrevista donde compartió su visión sobre el impacto de Pixar en la industria. Destacó que la compañía había logrado fusionar la cultura creativa de Hollywood con la técnica de Silicon Valley, algo inédito hasta entonces.

“Pixar es la meca de los gráficos por ordenador”, afirmó. Jobs reconocía que su papel no era el de cineasta, sino el de crear un entorno donde los mejores talentos pudieran trabajar colaborativamente.

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Tras Toy Story, Steve Jobs afirmó que Pixar había unido la cultura creativa de Hollywood con la técnica de Silicon Valley. (Captura de video)

El vínculo con Disney fue decisivo. El gigante aportó décadas de experiencia en procesos de producción y edición, algo que Pixar supo aprovechar para pulir su primera gran película. Jobs admitía que sin esa herencia, ‘Toy Story’ no habría sido la misma.

Antes de Pixar, la animación por ordenador era un sector marginal y en declive, centrado sobre todo en la publicidad y los efectos visuales, con escaso reconocimiento y bajos márgenes económicos. Jobs tomó la decisión estratégica de abandonar ese modelo de negocio y apostar por la creación de propiedad intelectual propia, lo que sentó las bases para la consolidación del estudio.

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El legado de Jobs en Pixar va más allá de la financiación. Defendió la importancia de la narrativa por encima de la tecnología, una filosofía que sigue guiando a la compañía.