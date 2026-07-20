Lo que no se vio del cruce de Cherki con Deschamps en el Mundial: las quejas del plantel y un confuso mensaje tras la eliminación

En el partido por el tercer puesto, Cherki fue sustituido en el entretiempo junto a Doué, Theo Hernández y Konaté, con Francia ya cuatro goles abajo (REUTERS/Lee Smith)

Rayan Cherki vivió un Mundial 2026 para el olvido con la selección de Francia: pocos minutos en cancha, un encontronazo con Didier Deschamps en pleno partido y un mensaje en redes sociales que no pasó desapercibido. El detrás de escena del centrocampista del Manchester City quedó expuesto en la derrota por 6-4 ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto.

El partido del tercer puesto entre Francia e Inglaterra, disputado en Miami, fue un espejo de todo lo que salió mal para Les Bleus en el torneo. Cuatro goles en contra en el primer tiempo, una remontada que quedó a mitad de camino y una derrota por 6-4 que cerró de la peor manera los 14 años de Deschamps al frente del equipo. En ese caos, Cherki protagonizó uno de los episodios más comentados del encuentro.

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Durante la pausa para hidratación del primer tiempo, el seleccionador le pidió al mediocampista de 22 años que soltara el balón más rápido. La respuesta de Cherki fue de abierta rebeldía: le habló de manera irrespetuosa a su entrenador, según reveló el periodista Romain Molina, de L’Équipe.

Lejos de escalar el conflicto, Deschamps optó por dirigirse a Michael Olise, a quien animó, y luego habló también con Désiré Doué y Kylian Mbappé. En su última rueda de prensa como seleccionador, el técnico de 57 años eligió no señalar a nadie. “Hoy no voy a ajustar cuentas”, dijo. “Los jugadores lo saben perfectamente. No voy a señalar con el dedo”.

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Ese episodio no fue un hecho aislado. Según Molina, la actitud de Cherki a lo largo del torneo fue calificada de “inaceptable” por varios miembros del plantel. Las acusaciones apuntan a una falta de intensidad en los entrenamientos, una actitud constantemente negativa y críticas frecuentes hacia sus compañeros. Ya en el partido ante Suecia en dieciseisavos de final, el jugador había ignorado a Deschamps cuando entró como suplente en los últimos minutos.

L’Équipe le puso nota al episodio con una calificación de 2 sobre 10, de las más bajas de toda la Copa del Mundo. El diario describió su actuación ante Inglaterra como “una pesadilla”: “decisiones erróneas, pases lentos, esfuerzo defensivo poco eficaz”, según el texto del medio francés.

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La publicación también señaló con cinismo que el jugador “tuvo la brillante idea de pelearse con Deschamps durante el descanso", a pesar de estar disputando su primer Mundial. Junto a Cherki, otros cuatro jugadores recibieron la misma calificación: Désiré Doué, Theo Hernández, Ibrahima Konaté y Malo Gusto, aunque solo a este último se le permitió continuar en el campo tras el entretiempo.

El periodista Hugo Guillemet, también de L’Équipe, fue más lejos en su análisis del primer tiempo: “Este partido fue absolutamente ridículo. Parecía que no se había preparado nada y cada uno hacía lo que le daba la gana”. “Lo único que deseaban era darse una ducha”, agregó. Y cerró con una pregunta que resonó en la prensa francesa: “¿Ya no sentían orgullo? ¡Es un Mundial!“.

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Rayan Cherki a complètement ignoré Didier Deschamps après le match contre la Suède 😳 pic.twitter.com/bNslVVdFKV — Vibes Foot (@VibesFoot) July 1, 2026

La frustración de Cherki durante el torneo tiene un trasfondo claro: el exjugador del Lyon pasó la mayor parte de la competición como una opción secundaria. Olise y Bradley Barcola fueron los preferidos de Deschamps en las posiciones de ataque, y Cherki acumuló escasos minutos pese a ser uno de los creadores de juego más destacados de la Premier League en la temporada previa.

Tras la eliminación, Cherki publicó un mensaje en sus redes sociales acompañado de tres fotos —una de él solo y dos junto al equipo en la previa del partido ante Inglaterra—. El texto fue de tono conciliador: “Inevitablemente triste por el desenlace de una competición en la que nos habíamos propuesto como misión haceros sentir a todos orgullosos y felices”, escribió.

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También dedicó palabras al cuerpo técnico: “Reconocimiento infinito al entrenador por todo lo que ha logrado para el fútbol francés y por haberme dado mis primeras convocatorias con la selección. Su historia habla por él”. El mensaje cerró con un llamado a la unidad: “A pesar de nuestras diferencias, nuestros errores o nuestros fracasos, formamos una sola familia y nos toca seguir unidos para que el fútbol francés regrese aún más fuerte”.

Deschamps, por su parte, también dejó abierta una puerta al mea culpa en su despedida. “Fue mi error, debería haber tomado decisiones diferentes desde el principio del partido, se puede decir eso, y quizás las cosas hubieran ido mejor”, admitió ante la prensa. “A todos se les juzga por su rendimiento. Obviamente, algunos jugadores podrían haberlo hecho mejor. Les deseo lo mejor a todos”, concluyó el técnico saliente.

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