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Ver Francia vs. Inglaterra gratis: por qué no ver este partido del Mundial 2026 en Roja Directa

Roja Directa es un sitio streaming que difunde contenido deportivo sin los derechos de emisión requeridos

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Campo de fútbol con césped verde, luces de estadio, un balón de fútbol blanco y negro, la bandera de Francia y la bandera de Inglaterra con el símbolo VS.
Un campo de fútbol iluminado con las banderas de Francia e Inglaterra enfrentadas y un balón en el centro señala la inminencia de un partido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ver Francia vs. Inglaterra gratis a través de Roja Directa puede parecer una solución rápida para no perderse el partido por el tercer puesto del Mundial 2026, pero expone al usuario a malware, robo de datos y acciones legales.

Qué es Roja Directa y por qué opera sin derechos de autor

Roja Directa es una plataforma streaming que retransmite contenido deportivo sin contar con las licencias correspondientes.

Al igual que Magis TV o Xuper TV, ofrece partidos, películas y series sin pagar por los derechos de emisión, lo que la sitúa en una zona de ilegalidad frente a la propiedad intelectual de los titulares del contenido.

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Captura de pantalla del sitio web Rojadirecta con logo, encabezados de sección, texto descriptivo de fútbol en vivo, y tarjetas de canales deportivos
El sitio web Rojadirecta presenta su oferta de fútbol en vivo y enlaces a múltiples canales deportivos online. (Roja directa)

Retransmitir eventos sin la autorización de sus propietarios vulnera la legislación de derechos de autor vigente en la mayoría de países, y puede derivar en bloqueos por parte de los proveedores de servicios de internet (ISP) o incluso en acciones judiciales contra los operadores de estos sitios, según advierte ESET, compañía especializada en detección de amenazas informáticas.

Qué riesgos de ciberseguridad conlleva ver partidos en sitios ilegales

Con frecuencia, las transmisiones en sitios streaming pirata filtran software malicioso en los dispositivos de los usuarios, ya sea a través de anuncios forzados o de técnicas de engaño, documentó BBC.

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Un televisor smart montado en una pared muestra un partido de fútbol borroso. En la pantalla, se ven los logos de Magis TV y RojaDirecta TV.
Un smart TV muestra un partido de fútbol con la imagen pixelada, destacando los logotipos de Magis TV y RojaDirecta TV sobreimpresos en la pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dado que pocas marcas reconocidas están dispuestas a asociar su nombre a distribuidores ilegales, estos sitios recurren a publicidad que contiene virus informáticos como principal fuente de ingresos.

Las ventanas emergentes (pop-up) y los anuncios superpuestos (overlay) son los vectores más frecuentes de infección.

Por qué instalar plugins para ver el partido puede ser una trampa

El medio inglés indicó que estos sitios exigen al usuario instalar extensiones o complementos (plugins) para el navegador como condición para acceder al contenido. Una vez instalada la extensión, esta puede infectar cualquier página web que el usuario visite posteriormente, incluidos sitios seguros como portales bancarios o de correo electrónico.

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(Imagen ilustrativa Infobae)

“Tienes que instalar la extensión y, una vez que el usuario la instala, puede infectar cualquier página web que esté visitando”, explicó Zubair Rafique, investigador al medio mencionado.

“Si una persona instala la extensión para ver un partido y después visita un sitio de noticias, esa extensión puede cambiar los contenidos e incluir vínculos maliciosos. Esto es extremadamente peligroso”, añadió.

¿Qué permisos peligrosos solicitan estas aplicaciones?

El análisis que realizó ESET sobre Magis TV, plataforma con un perfil de riesgo similar al de Roja Directa, reveló que este tipo de aplicaciones solicita permisos que van mucho más allá de lo que necesita un servicio streaming convencional.

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(Imagen ilustrativa Infobae)

Entre los más invasivos se encuentran la capacidad de leer y escribir en el almacenamiento externo del dispositivo, instalar paquetes adicionales de forma silenciosa y recuperar información sobre otras aplicaciones en ejecución.

“El robo de información de los usuarios que utilizan este tipo de aplicaciones es teóricamente factible con los permisos antes mencionados”, señaló David González Cuautle, investigador de ESET Latinoamérica.

Según el experto, estas apps pueden descargar herramientas capaces de rastrear la geolocalización del usuario, acceder a fotos, audios, mensajes y videos, y enviarlos a servidores externos sin ningún consentimiento.

Ni Magis TV, ni Xuper TV deben ser usados para ver la Champions League.
Ni Magis TV, ni Xuper TV deben ser usados para ver la Champions League.

Desde dónde operan los servidores que alimentan el streaming ilegal

Una investigación analizada por la BBC examinó más de 5.000 dominios con agregadores de streaming ilegal y trazó su origen geográfico.

Cerca del 25% de las transmisiones en vivo provenían de servidores ubicados en Belice, mientras que más del 60% se originaba en infraestructuras concentradas en apenas cinco compañías con sede en Belice, Suiza, Holanda, Suecia y Canadá.

El estudio también determinó que más del 64% de los proveedores de estas emisiones habían sido reportados al menos una vez por violación de derechos de autor.

La separación estructural entre los sitios agregadores y los servidores de video dificulta que las autoridades puedan clausurar estas operaciones de forma definitiva: cuando se bloquea una transmisión, esta reaparece rápidamente en un dominio alternativo.

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