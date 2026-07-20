Sabrina Garciarena celebró su cumpleaños junto a la final de la Selección: “Qué orgullo ser argentinos”

La actriz compartió su día especial con sus seres queridos y agradeció a la Selección Argentina por el orgullo y la emoción en la final (Instagram)

La final del Mundial ante España dejó una herida deportiva en el ánimo de millones de hinchas argentinos y encendió un clima social de orgullo, pertenencia y también confrontación frente a las críticas externas que, como suele suceder en cada cita mundialista, rodearon a la Selección. Mientras el país entero vivía con intensidad la definición en Nueva Jersey, Sabrina Garciarena celebró su cumpleaños en un entorno tan íntimo como festivo, marcado tanto por la cercanía de los afectos como por la pasión futbolera que atravesó la jornada.

Desde Buenos Aires, el cumpleaños de Sabrina tuvo todos los condimentos para ser una jornada inolvidable. La actriz, casada con el conductor Germán Paoloski y madre de tres hijos, León, Beltrán y Mía, compartió su día especial con su círculo más cercano y bajo un clima teñido de celeste y blanco, ya que la fecha coincidió con la esperada final entre Argentina y España. Desde temprano, Sabrina recibió muestras de cariño a través de mensajes, saludos y sorpresas de familiares, amigos y colegas.

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Al final del día, la actriz se expresó en sus redes: “Gracias por todos los saludos y el amor que recibí en mi cumpleaños. ¡Me hicieron muy feliz!”. En el mismo posteo, sumó un especial reconocimiento a la Scaloneta. “Gracias a nuestra Selección por dejarlo absolutamente todo. ¡Qué orgullo ser argentinos!”, expresó, mencionando a Lionel Messi y a la cuenta oficial de la Asociación del Fútbol Argentino.

Sabrina Garciarena junto a su hija menor, Mía

El día estuvo teñido de celeste y blanco, no solo por la trascendencia del partido sino también por la elección de vestimenta de toda la familia. En la imagen principal, se pudo apreciar a Sabrina, Germán, León, Beltrán y Mía luciendo camisetas de la Selección, con el living de fondo y una torta de cumpleaños decorada con flores rosas y el mensaje “Happy Birthday”. Los hijos de la pareja, todos vestidos con ropa alusiva al equipo nacional, se ubicaron junto a sus padres alrededor de la torta de cumpleaños, cuya decoración delicada resaltaba sobre la mesa negra. León y Beltrán lucieron camisetas oficiales de la Selección, mientras que Mía, la más pequeña, se mostró cómoda y sonriente en brazos de su madre, ambas con los colores albicelestes. Sabrina posó con una expresión serena y una sonrisa sutil, reflejando satisfacción y gratitud por el momento compartido.

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En otra foto, Sabrina apareció abrazando a su hija Mía, ambas junto a la torta, en una instantánea que resalta la complicidad y el afecto entre madre e hija.

La actriz mostró su torta blanca decorada con flores rosadas y un topper dorado de "Happy Birthday"

La actriz posó junto a un ramo de rosas rosadas envueltas en papel, como parte de la celebración de su cumpleaños

Además de los festejos en familia, Sabrina disfrutó de un encuentro nocturno con su círculo cercano, como reflejan las imágenes en blanco y negro tomadas en un restaurante sofisticado. En la foto grupal, Garciarena posó con sus amigas, todas vestidas con prendas oscuras y estilosas.

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Durante el día, Sabrina también recibió flores, entre ellas un ramo de rosas rosadas envuelto en papel beige, que sostuvo sonriente para una foto tipo selfie. Su look relajado, con un buzo gris claro y el cabello recogido, acompañó el momento de agradecimiento por los gestos recibidos. En otra postal significativa del día, la actriz compartió una carta de tarot “El Mundo”, que sostuvo frente a la cámara, mientras de fondo se apreciaban dos cuadros coloridos de mujeres, sumando un guiño personal y espiritual a las celebraciones.

El festejo incluyó una salida nocturna con su círculo cercano

Sabrina Garciarena exhibe la carta de tarot El Mundo por su cumpleaños (Instagram)

El cumpleaños de Garciarena se vivió así entre abrazos, camisetas de la Selección, torta, flores y la emoción de una final deportiva que mantuvo en vilo a millones de argentinos. La actriz logró combinar su día personal con el clima colectivo de fiesta y nervios, integrando a su familia y amigas en una jornada que quedará en el recuerdo por la doble celebración: la de su nueva vuelta al sol y la pasión compartida por el fútbol nacional.

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