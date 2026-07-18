Vozinha y Cabo Verde, campeones del Mundial 2026 en Instagram: ganaron más de 30 millones de seguidores

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo H - Cabo Verde vs. Arabia Saudita - Estadio de Houston, Houston, Texas, EE. UU. - 26 de junio de 2026. Vozinha de Cabo Verde después del partido tras su clasificación para la fase eliminatoria de la Copa Mundial. REUTERS/Pedro Nunes

Vozinha, el arquero de Cabo Verde que el Mundial 2026 convirtió en fenómeno global, pasó de 37.000 más de 28,8 millones de seguidores en Instagram, un alza de casi 77.000% que lo situó prácticamente de la noche a la mañana entre los atletas más seguidos de la plataforma.

El portero fue el gran protagonista de las redes sociales del torneo. Sus actuaciones trascendieron a la pequeña nación insular del Atlántico y generaron una ola de interés que arrastró a toda la selección: el plantel de Cabo Verde sumó en conjunto 32,1 millones de nuevos seguidores, un crecimiento superior al 2.000% a nivel de selección, el mayor de todo el campeonato.

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El efecto Vozinha en el equipo de Cabo Verde

El impacto del arquero se tradujo en cifras sin precedentes para una selección de su tamaño. Cabo Verde se ubicó en el primer lugar entre los países con más nuevos seguidores en Instagram durante el torneo, por encima de potencias con décadas de historia en el fútbol mundial.

El perfil de Instagram del portero Josimar Dias (Vozinha) muestra sus 29,3 millones de seguidores y varias publicaciones sobre su carrera deportiva en Cabo Verde. (Instagram)

Meta atribuyó ese fenómeno al alcance de las actuaciones del portero, que conquistaron audiencias en regiones sin ningún vínculo histórico con las Islas de Cabo Verde.

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“Nuestras aplicaciones fueron el hogar de todo lo que ocurrió fuera de la cancha: los mejores momentos, el detrás de cámaras, las celebraciones en los vestidores, los análisis tácticos y el fenómeno de Vozinha”, señaló Rob Pilgrim, Global Football Lead de Meta, en el comunicado oficial.

El torneo que rompió todos los récords en redes sociales

Más allá de Cabo Verde, el Mundial 2026 se convirtió en el evento de mayor impacto en la historia de Meta.

Durante el primer mes del campeonato, del 11 de junio al 11 de julio, los integrantes de las selecciones finalistas acumularon en conjunto 213,6 millones de nuevos seguidores activos en Instagram, un crecimiento del 6,6% que llevó su audiencia combinada de 3.260 millones a 3.470 millones.

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Erling Haaland y Jude Bellingham son dos jugadores jóvenes que ganaron millones de seguidores después del Mundial 2026. REUTERS/Dylan Martinez

Entre las figuras consolidadas, Erling Haaland lideró el crecimiento al sumar 23 millones de nuevos seguidores, casi el doble de su comunidad previa al torneo.

Cristiano Ronaldo, quien ya ostentaba el récord como la persona más seguida en Instagram, añadió 10 millones adicionales para alcanzar 676 millones de seguidores.

Las otras revelaciones del torneo

Varios futbolistas jóvenes aprovecharon el escaparate global para expandir sus audiencias. Endrick, delantero de Brasil, pasó de 18,7 millones a 23,8 millones de seguidores (+5,2 millones).

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Jude Bellingham, de Inglaterra, sumó 4,2 millones para llegar a 45,5 millones, mientras que Michael Olise, de Francia, ganó 4,0 millones y Lamine Yamal, de España, incorporó 3,0 millones.

Jude Bellingham alcanzó más de 50 millones de seguidores en Instagram. REUTERS/Dylan Martinez

En América Latina, México registró el mayor crecimiento porcentual entre las principales selecciones, con 20,8 millones de nuevos seguidores (+78%), impulsado por las revelaciones Gilberto Mora (+5,6 millones) y Julián Quiñones (+2,6 millones).

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Brasil acumuló 26,0 millones de nuevos seguidores, con Neymar (+6,5 millones) a la cabeza, y Argentina sumó 18,4 millones, liderados por Lionel Messi (+5,6 millones).

WhatsApp y Facebook también batieron marcas

El fenómeno no se limitó a Instagram. En WhatsApp, el partido de octavos de final entre Argentina y Egipto generó 29 millones de mensajes por segundo, un nuevo récord histórico para la plataforma que superó la marca establecida durante la final del Mundial de 2022.

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En WhatsApp, el duelo de octavos de final entre Argentina y Egipto disparó el tráfico de la plataforma hasta los 29 millones de mensajes por segundo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En Facebook, los usuarios publicaron 80 millones de contenidos relacionados con el torneo desde su inicio.

Threads también registró números sin antecedentes: las publicaciones etiquetadas con el campeonato acumularon 1.500 millones de impresiones, y el contenido de la comunidad futbolera alcanzó en promedio a 15 millones de personas al día, con un pico de 25 millones el 6 de julio.

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Según la función Tu Algoritmo de Instagram, que permite personalizar los intereses que aparecen en el Feed, Reels y Explorar, los cinco jugadores que más aparecieron en los algoritmos de los usuarios de Estados Unidos entre el 11 de junio y el 13 de julio fueron Messi, Ronaldo, Haaland, Kylian Mbappé y Bellingham.