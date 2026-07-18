Tecno

Vozinha y Cabo Verde, campeones del Mundial 2026 en Instagram: ganaron más de 30 millones de seguidores

Erling Haaland y Jude Bellingham fueron otras de las grandes figuras que ampliaron su comunidad en Instagram durante el torneo

Guardar
Google icon
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo H - Cabo Verde vs. Arabia Saudita - Estadio de Houston, Houston, Texas, EE. UU. - 26 de junio de 2026. Vozinha de Cabo Verde después del partido tras su clasificación para la fase eliminatoria de la Copa Mundial. REUTERS/Pedro Nunes
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo H - Cabo Verde vs. Arabia Saudita - Estadio de Houston, Houston, Texas, EE. UU. - 26 de junio de 2026. Vozinha de Cabo Verde después del partido tras su clasificación para la fase eliminatoria de la Copa Mundial. REUTERS/Pedro Nunes

Vozinha, el arquero de Cabo Verde que el Mundial 2026 convirtió en fenómeno global, pasó de 37.000 más de 28,8 millones de seguidores en Instagram, un alza de casi 77.000% que lo situó prácticamente de la noche a la mañana entre los atletas más seguidos de la plataforma.

El portero fue el gran protagonista de las redes sociales del torneo. Sus actuaciones trascendieron a la pequeña nación insular del Atlántico y generaron una ola de interés que arrastró a toda la selección: el plantel de Cabo Verde sumó en conjunto 32,1 millones de nuevos seguidores, un crecimiento superior al 2.000% a nivel de selección, el mayor de todo el campeonato.

PUBLICIDAD

El efecto Vozinha en el equipo de Cabo Verde

El impacto del arquero se tradujo en cifras sin precedentes para una selección de su tamaño. Cabo Verde se ubicó en el primer lugar entre los países con más nuevos seguidores en Instagram durante el torneo, por encima de potencias con décadas de historia en el fútbol mundial.

Captura de pantalla de un perfil de Instagram de Josimar Dias (Vozinha). Incluye foto, biografía en portugués, 29,3 millones de seguidores y cuadrícula de publicaciones
El perfil de Instagram del portero Josimar Dias (Vozinha) muestra sus 29,3 millones de seguidores y varias publicaciones sobre su carrera deportiva en Cabo Verde. (Instagram)

Meta atribuyó ese fenómeno al alcance de las actuaciones del portero, que conquistaron audiencias en regiones sin ningún vínculo histórico con las Islas de Cabo Verde.

PUBLICIDAD

“Nuestras aplicaciones fueron el hogar de todo lo que ocurrió fuera de la cancha: los mejores momentos, el detrás de cámaras, las celebraciones en los vestidores, los análisis tácticos y el fenómeno de Vozinha”, señaló Rob Pilgrim, Global Football Lead de Meta, en el comunicado oficial.

El torneo que rompió todos los récords en redes sociales

Más allá de Cabo Verde, el Mundial 2026 se convirtió en el evento de mayor impacto en la historia de Meta.

Durante el primer mes del campeonato, del 11 de junio al 11 de julio, los integrantes de las selecciones finalistas acumularon en conjunto 213,6 millones de nuevos seguidores activos en Instagram, un crecimiento del 6,6% que llevó su audiencia combinada de 3.260 millones a 3.470 millones.

Erling Haaland y Jude Bellingham son dos jugadores jóvenes que ganaron millones de seguidores después del Mundial 2026. REUTERS/Dylan Martinez
Erling Haaland y Jude Bellingham son dos jugadores jóvenes que ganaron millones de seguidores después del Mundial 2026. REUTERS/Dylan Martinez

Entre las figuras consolidadas, Erling Haaland lideró el crecimiento al sumar 23 millones de nuevos seguidores, casi el doble de su comunidad previa al torneo.

Cristiano Ronaldo, quien ya ostentaba el récord como la persona más seguida en Instagram, añadió 10 millones adicionales para alcanzar 676 millones de seguidores.

Las otras revelaciones del torneo

Varios futbolistas jóvenes aprovecharon el escaparate global para expandir sus audiencias. Endrick, delantero de Brasil, pasó de 18,7 millones a 23,8 millones de seguidores (+5,2 millones).

Jude Bellingham, de Inglaterra, sumó 4,2 millones para llegar a 45,5 millones, mientras que Michael Olise, de Francia, ganó 4,0 millones y Lamine Yamal, de España, incorporó 3,0 millones.

Jude Bellingham alcanzó más de 50 millones de seguidores en Instagram. REUTERS/Dylan Martinez
Jude Bellingham alcanzó más de 50 millones de seguidores en Instagram. REUTERS/Dylan Martinez

En América Latina, México registró el mayor crecimiento porcentual entre las principales selecciones, con 20,8 millones de nuevos seguidores (+78%), impulsado por las revelaciones Gilberto Mora (+5,6 millones) y Julián Quiñones (+2,6 millones).

Brasil acumuló 26,0 millones de nuevos seguidores, con Neymar (+6,5 millones) a la cabeza, y Argentina sumó 18,4 millones, liderados por Lionel Messi (+5,6 millones).

WhatsApp y Facebook también batieron marcas

El fenómeno no se limitó a Instagram. En WhatsApp, el partido de octavos de final entre Argentina y Egipto generó 29 millones de mensajes por segundo, un nuevo récord histórico para la plataforma que superó la marca establecida durante la final del Mundial de 2022.

En WhatsApp, el duelo de octavos de final entre Argentina y Egipto disparó el tráfico de la plataforma hasta los 29 millones de mensajes por segundo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
En WhatsApp, el duelo de octavos de final entre Argentina y Egipto disparó el tráfico de la plataforma hasta los 29 millones de mensajes por segundo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En Facebook, los usuarios publicaron 80 millones de contenidos relacionados con el torneo desde su inicio.

Threads también registró números sin antecedentes: las publicaciones etiquetadas con el campeonato acumularon 1.500 millones de impresiones, y el contenido de la comunidad futbolera alcanzó en promedio a 15 millones de personas al día, con un pico de 25 millones el 6 de julio.

Según la función Tu Algoritmo de Instagram, que permite personalizar los intereses que aparecen en el Feed, Reels y Explorar, los cinco jugadores que más aparecieron en los algoritmos de los usuarios de Estados Unidos entre el 11 de junio y el 13 de julio fueron Messi, Ronaldo, Haaland, Kylian Mbappé y Bellingham.

Temas Relacionados

VozinhaCabo VerdeMundial 2026InstagramTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Steam regala nuevo juego para PC: descarga gratis The Life and Suffering of Sir Brante

La historia se desarrolla en el Imperio de Arknian, un reino de fantasía oscura donde los dioses ejercen el poder absoluto

Steam regala nuevo juego para PC: descarga gratis The Life and Suffering of Sir Brante

Descubrió un cráter de meteorito de 390 millones de años solo usando Google Maps

Lo que comenzó como la planificación de una caminata terminó con el hallazgo de uno de los mayores cráteres de impacto descubiertos recientemente

Descubrió un cráter de meteorito de 390 millones de años solo usando Google Maps

Siete usos de la tecnología y la IA para transformar la detección del cáncer de mama

Los algoritmos de inteligencia artificial detectan patrones sospechosos, priorizan los casos de mayor riesgo y reducen los tiempos de respuesta clínica

Siete usos de la tecnología y la IA para transformar la detección del cáncer de mama

Empresas en Colombia enfrentan cerca de 3.000 ciberataques por semana: así pueden protegerse

Colombia es el tercer país más afectado por ciberataques en América Latina, impulsando a las empresas a reforzar sus sistemas de seguridad

Empresas en Colombia enfrentan cerca de 3.000 ciberataques por semana: así pueden protegerse

Ver Francia vs. Inglaterra gratis: por qué no ver este partido del Mundial 2026 en Roja Directa

Roja Directa es un sitio streaming que difunde contenido deportivo sin los derechos de emisión requeridos

Ver Francia vs. Inglaterra gratis: por qué no ver este partido del Mundial 2026 en Roja Directa

DEPORTES

Francia vs. Inglaterra, EN VIVO, por el tercer puesto del Mundial 2026: hora, TV y todo lo que que saber

Francia vs. Inglaterra, EN VIVO, por el tercer puesto del Mundial 2026: hora, TV y todo lo que que saber

Franco Colapinto se benefició con las penalizaciones y largará 11° el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1

Franco Colapinto largará 11° en el GP de Bélgica, pero no escondió su fastidio por el rendimiento del Alpine: “Es un auto bastante difícil de manejar”

¿Argentina o España? La supercomputadora lanzó su última predicción y vaticinó quién será el campeón del mundo?

Dura crítica del brasileño Ronaldo a Cristiano: “Tal vez tenga nivel para jugar en Arabia Saudita”

TELESHOW

La emoción de Karina Mazzocco después de hacer un safari con su hijo: “Para siempre en nuestro corazón”

La emoción de Karina Mazzocco después de hacer un safari con su hijo: “Para siempre en nuestro corazón”

El tierno saludo de cumpleaños de Nicolás Cabré a su hija Rufina: “Seguí soñando con todas tus fuerzas”

La odisea de Agus Gandolfo y su familia en su viaje a Nueva York para la final: “Otra hora girando por el aire”

Soledad Cescato presenta a su nuevo novio, bailarín de Sex: “No imaginaba volver a enamorarme”

Alejandro Awada comenzó un nuevo desafío teatral: “No fue nada fácil el camino del actor”

INFOBAE AMÉRICA

Lionel Messi camina hacia la historia

Lionel Messi camina hacia la historia

El Salvador cierra un curso regional sobre tráfico ilícito de armas

Honduras formaliza su regreso al CIADI y será nuevamente Estado miembro del organismo de arbitraje del Banco Mundial

Panamá bajo una doble amenaza climática: polvo del Sahara y calor extremo coinciden este fin de semana

Romería en Costa Rica contará con 500 policías y una red de 25 centros de salud para atender a los peregrinos