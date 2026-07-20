Desactivar videos en Spotify evita un consumo mayor de datos móviles y batería: verdad o mentira

Spotify incorporó videos musicales, Canvas y videopódcasts, formatos visuales que aumentan el consumo de datos en streaming.(REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

La popularidad de Spotify como aplicación para escuchar música en streaming ha llevado a que sus desarrolladores incorporen cada vez más formatos visuales, como vídeos musicales, clips en bucle y videopódcasts. Una opción que aumenta el consumo de datos, advertida directamente por la aplicación.

Por lo que la posibilidad de desactivar los vídeos se vuelve fundamental para quienes desean ahorrar batería y recursos, especialmente cuando utilizan conexiones limitadas.

Cómo desactivar los vídeos musicales en Spotify

Spotify ha implementado mecanismos simples para que los usuarios puedan desactivar los vídeos desde la configuración de la aplicación, tanto en móviles como en ordenadores. En el caso de los dispositivos con Android o iPhone, el proceso inicia al abrir la aplicación y tocar la imagen de perfil.

PUBLICIDAD

Luego, se debe ingresar en “Configuración y privacidad”, seleccionar la opción “Contenido y visualización” y, dentro de “Vídeos y Canvas”, desactivar “Vídeos musicales”.

En Android y iPhone, Spotify permite desactivar los videos desde Configuración y privacidad, en la sección Contenido y visualización. (REUTERS/Dado Ruvic)

La función de desactivación no solo aplica a los videoclips musicales, sino también a otros elementos visuales como Canvas (pequeños vídeos en bucle que acompañan las canciones) y a los vídeos en podcasts. Esto permite adaptar la experiencia a un formato completamente auditivo, ideal para quienes prefieren prescindir de las imágenes.

PUBLICIDAD

En la versión de escritorio, el procedimiento es similar. Se accede a la configuración desde la imagen de perfil, se baja hasta la sección “Vídeos y Canvas” y se desactivan ambas opciones. Al aplicar estos cambios, los iconos de vídeo desaparecen de álbumes, listas y páginas de artistas.

Desactivar los vídeos en Spotify es útil para quienes desean escuchar un álbum tal como fue publicado, sin añadidos visuales, y para quienes buscan una experiencia más ágil y ligera. Si en algún momento se desea revertir la configuración, basta con volver a los ajustes y activar nuevamente las funciones visuales.

PUBLICIDAD

Cómo es el consumo de datos: videos vs. audio

La reproducción de videos musicales y otros formatos visuales en Spotify supone un incremento notable en el uso de datos móviles. Los archivos de vídeo, por su tamaño, requieren más ancho de banda que las pistas de audio estándar. Aunque la plataforma optimiza estos elementos para reducir su impacto, el consumo sigue siendo mayor en comparación con la reproducción solo de audio.

La opción de Spotify para desactivar videos también alcanza a Canvas y a los videos en podcasts para priorizar una experiencia solo de audio. (Fabian Sommer/dpa)

Spotify necesita una conexión wifi o de datos móviles para funcionar. Cuando la aplicación no detecta una red wifi, automáticamente utiliza los datos móviles disponibles en el dispositivo. Por eso, el ahorro de datos es una preocupación constante para quienes tienen planes limitados o se conectan desde el extranjero.

PUBLICIDAD

Un punto relevante es que los vídeos en podcasts no se pueden eliminar por completo, pero solo se reproducen si la pantalla está activa y mostrando el pódcast. Cuando el dispositivo entra en modo de bloqueo o el usuario sale de la pantalla, solo se reproduce el audio.

Opciones adicionales para reducir el consumo de datos en Spotify

Spotify ofrece varias herramientas y configuraciones para quienes desean optimizar el uso de la aplicación y minimizar el gasto de datos. Una de las más directas es el modo “Ahorro de datos”, que se activa desde la configuración, en la sección “Ahorro de datos y reproducción sin conexión”. Al habilitarlo, se reduce la calidad del sonido y se muestran menos imágenes, lo que impacta de forma positiva en el consumo de datos.

PUBLICIDAD

Otra alternativa es utilizar la función de descarga disponible para usuarios Premium. Esta opción permite guardar canciones y álbumes en el dispositivo para su reproducción sin conexión, eliminando así cualquier consumo de datos móviles.

Spotify ofrece herramientas como Ahorro de datos, descargas para usuarios Premium, control de calidad de audio y desactivación de Autoplay para reducir el consumo de datos.(REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

Para asegurar que estas descargas se realicen únicamente con wifi, se puede desactivar la opción “Descargas con datos móviles” desde la misma sección de configuración.

PUBLICIDAD

La calidad del audio también influye en el consumo. Las pistas en formato “audio sin pérdida”, por ejemplo, son mucho más pesadas que las de calidad estándar y requieren una conexión wifi robusta para funcionar sin interrupciones. Ajustar la calidad del streaming a un nivel medio o bajo puede marcar una diferencia considerable en el uso de datos.

Autoplay, la función que hace que la aplicación siga reproduciendo música automáticamente tras terminar una lista o álbum, puede generar descargas y streaming adicionales. Desactivarla desde la configuración permite un mayor control sobre lo que se reproduce y cuándo se utilizan los datos móviles.

PUBLICIDAD