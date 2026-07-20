Así puedes poner tu canción favorita como tono de llamada en iPhone

IOS 26 permite poner cualquier canción favorita como tono de llamada en iPhone con un proceso directo desde el menú de compartir. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

Con la llegada de iOS 26, los usuarios de iPhone finalmente pueden poner cualquier canción favorita como tono de llamada en un proceso sencillo y directo.

Durante años, personalizar los tonos en dispositivos de Apple fue una tarea engorrosa y limitada, pero la nueva versión del sistema operativo elimina la mayoría de los obstáculos, permitiendo que cualquier MP3 se convierta en el sonido que anuncia una llamada entrante.

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La novedad resulta especialmente llamativa para quienes recuerdan etapas anteriores, cuando cambiar el tono de llamada requería paciencia y cierta destreza técnica.

Hasta hace poco, las opciones se reducían a aceptar el tono predeterminado, sumergirse en procesos complejos con iTunes, o utilizar aplicaciones como GarageBand solo para conseguir un fragmento de audio de 30 segundos.

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Antes de iOS 26, personalizar el tono de llamada en iPhone exigía usar iTunes, GarageBand o aceptar el sonido predeterminado. (REUTERS/Ann Wang/File Photo)

Por qué ahora es posible poner cualquier MP3 como tono en iPhone

El cambio fundamental introducido por Apple en iOS 26 radica en la integración de la función para convertir cualquier archivo de audio en tono de llamada directamente desde el menú de compartir.

Antes, el proceso implicaba varias etapas técnicas y el uso de programas adicionales. Ahora, la función se encuentra al alcance de dos toques, simplificando la experiencia del usuario y acercándola a lo que desde hace años es común en otros sistemas operativos.

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Esta apertura representa un giro en la política de personalización de Apple, que históricamente restringía la edición de tonos y promovía la compra de opciones oficiales a través de la iTunes Store.

Con esta actualización, basta con tener el archivo MP3 en el dispositivo y cumplir ciertos requisitos técnicos para utilizar cualquier audio personal como tono.

Para usar un MP3 como tono de llamada en iPhone, el usuario necesita iOS 26, el archivo guardado en el dispositivo y un audio de hasta 30 segundos. (REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)

Cómo poner una canción favorita como tono de llamada

El proceso actual para asignar un MP3 como tono de llamada en iPhone requiere cumplir con tres condiciones básicas: disponer de un iPhone actualizado a iOS 26, contar con el archivo MP3 guardado en el dispositivo —preferiblemente en la aplicación Archivos— y asegurarse de que la duración del audio no supere los 30 segundos.

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El procedimiento es el siguiente:

Abrir la aplicación Archivos y localizar el archivo MP3 deseado. Mantener presionado el archivo hasta que aparezca el menú emergente. Seleccionar la opción Compartir en la parte superior del menú. Pulsar sobre Ver más para desplegar opciones adicionales. Elegir la función Usar como tono de llamada.

Con estos pasos, el MP3 seleccionado quedará disponible como tono de llamada sin necesidad de usar cables, programas externos ni configuraciones complejas.

Aspectos a tener en cuenta para hacer el proceso bien en iPhone

A pesar de la mayor flexibilidad de iOS 26, persiste una restricción relevante: el archivo de audio no debe exceder los 30 segundos. Si la canción o audio elegido es más largo, será necesario recortarlo antes de intentar usarlo como tono.

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IOS 26 mantiene el límite de 30 segundos para el tono de llamada, por lo que los archivos de audio más largos deben recortarse antes.(Foto: Apple)

Para esto, existen herramientas online como mp3cut.net que permiten editar el archivo de manera rápida y gratuita, sin instalar aplicaciones adicionales. El usuario sube el MP3, selecciona el tramo deseado, guarda el fragmento y repite el proceso desde la aplicación Archivos.

Otro aspecto a considerar es el origen del audio. No todos los archivos pueden utilizarse como tono. Las canciones almacenadas en Apple Music u otras aplicaciones de música no son válidas por cuestiones de derechos de autor, mientras que sí se permiten grabaciones propias, notas de voz o cualquier MP3 obtenido de manera legal. Las opciones para conseguir el archivo adecuado incluyen:

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Comprar tonos en la iTunes Store.

Grabar sonidos propios, como voces o efectos personales.

Descargar audios en formato MP3 desde fuentes diversas.

La función implementada por Apple habilita la opción técnica, pero la responsabilidad sobre el uso del contenido recae en cada usuario.