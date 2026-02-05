Tecno

Del holograma de Gustavo Cerati a más de 4.000 paneles antieco en conciertos y recitales: la tecnología en Colombia

Otras tecnologías que integran espacios como el Movistar Arena incluyen sistemas de proyección digital, iluminación inteligente y plataformas escénicas automatizadas

Sistemas de montaje, sonido y paneles acústicos avanzados transforman la experiencia de los espectáculos en vivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferentes recintos y espacios de gran capacidad en Colombia afinan su programación para 2026, con una agenda que contempla cientos de conciertos protagonizados por artistas de múltiples géneros y propuestas escénicas.

Este tipo de recintos destacan por la integración de nuevas tecnologías aplicadas a la producción, el montaje y la experiencia tanto para el público como para los aristas.

Además, la presencia de innovaciones como hologramas, sistemas de audio de última generación y parrillas técnicas para soportar montajes complejos, revela un avance en la infraestructura de espectáculos en el país.

Cómo se integran los hologramas y los efectos visuales en los shows

La proyección de imágenes tridimensionales y el uso de lásers y drones redefinen las puestas en escena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso del Movistar Arena, uno de los espectáculos más esperados para 2026 es el concierto de Soda Stereo ECOS, que contará con un holograma de Gustavo Cerati.

Este tipo de tecnología, cada vez más solicitada por los productores, implica la utilización de sistemas de proyección avanzados, combinados con efectos de luz y sonido sincronizados.

A su vez, Carlos Yepes, gerente comercial y de mercadeo del Movistar Arena, señaló que la creatividad de los productores se orienta hacia la integración de elementos teatrales, visuales y digitales.

“La creatividad y el ingenio de los productores de conciertos se está abriendo a no solo hacer un espectáculo que dependa de iluminación y de sonido y de video, sino cómo integrar otros elementos de la misma teatralidad dentro del escenario”, afirmó el gerente.

Kiss se caracteriza por incorporar pirotecnia, módulos luminiscentes y montajes escénicos de alta complejidad en sus conciertos. (Foto: Ritzau Scanpix/Torben Christensen via REUTERS)

Shows como los de la banda de rock, Kiss, que incluyen módulos de pantallas móviles y un cable aéreo para el guitarrista, así como la propuesta escénica de C. Tangana, que utiliza una pantalla gigante sobre el escenario, ejemplifican el nivel de sofisticación tecnológica que se requiere que tenga el recinto.

Por qué los recintos de conciertos se han vuelto más tecnológicos

La transformación tecnológica responde a un objetivo claro: atraer giras internacionales que anteriormente no consideraban a Colombia por la falta de infraestructura adecuada.

Uno de los elementos centrales de esta evolución es la parrilla técnica del techo, capaz de soportar más de 90 toneladas de montaje, lo que permite realizar tres espectáculos simultáneamente sin necesidad de estructuras móviles adicionales.

El avance tecnológico permite que todos los fanáticos sin importar su ubicación disfruten del show. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, el sistema de audio que integra el escenario garantiza condiciones acústicas óptimas. Según Yepes, “hay más de 4.400 paneles acústicos rediseñados en una parrilla técnica en un techo que está dentro del escenario para generar la mejor sensación sonora”.

Qué impacto tiene la infraestructura en la experiencia de los artistas y los fans

La infraestructura tecnológica de los recintos que reúne a artistas y sus fans no solo facilita condiciones técnicas superiores, sino que también mejora la experiencia de los artistas y el público.

Los camerinos cuentan con calefacción, refrigeración, baños y duchas, lo que permite a los artistas contar con espacios funcionales y cómodos. “Una infraestructura digna para el espectáculo”, aseguró Yepes.

Desde el punto de vista del público, la tecnología de paneles acústicos y el sistema de audio permiten que cada asistente perciba el sonido con precisión, independientemente de su ubicación en el recinto.

Cada artista plantea requerimientos técnicos específicos que definen el despliegue tecnológico de cada espectáculo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las producciones pueden incorporar escenografías móviles, efectos especiales y montajes complejos, lo que eleva la calidad general del espectáculo y la percepción de innovación.

Cuáles son los retos logísticos de los shows más tecnológicos

Los espectáculos que requieren una mayor dotación tecnológica representan un gran desafío logístico. Según Yepes, el show más exigente en términos de montaje fue el de Kiss, que utilizó una “cantidad de uso de pantallas impresionante”, sumado a módulos móviles y efectos visuales de alta complejidad.

Otros artistas, como Rauw Alejandro y Morat, han solicitado montajes escenográficos que transforman el escenario en una experiencia inmersiva.

En este sentido, el avance tecnológico de los recintos para conciertos y recitales ha permitido atraer a artistas de talla mundial a dar conciertos en el país, quienes ya no ven las limitaciones, sino las oportunidades de brindar el mejor show.

