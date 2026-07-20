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Ricardo Arjona en la final del Mundial 2026: “La lucha de la selección argentina refleja la pelea constante de todos los latinoamericanos”

Tras el partido contra España, el artista guatemalteco amplió su reflexión y llevó el partido a un plano colectivo, con orgullo compartido y sentido de pertenencia, mientras su familia mostraba apoyo desde el estadio

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Ricardo Arjona
El cantautor afirmó que la lucha de la selección argentina representó la pelea constante de los latinoamericanos durante la final del Mundial 2026

Después del partido de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 dejó a miles de aficionados con sentimientos encontrados. Entre ellos, el cantautor Ricardo Arjona y su hija, la actriz Adria Arjona, quienes vivieron la jornada desde los palcos VIP del New York New Jersey Stadium, rodeados de celebridades y con la familia unida.

Las imágenes compartidas por Adria en sus redes sociales despejaron cualquier duda sobre sus preferencias: ambos lucieron franjas de pintura celeste y blanca en la mejilla, eligiendo así manifestar su apoyo a la selección argentina durante el partido más esperado del año.

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Ricardo Arjona y su hija apoyaron a la selección Argentina
Ricardo Arjona y su hija apoyaron a la selección Argentina, además el cantante mostro la camiseta que le dio Diego Maradona

La asistencia de los Arjona no pasó desapercibida, ya que sus publicaciones mostraron no solo la emoción futbolística, sino también la complicidad de padre e hija y la cercanía con otros familiares y amigos presentes en la zona exclusiva del estadio.

Durante el encuentro, las historias de Adria capturaron momentos previos al pitazo inicial, selfies sonrientes y panorámicas del ambiente, mientras el balón rodaba en la cancha y la tensión crecía en las tribunas.

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El propio Ricardo Arjona expresó tras la final su visión sobre la entrega del combinado argentino, resaltando: “Vi al equipo argentino poniendo todo lo que estaba en sus manos hasta el último minuto.” Así lo compartió en sus plataformas digitales, reconociendo el esfuerzo y la garra de los dirigidos por Lionel Messi.

Ricardo Arjona y su hija apoyaron a la selección Argentina
Ricardo Arjona en familia apoyando a la selección argentina

La reflexión de Arjona fue más allá del resultado deportivo. El artista guatemalteco identificó en la lucha albiceleste una representación de toda una región: “La lucha de la selección refleja la pelea constante de todos los latinoamericanos”, comentó, sumando una dimensión de orgullo colectivo al desenlace del torneo.

En el cierre de la jornada, el músico dedicó unas palabras al nuevo campeón del mundo, España, y a la lengua compartida: “Los afectos se heredan, las tristezas también. Ganó el idioma y el equipo que mejor lo hizo. Bien merecido”, escribió, entregando un reconocimiento a la victoria española y al lazo cultural que une al continente.

Durante la final del Mundial 2026, la familia Arjona mostró abiertamente su apoyo a la selección argentina, luciendo los colores celeste y blanco y compartiendo en redes sociales la experiencia en el estadio. Tras la derrota, Ricardo Arjona elogió la entrega del equipo y subrayó el orgullo de pertenecer a una comunidad latinoamericana identificada con la lucha y el esfuerzo, a la vez que reconoció el triunfo de España como justo y motivo de celebración para la lengua española.

Collage de tres fotografías verticales. Un hombre con sombrero y micrófono; un hombre con brazos en alto y público; un hombre de espaldas con confeti.
Ricardo Arjona y una emotiva despedida de la Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las publicaciones de Adria revelaron detalles del ambiente íntimo entre padre e hija, como una selfie acompañada por el mensaje “My Date” y un corazón blanco, o la compañía de otros familiares en la zona exclusiva.

El vestuario de ambos tampoco pasó inadvertido: Ricardo Arjona optó por una camisa blanca, lentes oscuros y gorra negra, mientras que Adria lució una blusa blanca y un collar plateado, rematando su look con la pintura que delataba su favoritismo.

Ricardo Arjona
Arjona ya había expresado en sus redes su entusiasmo por Argentina después de la clasificación a la final ante Inglaterra y durante otras instancias del torneo

La presencia de Arjona en la definición del torneo no sorprendió a quienes ya habían visto en días anteriores sus mensajes de entusiasmo tras la clasificación argentina a la final. En sus redes, el cantautor celebró el pase de la Albiceleste ante Inglaterra y acompañó otras instancias del torneo con palabras de aliento y elogios hacia el equipo liderado por Messi.

“Pundonor y entrega”: esas fueron las palabras de Arjona para describir lo que vio en la cancha. El artista guatemalteco, conocido por sus conexiones con distintas culturas latinoamericanas, reforzó la idea de que el fútbol puede ser un reflejo de la identidad y los desafíos de la región.

Adria Arjona si su carrera en Estados Unidos obtuvo el papel de Maxima en “Superman: Man of Tomorrow”
Adria Arjona si su carrera en Estados Unidos obtuvo el papel de Maxima en “Superman: Man of Tomorrow”

En paralelo a su experiencia mundialista, la carrera de Adria Arjona sigue en ascenso en Hollywood, con participaciones en producciones como Andor, Morbius y Hit Man. Desde 2024, su relación con el actor Jason Momoa ha sido motivo de atención en la prensa internacional, sumando un capítulo más a la presencia de la familia en la escena pública.

El Mundial 2026 fue, para los Arjona, una oportunidad de compartir en familia, apoyar a su selección y celebrar la cultura latina, confirmando que el fútbol puede ser un puente entre generaciones, nacionalidades y afectos.

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