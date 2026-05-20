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Así puedes conseguir YouTube Premium Lite gratis con el mejor plan de almacenamiento de Google

La compañía suma el streaming sin anuncios en la mayoría de videos, la reproducción en segundo plano y la descarga dentro de una suscripción de 20 dólares al mes que también incluye 5 terabytes en la nube

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Google integra YouTube Premium Lite sin costo extra en su plan AI Pro de almacenamiento
Google integra YouTube Premium Lite sin costo extra en su plan AI Pro de almacenamiento

Google ha renovado su estrategia de servicios en la nube y streaming, integrando YouTube Premium Lite sin costo adicional en su mejor plan de almacenamiento, AI Pro. Esta decisión representa un cambio relevante para quienes buscan optimizar su experiencia digital, permitiendo acceder a videos sin anuncios, reproducción en segundo plano y almacenamiento en la nube ampliado, todo bajo una sola suscripción mensual.

La importancia de esta integración radica en que, por 20 dólares al mes (aproximadamente 18,50 euros), los usuarios pueden aprovechar 5 TB de almacenamiento en la nube y una suscripción a YouTube Premium Lite, disponible ya en decenas de países. Esto no solo beneficia a quienes utilizan intensivamente la suite de Google, también a quienes buscan una experiencia de streaming más fluida y sin interrupciones.

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Un solo pago para nube y streaming, Google une 5 TB y YouTube Premium Lite en AI Pro
Un solo pago para nube y streaming, Google une 5 TB y YouTube Premium Lite en AI Pro

¿Qué incluye Google AI Pro y por qué es el mejor plan?

El plan AI Pro de Google es la suscripción más completa disponible para usuarios individuales. Por una tarifa mensual fija, ofrece:

  • 5 TB de almacenamiento en la nube: Espacio suficiente para fotos, videos, documentos y respaldos de dispositivos.
  • Funciones avanzadas de Gemini y herramientas de inteligencia artificial: Acceso a los modelos más recientes para edición, organización y productividad.
  • YouTube Premium Lite gratis: El plan Lite elimina la publicidad en la mayoría de los videos (excluyendo música), permite la reproducción en segundo plano y la descarga de videos.
  • Descuentos en la suscripción completa de YouTube Premium: Los usuarios de AI Pro pueden acceder al servicio completo a tarifas reducidas.

Además, la suscripción AI Ultra de Google, con un precio de 100 dólares (92,50 euros) al mes, incluye la versión completa de YouTube Premium, pero la mejor relación calidad-precio la mantiene AI Pro.

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¿En qué países está disponible YouTube Premium Lite con AI Pro?

Los suscriptores de Google AI Pro pueden activar YouTube Premium Lite gratis en una extensa lista de países, incluyendo España, Argentina, México, Colombia, Chile, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Japón, Australia, Sudáfrica, India, Turquía y muchos más.

Esta cobertura global garantiza que millones de usuarios puedan disfrutar de los beneficios sin restricciones geográficas, tanto en dispositivos móviles como en ordenadores.

Ventajas de YouTube Premium Lite frente al plan tradicional

YouTube Premium Lite llega como beneficio de Google AI Pro y redefine la relación calidad precio - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
YouTube Premium Lite llega como beneficio de Google AI Pro y redefine la relación calidad precio - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

YouTube Premium Lite es una opción intermedia entre la versión gratuita y la suscripción Premium completa. Entre sus ventajas destacan:

  • Eliminación de anuncios en videos (excepto en música)
  • Reproducción en segundo plano para seguir escuchando el audio aunque la pantalla esté bloqueada o se utilicen otras aplicaciones.
  • Descarga de videos para verlos sin conexión.
  • Acceso inmediato sin costo extra al contratar AI Pro.

Aunque es más limitado que la versión Premium total, Lite cubre las necesidades de la mayoría de usuarios que desean una experiencia más fluida y libre de distracciones.

Cómo activar YouTube Premium Lite gratis con Google AI Pro

El proceso es sencillo y no requiere pasos adicionales si ya cuentas con una suscripción AI Pro. Solo sigue estas indicaciones:

  1. Contrata Google AI Pro desde la web oficial de Google One o Gemini.
  2. Verifica tu país de residencia para asegurarte de que la promoción esté disponible.
  3. Accede a tu cuenta de Google y dirígete a la sección de beneficios.
  4. Activa YouTube Premium Lite siguiendo las instrucciones que aparecen en tu panel de usuario.
  5. Disfruta automáticamente de los beneficios en tu cuenta de YouTube y todas las plataformas vinculadas.

Nuevas funciones de YouTube impulsadas por IA

Uno de los atractivos añadidos para los usuarios Premium es “Ask YouTube”, una función que utiliza inteligencia artificial para responder consultas directamente dentro de los videos. Permite saltar a los segmentos relevantes y agiliza la búsqueda de información específica, optimizando el tiempo y la experiencia de usuario. Esta función está disponible inicialmente en Estados Unidos, con planes de expansión global.

Si bien la integración de Premium Lite y las funciones de IA mejoran la experiencia del usuario, plantean desafíos para los creadores de contenido, que podrían ver afectada la retención y monetización en sus canales si los espectadores solo consumen fragmentos seleccionados.

Google apuesta por la relevancia y la eficiencia, aunque el equilibrio entre satisfacción del usuario y sostenibilidad para los creadores sigue siendo un reto abierto.

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