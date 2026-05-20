Mapa del delito en la Provincia de Buenos Aires: en 2025 subieron los homicidios en ocasión de robo

Un agente del Departamento Homicidios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires acompaña al último prófugo detenido por el crimen de un estudiante en Temperley.

La tasa de homicidios en ocasión de robo en la provincia de Buenos Aires subió un 12,9% en 2025, en comparación con el año anterior, según reveló el último informe elaborado por la Procuración General bonaerense.

De acuerdo con las estadísticas, publicadas en el sitio oficial del Ministerio Público de la Provincia, se registraron 35 expedientes iniciados por este delito, de los cuales se consumaron 27 mientras que 8 fueron calificados en grado de tentativa.

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En 2024, la cifra de homicidios en ocasión de robo había sido de 31 hechos denunciados: 24 se consumaron y 7 fueron intentos de homicidio en un contexto de inseguridad.

La información estadística correspondiente a las Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) iniciadas en el Fuero Criminal y Correccional (FCC) y en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil (FRPJ) en el año 2025 y su comparación con el año anterior.

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En cuanto a los homicidios, el año pasado hubo 1219, de los que 502 se consumaron y 717 fueron en grado de tentativa. Esta cifra supone un aumento del 3,7%. Los homicidios criminis causa, es decir matar para ocultar otro delito, descendieron un 8,8 por ciento.

Los homicidios culposos, por su parte, subieron a 1269 causas iniciadas, lo que representa 41 casos más que en el 2024 o un ascenso del 3,1%.

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Según explicó el MPF de la Provincia, “se relevaron todas las IPP iniciadas por el Ministerio Público Fiscal, ya sea por delitos consumados como tentados”.

En 2025, se iniciaron 1.035.350 expedientes en toda la provincia, de las cuales 1.012.857 corresponden al Fuero Criminal y Correccional y 22.493 al Fuero juvenil, que representa el 2,2% del total. En ambos fueros se observó una disminución respecto de 2024: 6,4% y 0,9% menos respectivamente.

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Lomas de Zamora, San Martín y Quilmes lideran la distribución de investigaciones en el Fuero Criminal y Correccional, lo que representa cerca de un tercio del total. Todos los departamentos judiciales reportaron caídas interanuales: se destacan La Matanza (-12%), Junín (-9,4%), La Plata (-9%) y Bahía Blanca y Necochea (-8,2%).

En el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Lomas de Zamora, La Plata y San Martín suman aproximadamente el 30% de las investigaciones iniciadas. Algunos departamentos, como Mercedes, La Plata y Zárate-Campana, presentan caídas superiores al promedio provincial, mientras que otros, como Moreno-General Rodríguez, Pergamino, San Martín y Trenque Lauquen, reflejan aumentos en las IPP.

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Las cifras del informe de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires

En el Fuero Criminal y Correccional, los delitos contra las personas comprendieron un 12,3% del total de los expedientes de 2025, con un aumento del 3,2% respecto al año anterior. Las causas por lesiones leves se mantuvieron estables, mientras que las lesiones culposas crecieron un 11,9%. Los homicidios dolosos totalizaron 1.724, lo que representa un alza del 1,1% por el aumento en homicidios en grado de tentativa (6,5%), aunque los consumados bajaron un 6% (44 casos menos).

El total de delitos contra la integridad sexual bajó un 1,5%, con descensos en abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal, pero con un incremento del 16,9% en otros delitos, principalmente por producción y comercialización de representaciones sexuales de menores y grooming.

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Los delitos contra la propiedad fueron el 37,5% de las causas y disminuyeron un 12,3%, destacándose la caída en hurto agravado de vehículo en la vía pública (-21%), robo (-16,1%) y robo agravado por uso de arma (-12,4%).

Durante 2025, se informa que la cantidad de investigaciones penales preparatorias disminuyó un 6,4% en el fuero criminal y correccional y un 0,9% en el penal juvenil respecto al año anterior.

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En el fuero juvenil, los delitos contra las personas representaron un 19,5% del total, con un crecimiento interanual del 7,7%. Los homicidios dolosos consumados subieron un 12,9% y los tentados un 25,2%, sumando un alza global del 20,5 por ciento.

Los delitos contra la integridad sexual constituyeron el 10,8% de las IPP y presentaron dinámicas mixtas: disminución en abuso sexual simple, aumento en abuso con acceso carnal y en otros delitos sexuales.

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Los delitos contra la libertad, en el Fuero Correccional Criminal equivalieron al 10,8% del total, con un aumento del 2,9% impulsado por un alza en amenazas (3,3%), mientras que apremios ilegales y torturas bajaron un 13,2%. Las investigaciones por delitos contra la seguridad pública sumaron 84.697 casos, un 8,4% del total, y las vinculadas a la Ley de Estupefacientes se mantuvieron estables.

En el FRPJ, los delitos contra la libertad representaron el 13,3% de las IPP, con un incremento del 12,2% por el crecimiento de amenazas (16%). Los delitos contra la propiedad en este fuero abarcaron el 28,8% del total y mostraron una disminución del 12,1%, destacándose las caídas en robo y hurto, de 21% y 19,3% respectivamente.

Por su parte, los delitos contra la Administración Pública reflejaron un aumento del 6,1% en desobediencia y una reducción del 9,3% en encubrimiento en el FCC. En el fuero juvenil, no se observaron cambios relevantes en esta categoría.