Google I/O 2026: previa, agenda y rumores de una edición potenciada por la inteligencia artificial

Google I/O 2026: inteligencia artificial, realidad extendida y la revolución de Android marcan la agenda - REUTERS/Steve Marcus/File Photo

El 19 de mayo arranca Google I/O 2026, la conferencia anual que define la hoja de ruta tecnológica de una de las compañías más influyentes del mundo. A lo largo de dos jornadas repletas de anuncios, talleres y sesiones técnicas, Google presentará las novedades que marcarán el rumbo de la inteligencia artificial, el desarrollo de sistemas operativos y la integración de dispositivos conectados.

El equipo periodístico de Infobae estará presente para cubrir minuto a minuto cada anuncio desde el corazón del evento.

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La expectativa de esta edición es especialmente alta: Google I/O se ha convertido en el principal escaparate de innovación de la empresa, un espacio donde se anticipan las tendencias que impactarán de forma directa en servicios y productos que usan a diario miles de millones de personas.

La página principal de Google I/O muestra el logotipo del evento y las fechas para su conferencia anual de desarrolladores, del 19 al 20 de mayo, con opción a registro en línea. (Google)

Gemini: la próxima generación de IA, protagonista del evento

Uno de los anuncios más esperados es la presentación de una versión avanzada de Gemini, el modelo insignia de inteligencia artificial de Google, que ha redefinido la experiencia en productos como Workspace, Búsqueda, Compras y herramientas para desarrolladores. Todo apunta a que la actualización (posiblemente denominada Gemini 4.0) ampliará las capacidades multimodales del sistema, reforzando la integración de IA en el ecosistema Android y los servicios de la compañía.

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Los rumores sugieren que se presentarán nuevas herramientas bajo el paraguas de IA, como Nano Banana, Gemma, Lyria y Genie, así como la posible llegada de Veo 4, el generador de video por IA, cuya integración con YouTube podría marcar un nuevo hito en la automatización de contenidos audiovisuales.

Android y la convergencia de sistemas operativos

Google dedicará un espacio clave a su proyecto de sistema operativo Android para computadoras de escritorio y laptops. El objetivo es fusionar la experiencia de Android y Chrome OS en una nueva plataforma conocida como Aluminum OS, pensada para un público más amplio de portátiles y que coexistirá con Chrome OS.

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Sameer Samat, presidente del ecosistema Android, ha confirmado que el lanzamiento está previsto para 2026 y no ha sido pospuesto, pese a los rumores.

Google I/O 2026 impulsa la realidad extendida y la inteligencia artificial en todo el ecosistema Android - REUTERS/Danielle Villasana/File Photo

Se esperan anuncios sobre Android 17, con mejoras en rendimiento, nuevas funciones para aplicaciones multimedia y de cámara, y una apuesta firme por la compatibilidad con pantallas de gran tamaño y aplicaciones de escritorio.

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Realidad extendida: nuevos dispositivos XR y gafas inteligentes

La realidad extendida será otro de los ejes del evento. Los prototipos de gafas inteligentes Android XR evolucionan hacia modelos comerciales, con la colaboración de socios como Samsung, Gentle Monster y Warby Parker. Se anticipan dos variantes: una sin pantalla, equipada con cámara y micrófonos para interacción directa con Gemini, y otra con pantalla en la lente para visualizar información privada. Ambas correrán sobre Android XR, el sistema operativo que también impulsa el casco Samsung Galaxy XR.

Durante Google I/O 2026, se espera la publicación de herramientas definitivas para desarrolladores, facilitando la creación de aplicaciones nativas para estos dispositivos, orientadas a la integración natural de interfaces en la vida cotidiana.

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Agenda de sesiones y oradores destacados

Entre las sesiones más relevantes destacan:

Novedades en la IA de Google : Actualizaciones sobre la plataforma de IA, modelos multimodales, generación de contenido y herramientas de desarrollo como Vibe y Antigravity.

Avances en Android : Mejoras en Jetpack Compose, Android 17 y automatización de agentes para potenciar la productividad.

Novedades en Chrome : Futuro del navegador, nuevas herramientas de desarrollo web y capacidades inteligentes.

Ciclo completo de producción de IA en Google Cloud : Herramientas para implementar, escalar y administrar aplicaciones nativas de IA en la nube, desde el editor de código.

Experiencias de última generación con Google AI Studio y Antigravity : Transición del prototipo al desarrollo autónomo de agentes inteligentes.

Actualizaciones de Google Play: Innovaciones para ayudar a los desarrolladores a crecer y monetizar sus aplicaciones.

Entre los oradores se encuentran Ammaar Reshi, Paige Bailey, Ash Nohe, Daniel Galpin, Nick Butcher y Paul Kinlan, entre otros líderes técnicos y responsables de producto.

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Rumores y predicciones para Google I/O 2026

En la previa del evento se especula con la presentación de nuevas funciones de IA generativa, herramientas de codificación asistida por agentes y la expansión de la plataforma Gemini a dispositivos y servicios aún no integrados. También se espera la revelación de avances clave en realidad extendida, integración de IA en Chrome y la expansión del ecosistema de aplicaciones Android para escritorios y portátiles.

Infobae estará en Google I/O 2026 para acercar, en tiempo real, cada anuncio, análisis y reacción del evento que podría marcar la próxima ola de innovación tecnológica.

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