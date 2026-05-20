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La polémica frase de Graciela Alfano sobre Susana Giménez y Wanda Nara: “Tienen personajes parecidos”

Con los ecos de la polémica por los Martín Fierro, la actriz se refirió al premio que recibió la mediática y a su eterna pelea con la diva

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Graciela Alfano: " Wanda es la sucesora de Susana"

El debate tras la última entrega de los premios Martín Fierro se intensificó fuera de cámaras, especialmente tras la distinción a Wanda Nara como mejor conductora. Graciela Alfano fue una de las figuras que se expresó con mayor franqueza sobre el resultado y el perfil de las protagonistas de la televisión argentina actual.

Primero, la actriz aclaró que no presenció la gala: “Tenía una reunión y no los vi”. A pesar de no haber seguido la ceremonia, Alfano demostró estar al tanto de la controversia que generó el reconocimiento a Nara y la discusión sobre su rol como conductora.

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Para Alfano, la raíz de la polémica se debió a una confusión: “Yo creo que la gente no entendió cuando muchos dijeron que grababa, no entiende si es grabado o en vivo. Pero no importa, puede ser una gran conductora grabando”, explicó ante los periodistas.

Germán Martitegui retó a Wanda Nara en Masterchef y ella le respondió tajante: "¿Te quedaste con ganas?"

Desde el punto de vista de Alfano, la labor de Nara en televisión no corresponde exactamente a la de una conductora tradicional: “Muchos conductores grabaron programas que estaban bárbaros. Yo creo que ella es copetera, no porque toma copa sino porque hace los copetes, el inicio”. Así, enfatizó que el trabajo de Nara se concentra en grabar los inicios de los bloques, tarea distinta a la conducción integral de un ciclo.

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Al ser consultada sobre quién merecía el premio, Alfano no dudó: “Yo creo que hubiera sido mucho mejor que se lo den a Yanina Latorre, por ejemplo”. Y explicó los motivos: “Esto sería un reconocimiento, porque ella generó un personaje, conduce muy bien. Lo que hace te puede gustar o no, pero tiene mucho más de conductora que Wanda Nara”.

La entrevista giró entonces hacia el contraste entre figuras de distintas generaciones que competían en la categoría. Y Alfano marcó la diferencia: “No podés ignorar a Moria Casán, ni comparar a Moria Casán con Wanda Nara”, marcando la diferencia entre la trayectoria y versatilidad de Moria y la más reciente aparición de Nara en la televisión.

Georgina Barbarossa enemistada con Moria Casán
Georgina Barbarossa recibe elogios de Alfano por su cultura y versatilidad, aunque MasterChef no ofrece espacio para conducción clásica

Sobre Georgina Barbarossa, quien era señalada como favorita para el galardón, Alfano fue elogiosa: “¡Por Dios! Una mujer que tiene una cultura, una capacidad para tratar temas también”. En su análisis, el formato de MasterChef —con Nara como presentadora— no permite el despliegue de una conducción clásica, dado que “el formato no lleva conductor, están los cocineros”.

En medio de la conversación, Alfano fue consultada sobre la idea de que la producción y algunos sectores del público buscan proyectar a Wanda Nara como la nueva Susana Giménez. Su respuesta fue directa: “Yo creo que sí, yo creo que es la sucesora de Susana y que creo que eso es por lo que Susana dijo: ‘No vengo’”. Así, Grace sugirió que la ausencia de Giménez podría estar relacionada con la inquietud sobre su reemplazo en el imaginario popular.

Díptico que muestra a Wanda Nara a la izquierda con cabello rubio y chaqueta verde, y Susana Giménez a la derecha con top de puntos y mangas rojas
Alfano opina que la producción busca posicionar a Wanda Nara como sucesora de Susana Giménez, generando cierta inquietud en el ambiente

En cuanto al parecido entre los estilos televisivos de ambas, Alfano lo resumió así: “Susana es una persona que hizo de la ignorancia un eslogan. O sea, no tiene que ser culta, no tiene que saber nada. Wanda empezó con mentiras: que era virgen, que me hago la que no entiendo. Me parece que tienen personajes parecidos”.

La entrevista también abordó el momento en que Moria Casán, Carmen Barbieri y Georgina Barbarossa compartieron un abrazo en la ceremonia, una postal que para Alfano tuvo un trasfondo incómodo. “Moria es una mina que es muy profesional, sabe lo que es el show como nadie, pero me pareció una zancadilla”.

A su juicio, reunir figuras en conflicto ante las cámaras puede resultar forzado: “No se puede obligar a la gente a juntarse cuando sabés que están con un problema, ¿viste?”. Alfano también sumó a Carmen Barbieri entre quienes, en su opinión, podrían haber sido reconocidas como conductoras.

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