América Latina

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó por homicidio al ex dictador cubano Raúl Castro

Los cargos están vinculados al derribo de dos aviones civiles en 1996 que causó la muerte de cuatro personas, en lo que representa una escalada de la campaña de presión del gobierno de Donald Trump contra La Habana

Guardar
Google icon
El ex dictador cubano Raúl Castro. REUTERS/Alexandre Meneghini
El ex dictador cubano Raúl Castro. REUTERS/Alexandre Meneghini

Un gran jurado federal de Florida, Estados Unidos imputó al exlíder cubano Raúl Castro, de 94 años, junto a otros cinco acusados, según documentos judiciales dados a conocer este miércoles. Los cargos están vinculados al derribo de dos aviones civiles en 1996 que causó la muerte de cuatro personas, en lo que representa una escalada de la campaña de presión del gobierno de Donald Trump contra La Habana.

Castro, hermano del fallecido Fidel Castro y considerado una de las figuras más influyentes de Cuba, fue dictador del país entre 2008 y 2018 y máximo responsable del Partido Comunista entre 2011 y 2021. Enfrenta cargos de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, cuatro cargos de homicidio y dos de destrucción de aeronaves, según consta en el expediente judicial del tribunal del sur de Florida.

PUBLICIDAD

Un juez concedió este miércoles una moción para desclasificar una acusación formal sustitutiva contra Castro, aunque el texto completo del documento no ha sido divulgado.

Entre los otros cinco acusados figura un piloto de combate que ya había enfrentado cargos por el mismo derribo a finales de los años noventa. No queda claro si Castro llegará a ser juzgado, dado que Cuba no extradita a sus ciudadanos a territorio estadounidense.

PUBLICIDAD

El proceso recuerda al del ex dictador venezolano Nicolás Maduro, imputado en 2020 por cargos de narcotráfico. A diferencia del caso cubano, Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses y trasladado a Nueva York para ser juzgado, en una operación que derivó en la instalación de la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien actualmente colabora estrechamente con Washington.

En desarrollo

Temas Relacionados

Raúl CastroEstados UnidosCuba

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El vicepresidente Ulloa sostiene encuentro con el nuevo representante residente del PNUD en El Salvador

Las autoridades destacaron la relevancia de mantener activos programas enfocados en el fortalecimiento social y la transformación institucional, además de priorizar iniciativas en salud, innovación digital y reducción de desigualdades.

El vicepresidente Ulloa sostiene encuentro con el nuevo representante residente del PNUD en El Salvador

Violencia doméstica en Panamá crece y supera los 6,000 casos en 4 meses

El aumento de las denuncias por violencia intrafamiliar enciende las alertas sobre el impacto social, psicológico y económico que deja este delito en Panamá

Violencia doméstica en Panamá crece y supera los 6,000 casos en 4 meses

La policía captura a ocho sospechosos de robo de camiones en El Progreso, Guatemala

Un grupo de personas fue detenido durante un despliegue coordinado por fuerzas de seguridad que permitió recuperar cientos de cajas de golosinas presuntamente robadas, además de dispositivos y vehículos vinculados con la banda interceptada

La policía captura a ocho sospechosos de robo de camiones en El Progreso, Guatemala

Dos dominicanos son extraditados a Estados Unidos acusados de narcotráfico

Las acciones gubernamentales responden a imputaciones planteadas por Estados Unidos, donde se investiga la participación de los extraditados en operaciones estructuradas de distribución ilegal y coordinación logística con alcance internacional

Dos dominicanos son extraditados a Estados Unidos acusados de narcotráfico

La crisis en la apicultura de El Salvador reduce exportaciones y número de productores

Las alzas en los precios de insumos y la interrupción de rutas comerciales tradicionales han generado un entorno adverso para la apicultura salvadoreña, obligando al cierre de cooperativas y reduciendo el número de operadores activos

La crisis en la apicultura de El Salvador reduce exportaciones y número de productores
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

De Segunda División al Mundial 2026: la historia de Stopira, con 37 años y seleccionado con Cabo Verde

De Segunda División al Mundial 2026: la historia de Stopira, con 37 años y seleccionado con Cabo Verde

Senado: la ley de inviolabilidad de la propiedad privada logró dictamen y quedó lista para el recinto

Crece la hepatitis A en Argentina: el 75% de casos corresponde a adultos jóvenes

Concejo de Bogotá aprobó en primer debate un proyecto que habilitaría videos de celulares de ciudadanos para multar a los mal parqueados

Policía de Barranquilla investiga panfletos amenazantes atribuidos a Los Pepes en colegios: indagan si fueron un montaje para evitar clases

INFOBAE AMÉRICA

El vicepresidente Ulloa sostiene encuentro con el nuevo representante residente del PNUD en El Salvador

El vicepresidente Ulloa sostiene encuentro con el nuevo representante residente del PNUD en El Salvador

Violencia doméstica en Panamá crece y supera los 6,000 casos en 4 meses

La policía captura a ocho sospechosos de robo de camiones en El Progreso, Guatemala

No hubo banquete: Xi Jinping despidió a Putin de Beijing con una taza de té chino

Dos dominicanos son extraditados a Estados Unidos acusados de narcotráfico

ENTRETENIMIENTO

“Cien años de soledad” temporada 2: trailer, fecha de estreno y todos los detalles de la serie inspirada en la novela de Gabriel García Márquez

“Cien años de soledad” temporada 2: trailer, fecha de estreno y todos los detalles de la serie inspirada en la novela de Gabriel García Márquez

Kylie Minogue confesó que batalló en secreto contra el cáncer por segunda vez en 2021: “Estoy muy agradecida de poder decir que hoy estoy bien”

John Travolta explicó su nuevo look tras causar sensación con su aparición en Cannes

Billy Joel se pronuncia en contra de su próxima película biográfica: “No podrán obtener los derechos musicales”

Una película biográfica de Billy Joel está en camino: todos los detalles y la controversia de 'Billy & Me'