El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó por homicidio al ex dictador cubano Raúl Castro

El ex dictador cubano Raúl Castro. REUTERS/Alexandre Meneghini

Un gran jurado federal de Florida, Estados Unidos imputó al exlíder cubano Raúl Castro, de 94 años, junto a otros cinco acusados, según documentos judiciales dados a conocer este miércoles. Los cargos están vinculados al derribo de dos aviones civiles en 1996 que causó la muerte de cuatro personas, en lo que representa una escalada de la campaña de presión del gobierno de Donald Trump contra La Habana.

Castro, hermano del fallecido Fidel Castro y considerado una de las figuras más influyentes de Cuba, fue dictador del país entre 2008 y 2018 y máximo responsable del Partido Comunista entre 2011 y 2021. Enfrenta cargos de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, cuatro cargos de homicidio y dos de destrucción de aeronaves, según consta en el expediente judicial del tribunal del sur de Florida.

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Un juez concedió este miércoles una moción para desclasificar una acusación formal sustitutiva contra Castro, aunque el texto completo del documento no ha sido divulgado.

Entre los otros cinco acusados figura un piloto de combate que ya había enfrentado cargos por el mismo derribo a finales de los años noventa. No queda claro si Castro llegará a ser juzgado, dado que Cuba no extradita a sus ciudadanos a territorio estadounidense.

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El proceso recuerda al del ex dictador venezolano Nicolás Maduro, imputado en 2020 por cargos de narcotráfico. A diferencia del caso cubano, Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses y trasladado a Nueva York para ser juzgado, en una operación que derivó en la instalación de la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien actualmente colabora estrechamente con Washington.

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