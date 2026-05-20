“El futuro del PRO es con el PRO”: Lospennato defendió la idea de un candidato propio y marca distancia de Milei

Silvia Lospennato: “Si le pedimos sacrificio a la gente, tenemos que estar dispuestos a dar el ejemplo” (Infobae al Mediodía)

La legisladora porteña Silvia Lospennato dejó en claro, durante una entrevista en Infobae al Mediodía, la postura del PRO sobre su futuro y la relación con el gobierno de Javier Milei.

Aseguró que la fuerza debe reafirmar su identidad, presentar candidato propio y evitar un alineamiento automático con La Libertad Avanza. Además, defendió la gestión del PRO en la Ciudad de Buenos Aires y abordó las tensiones internas y los desafíos de gobernabilidad.

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La dirigente consideró que el PRO atraviesa un momento de definiciones. “El futuro del PRO es con el PRO. El presidente Macri dijo que el PRO tiene que tener candidatos, que tiene que tener candidato propio”, planteó, resaltando la necesidad de consolidar una posición autónoma.

Al ser consultada sobre una eventual candidatura de Mauricio Macri, Lospennato fue directa: “¿Yo? Sí. Yo sí, digamos, ¿no? Pero no quiero forzar ni sentir que estoy empujando una decisión”. Reveló que esa idea la planteó al propio Macri, quien respondió que “no es momento, que hay que reconstruir el partido”.

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Lospennato junto a Mauricio y Jorge Macri: el expresidente le dijo que la prioridad es reconstruir el PRO

Lospennato remarcó que, si bien comparten con Milei la agenda de ordenamiento macroeconómico, existen diferencias de fondo en republicanismo y gestión: “Hoy no hay otro partido político que represente exactamente nuestros valores. Hay un partido político como el del presidente, que tiene una agenda de ordenamiento macroeconómica que compartimos, pero la agenda de ordenamiento macroeconómico y el republicanismo como valor central, creemos que ahí hay un diferencial del PRO”, sostuvo.

Y defendió la gestión PRO en la Ciudad de Buenos Aires: “CABA está fiscalmente ordenada hace muchísimos años, no hace dos años o tres años. Y eso no lo decimos nosotros, lo dicen los mercados”, afirmó

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Internas, alianzas y tensiones

Al referirse a las internas y a la figura de Patricia Bullrich, explicó que la ex ministra ya no forma parte del PRO: “Ella ya no está en nuestro partido, ¿no? Pero el chiste era bueno”, comentó sobre la percepción de que Bullrich genera internas en varios espacios.

Respecto al saludo entre Bullrich y Macri en la cena de la Fundación Libertad, Lospennato opinó que era lo lógico y que esos gestos son esperables en un espacio con historia común.

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El saludo entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri en la cena de la Fundación Libertad: "Era algo esperado", dijo Lospennato (Clarín)

Sobre la relación con el gobierno nacional, defendió la estrategia de acompañar las iniciativas consideradas correctas y mantener la independencia: “Algunos llaman a eso ser aliados, otros llaman ser los opositores responsables. La denominación es lo menos importante. Nosotros somos un partido que tenemos valores y cosas por las que trabajamos”.

Además, marcó diferencias en el cumplimiento de leyes y el respeto a la libertad de prensa: “Cuando las leyes no se cumplen, nosotros decimos: ‘Esto no está bien’. Aunque no les guste a veces al Gobierno que marquemos que no está bien cumplir con la Ley de Discapacidad o con la Ley del Financiamiento Universitario”.

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El caso Adorni y la exigencia de rendición de cuentas

Lospennato abordó, ante el panel, la situación del actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien fue electo como primer legislador porteño pero no asumió su banca: “Fue el más votado y no asumió su cargo. Y hoy está con una denuncia por corrupción, por enriquecimiento ilícito en Comodoro Py, con un montón de información que vamos conociendo todos los días y otra que no conocemos nunca, que es su declaración jurada, que estamos por llegar al 31 y todavía no la presenta”, fustigó.

Subrayó la doble legitimidad de quienes acceden a cargos electivos por voto popular y consideró que Adorni debe responder tanto al presidente como a los votantes porteños: “Para el votante del PRO cumplir con la palabra es un valor muy importante. Así que me ocupo de eso, de responderle a la gente que me votó, tratar de hacer el trabajo para el que me votaron lo mejor posible. Y él supongo que hará lo mismo y tendrá su evaluación de qué piensan los que lo eligieron a él”.

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Lospennato le apuntó a Adorni: "Fue el más votado y no asumió su cargo. Y hoy está con una denuncia por corrupción y presunto enriquecimiento ilícito en Comodoro Py"

Defendió la política de “ley y orden” bajo Jorge Macri y afirmó que responde a una demanda ciudadana concreta: “La política de ley y orden de nuestro jefe de gobierno, Jorge Macri, obedece a que es lo que nosotros entendemos nos piden los porteños”. Explicó que las prioridades de la población van cambiando y que la seguridad es hoy la preocupación principal, lo que justifica operativos e inversiones recientes.

Destacó la inversión en salud pública, con más de USD 100 millones para reequipamiento hospitalario y nuevas obras. Detalló la ampliación de consultorios y la construcción de centros de diagnóstico.

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Sobre el aumento de personas en situación de calle, identificó causas sociales y de salud mental, y subrayó que la Ciudad cuenta con más de 60 Centros de Inclusión Social. Y señaló que las limitaciones legales impiden asistir a quienes rechazan ayuda: “La ley hoy no nos permite, no tenemos herramientas para una persona que se niegue a recibir asistencia, darle asistencia. Es así. La ley no lo permite, la Ley de Salud Mental no lo permite”, y adelantó el próximo debate sobre su reforma en el Congreso.

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