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Qué es HDMI-CEC y cómo activar esta función en tu Smart TV

Es el sistema que hace posible que un solo mando controle tanto el televisor como los dispositivos externos

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HDMI-CEC - Smart TV - HDMI - tecnología - 17 de mayo
La correcta configuración de HDMI-CEC permite que todos los dispositivos trabajen en conjunto. (Imagen ilustrativa Infobae)

En los televisores inteligentes actuales existe una función que simplifica de manera notable el uso de múltiples dispositivos: HDMI-CEC. Esta tecnología, aunque suele pasar desapercibida para muchos usuarios, permite que todos los aparatos conectados al televisor mediante un cable HDMI se comuniquen de forma automática y puedan controlarse desde un solo mando.

Gracias a esta integración, encender una consola o reproductor multimedia puede hacer que el televisor también se encienda y seleccione la entrada correcta, e incluso apagar todos los equipos de una sola vez, según explica Gemini.

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Qué es HDMI-CEC y cómo funciona en los televisores inteligentes

HDMI-CEC, o Consumer Electronics Control, es una característica incluida en la mayoría de los Smart TV que facilita la interacción entre los dispositivos conectados a través de HDMI. Al aprovechar esta tecnología, el usuario puede reducir la cantidad de controles remotos y automatizar ciertos procesos, como el encendido y apagado sincronizado, además de la selección automática de las entradas.

HDMI-CEC - Smart TV - HDMI - tecnología - 17 de mayo
En los televisores inteligentes actuales existe una función que simplifica de manera notable el uso de múltiples dispositivos: HDMI-CEC. (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta función se basa en la comunicación bidireccional que permite el estándar HDMI, lo que significa que, por ejemplo, al encender una PlayStation 5, el televisor detecta la señal y responde encendiéndose y seleccionando el canal adecuado.

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Del mismo modo, cuando se apaga la televisión, también se apagan los dispositivos conectados, siempre que estén configurados correctamente para responder a estas órdenes.

En términos simples, HDMI-CEC es el sistema que hace posible que un solo mando controle tanto el televisor como los dispositivos externos, evitando la necesidad de cambiar de control para cada aparato.

HDMI-CEC - Smart TV - HDMI - tecnología - 17 de mayo
HDMI-CEC es una característica incluida en la mayoría de los Smart TV que facilita la interacción entre los dispositivos conectados a través de HDMI. (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta integración resulta especialmente útil para quienes utilizan barras de sonido, consolas de videojuegos o reproductores de streaming, ya que todos pueden operar en conjunto bajo un mismo control.

Cómo activar HDMI-CEC en los televisores de diferentes marcas

Un aspecto relevante que señala Gemini es que los fabricantes han optado por dar nombres distintos a la función HDMI-CEC en sus productos, lo que puede dificultar su localización en los menús de configuración. Por eso, es necesario identificar el nombre que corresponde a la marca de cada televisor antes de intentar activar la función.

En los televisores Samsung, la tecnología se llama Anynet+ y se activa desde el menú de configuración, accediendo al apartado de administración de dispositivos externos. En el caso de los televisores LG, la opción recibe el nombre de SIMPLINK y se ubica dentro de la configuración general, bajo el apartado de dispositivos y HDMI.

HDMI 2.1 - DisplayPort 2.1 - televisores - monitores - tecnología - 22 de abril
Conecta consolas y dispositivos de streaming a cualquier puerto HDMI del televisor, como HDMI 1, 2 o 3. (Imagen ilustrativa Infobae)

Sony emplea el nombre BRAVIA Sync para su versión de HDMI-CEC, que puede activarse desde el menú de entradas externas. Por su parte, las plataformas basadas en Android TV o Google TV, como los televisores Xiaomi, presentan la función como Control HDMI o directamente como HDMI-CEC, accesible desde las preferencias de dispositivo.

Philips utiliza el término EasyLink para esta tecnología, y se habilita desde el menú de ajustes generales. En todos estos casos, el proceso implica acceder al menú de configuración correspondiente, ubicar la opción específica y activarla para que los dispositivos puedan comunicarse entre sí, tal como recomienda el texto de Gemini.

Requisitos y consideraciones para el uso correcto de HDMI-CEC

Para que HDMI-CEC funcione de manera adecuada y se obtenga la experiencia de control unificado, es fundamental cumplir con algunos requisitos adicionales. No basta con activar la función únicamente en el televisor; los dispositivos conectados, como consolas de videojuegos o reproductores de streaming, también deben tener habilitada la opción de control HDMI en sus propias configuraciones.

HDMI ARC - TV - Smart TV - tecnología - 12 de marzo
Conecta barras de sonido, receptores de Home Theater o amplificadores únicamente al puerto HDMI que tiene las letras ARC o eARC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gemini subraya que las consolas como la PlayStation 5 o la Nintendo Switch, así como aparatos de streaming tipo Fire TV Stick o Apple TV, cuentan con un menú donde se debe activar el enlace HDMI para lograr la sincronización.

Otro aspecto esencial es el uso del puerto HDMI adecuado, especialmente cuando se conecta un equipo de sonido o una barra de audio. Para garantizar la transmisión de comandos de control junto a la señal de audio de alta definición, se recomienda utilizar el puerto identificado como HDMI ARC o eARC.

Cabe indicar que este canal ha sido diseñado específicamente para asegurar la compatibilidad de las funciones de control remoto y la transferencia de audio sin pérdidas.

Primer plano de una mano sujetando un control remoto de televisor negro con botones visibles, incluyendo azul, amarillo, rojo y verde, frente a una pantalla de TV desenfocada.
El HDMI-CEC está diseñado específicamente para que puedas controlar varios dispositivos conectados entre sí usando un solo control remoto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La correcta configuración de HDMI-CEC permite que todos los dispositivos trabajen en conjunto, simplificando el manejo diario del sistema de entretenimiento y evitando la acumulación de mandos. Solo es necesario acceder a los menús de configuración, identificar el nombre que cada fabricante le asigna a la función y asegurarse de que tanto el televisor como los aparatos conectados tengan la opción activada.

De este modo, se consigue que encender un dispositivo externo encienda el televisor y seleccione la entrada correcta de manera automática, y que al apagar el televisor, todos los equipos conectados se apaguen al mismo tiempo.

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