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El fin de las reacciones aburridas en WhatsApp: llegan los stickers para cambiar tus chats

Los usuarios podrán seleccionar entre stickers o emojis al momento de reaccionar en un mensaje

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WhatsApp prepara reacciones con stickers para que, además de emojis, los usuarios puedan responder a un mensaje con un sticker desde su biblioteca. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
WhatsApp prepara reacciones con stickers para que, además de emojis, los usuarios puedan responder a un mensaje con un sticker desde su biblioteca. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

WhatsApp prepara reacciones con stickers: la app trabaja en una función que permitirá reaccionar a mensajes con stickers y emojis, una ampliación del sistema actual, que solo ofrece una bandeja de emojis y la opción de abrir el teclado completo.

La novedad apareció en la beta para Android 2.26.20.5 y todavía no está disponible para probar, recoge WaBetaInfo.

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Qué cambia: de emojis a stickers (y ambos a la vez)

Actualmente, WhatsApp permite reaccionar a un mensaje con emojis al mantenerlo presionado y elegir en la bandeja de reacciones: un conjunto de emojis por defecto, los recientes y el botón ‘More’ (o ‘Mas’) para abrir el teclado completo.

Dos iPhones muestran WhatsApp. Izquierda: reacciones emoji y stickers Cuppy. Derecha: sticker Cuppy aplicado
La función apunta a que las reacciones con stickers convivan con las de emojis dentro del mismo chat. (WaBetaInfo)

La nueva función apunta a sumar stickers a ese mismo mecanismo: el usuario podría seleccionar un sticker desde su biblioteca existente al reaccionar, sin enviar un sticker como mensaje independiente.

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Cómo se verían las reacciones en pantalla

La idea en desarrollo es que el sticker aparezca como reacción en una posición (se menciona la esquina superior izquierda del globo del mensaje), mientras que los emojis seguirían en el lado opuesto (abajo a la derecha).

El informe también sugiere que un mismo mensaje podría mostrar una reacción con sticker y otra con emoji al mismo tiempo, aunque la implementación final podría cambiar antes del lanzamiento público.

Cuándo llega y quién puede usarlo

La función está en desarrollo y no está disponible ni siquiera para los usuarios de la beta, de acuerdo con el reporte. WhatsApp suele habilitar estas herramientas de manera gradual cuando termina las pruebas internas, por lo que no hay fecha confirmada de despliegue.

La disponibilidad de cupos en WhatsApp Beta para Android puede ser limitada. (Play Store)
En las versiones de prueba, WhatsApp trabaja en cómo se verán estas reacciones en pantalla para que no tapen el contenido del mensaje. (Play Store)

Qué es WhatsApp Beta

WhatsApp Beta es la versión de prueba de WhatsApp que Meta distribuye a un grupo de usuarios antes de lanzar funciones al público general.

Sirve para:

  • Probar novedades (funciones, cambios de diseño, mejoras de rendimiento) antes del lanzamiento oficial.
  • Detectar errores y recoger información de uso para corregirlos.
  • Activar funciones de forma gradual: no todos los beta testers reciben lo mismo al mismo tiempo.

Qué implica usarla:

  • Puede ser menos estable que la versión normal (fallas, cierres, bugs).
  • Algunas funciones que aparecen en Beta pueden cambiar o incluso no llegar a la versión final.
  • En Android suele instalarse como la misma app (actualización por Google Play). En iPhone se gestiona vía TestFlight cuando hay cupos.
WhatsApp Beta es la versión de prueba de la app que permite acceder antes que nadie a funciones nuevas, aunque puede ser menos estable. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
WhatsApp Beta es la versión de prueba de la app que permite acceder antes que nadie a funciones nuevas, aunque puede ser menos estable. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

Estas son algunas de las novedades más relevantes que WhatsApp sumó en los últimos tiempos para reforzar la experiencia de uso, la privacidad y la administración de conversaciones:

Mensajes de bienvenida en grupos: los administradores ya pueden definir un saludo automático para quienes se incorporan a un grupo. La herramienta ayuda a orientar a los nuevos miembros desde el primer momento, con recordatorios de reglas o del objetivo del chat.

Es opcional, configurable y su activación avanza de manera gradual con las actualizaciones.

Resúmenes automáticos con inteligencia artificial: la aplicación incorpora funciones de IA para condensar mensajes no leídos en ideas principales, lo que simplifica el seguimiento de chats con mucho movimiento.

(Meta)
Meta AI es el asistente de inteligencia artificial de Meta integrado en algunas funciones y servicios, pensado para ayudar a resumir, redactar o responder dentro del ecosistema de la compañía. (Meta)

Además, puede asistir en la redacción, con sugerencias y ajustes de tono según el contexto (formal, informal o amistoso).

Más opciones de privacidad: se añadió un apartado con controles para limitar la recepción de archivos de contactos desconocidos, desactivar vistas previas de enlaces potencialmente riesgosos y silenciar llamadas de números no agendados.

También se pueden habilitar por defecto medidas como la verificación en dos pasos y la protección de la IP durante las llamadas.

Mensajes que se eliminan tras abrirse: WhatsApp prueba un modo de mensajes temporales que se borra automáticamente una vez que el destinatario los ve, con plazos configurables (5 minutos, 1 hora o 12 horas). Si el mensaje no se abre, desaparecería a las 24 horas.

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