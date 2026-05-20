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Tomás Etcheverry dejó escapar un partido increíble en Hamburgo: tuvo siete match points y quedó eliminado ante Tommy Paul

El argentino cayó por 6-7 (5), 7-6 (5) y 7-6 (7) en la continuidad del juego que había sido postergado por falta de luz

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Tomás Etcheverry sufrió un golpe inesperado antes de Roland Garros (Crédito: REUTERS/Fabian Bimmer)
Tomás Etcheverry sufrió un golpe inesperado antes de Roland Garros (Crédito: REUTERS/Fabian Bimmer)

Tomás Etcheverry sufrió en el ATP 500 de Hamburgo su derrota más dolorosa de la temporada y, probablemente, de su carrera. Dejó escapar siete match points ante el estadounidense Tommy Paul, que se impuso por 6-7 (5), 7-6 (5) y 7-6 (7) en un partido maratónico y sacó pasaje para los cuartos de final.

El encuentro, válido por los octavos de final, se extendió durante dos jornadas debido a la falta de luz que forzó su suspensión el martes cuando aún faltaba definir el desenlace. Y si la interrupción ya había dejado un clima extraño, con el argentino que ya había desperdiciado oportunidades para cerrarlo en dos sets, la reanudación terminó convirtiéndose en una verdadera pesadilla para él.

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Etcheverry, número 25° del mundo y el argentino mejor ubicado en el ranking, había arrancado en buen nivel. Se quedó con el primer set en el tiebreak y luego logró adelantarse con un quiebre en el segundo parcial. Incluso, antes de la suspensión, llegó a sacar 6-5 para partido y dispuso de dos match points que no pudo concretar.

Sin embargo, Paul (26° de la clasificación de la ATP) resistió, llevó el set al desempate y logró igualar el marcador antes de que la organización decidiera postergar el cierre ante la ausencia de iluminación natural.

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La frustración del platense ya era visible en ese momento. Durante distintos pasajes del partido se lo observó especialmente molesto consigo mismo, algo poco habitual en él. Incluso protagonizó una escena llamativa cuando arrojó su raqueta al suelo tras perder un game clave. Un reflejo evidente del fastidio que le generaba no poder cerrar el encuentro.

El enojo del argentino durante su partido con el estadounidense Tommy Paul en Hamburgo

La reanudación del miércoles parecía comenzar de manera ideal para Etcheverry. El argentino salió decidido y rápidamente tomó ventaja de 3-0 en el set definitivo. Sin embargo, Paul volvió a reaccionar y empezó a crecer en los momentos de máxima presión. El estadounidense mostró carácter y determinación para salvar otros cuatro match points cuando sacaba 5-6. Utilizó repetidamente la fórmula de saque y red y le dio resultado ante un rival que falló en la devolución.

El desconcierto del argentino se hacía cada vez más evidente. A pesar de encontrarse siempre muy cerca de la victoria, nunca terminaba de dar el golpe final.

En el tiebreak decisivo, Etcheverry volvió a ilusionarse. Arrancó 3-0 arriba con dos minibreaks y parecía encaminar definitivamente la clasificación a cuartos. Pero otra vez Paul reaccionó a tiempo: recuperó terreno, emparejó el desempate y volvió a sostenerse cuando el argentino dispuso de un séptimo punto de partido con el marcador 7-6.

Finalmente, tras más de tres horas y media de juego acumuladas entre ambas jornadas, Paul selló una victoria increíble. Fue su tercer éxito ante Etcheverry en el año: ya lo había superado Masters 1000 de Miami, sobre cemento, y en el ATP 250 de Houston, en el inicio de la gira europea sobre polvo de ladrillo.

El argentino buscará reencontrarse con su mejor nivel la semana que viene en Roland Garros, segundo Grand Slam del año y donde alcanzó los cuartos de final en 2023.

Tomás Etcheverry golpea el drive durante su partido ante Tommy Paul en Hamburgo (Crédito: REUTERS/Fabian Bimmer)
Tomás Etcheverry golpea el drive durante su partido ante Tommy Paul en Hamburgo (Crédito: REUTERS/Fabian Bimmer)

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