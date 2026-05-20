La policía captura a ocho sospechosos de robo de camiones en El Progreso, Guatemala

El operativo en Sanarate permitió la captura de ocho integrantes de una banda dedicada al robo de camiones de carga en rutas estratégicas de Guatemala. (Fotografía: PNCdeGuatemala)

El operativo más reciente contra el robo de camiones de carga en la ruta al Atlántico culminó en el kilómetro 55 del municipio de Sanarate, El Progreso, donde agentes de la Comisaría 53, en conjunto con el Grupo de Reacción Inmediata, lograron la captura de ocho presuntos integrantes de una banda dedicada a estos delitos. Los detenidos fueron sorprendidos en posesión de un importante lote de mercancía que había sido robada minutos antes, despliegue que refuerza el esfuerzo oficial para combatir la escalada de estos hechos en carreteras estratégicas.

Según el reporte de la Policía Nacional Civil, durante la acción los agentes incautaron un total de 791 cajas de productos de golosinas de la empresa Frito-Lay, mercadería evaluada que estaba siendo trasladada de forma irregular tras el asalto. Esta cifra, confirmada en el lugar, representa uno de los decomisos de productos terminados de mayor volumen en lo que va del año en relación a bandas de robafurgones. Además, fueron confiscados nueve teléfonos celulares y un bloqueador de GPS, equipo fundamental para la operación de estas estructuras criminales que operan mediante la interferencia tecnológica para evadir los sistemas de rastreo satelital.

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El operativo en Sanarate permitió la captura de ocho integrantes de una banda dedicada al robo de camiones de carga en rutas estratégicas de Guatemala. (Fotografía: PNCdeGuatemala)

La Policía Nacional Civil informó que “en este año se han capturado a 228 asaltantes en flagrancia a nivel nacional“, lo cual ofrece una perspectiva del alcance del fenómeno y la intensidad de los operativos desplegados. Dichas capturas forman parte de investigaciones continuas que buscan desmantelar a las organizaciones responsables de múltiples delitos a lo largo de rutas comerciales críticas del país.

Las bandas de robafurgones utilizan herramientas tecnológicas y logística sofisticada

De acuerdo con agentes consultados y reportes del Ministerio Público de Guatemala, estos grupos criminales operan bajo una estructura planificada. El primer paso de sus asaltos es la intercepción del transporte, donde emplean dispositivos inhibidores de señal para bloquear la comunicación del GPS y desactivar los sistemas de monitoreo de seguridad en tiempo real. Acto seguido, interceptan físicamente el camión, obligan al conductor a detenerse y, en numerosos casos, lo privan temporalmente de su libertad mientras trasladan el vehículo hacia zonas periféricas o bodegas clandestinas, como las ubicadas frecuentemente en Palín, Amatitlán o Villa Nueva.

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Una vez en puntos de resguardo, la mercancía es transferida rápidamente a vehículos más pequeños, dificultando su rastreo y facilitando su distribución ilícita en el mercado informal guatemalteco o fuera del país. Posteriormente, los delincuentes abandonan el cabezal del camión y el remolque vacío, maniobra diseñada para evitar la localización de la mercadería y entorpecer las investigaciones policiales.

El operativo en Sanarate permitió la captura de ocho integrantes de una banda dedicada al robo de camiones de carga en rutas estratégicas de Guatemala. (Fotografía: PNCdeGuatemala)

Captura de los implicados y continuidad de las investigaciones

Las detenciones del miércoles incluyen a Erick “N”, de 27 años; Byron “N”, de 32; Brandon “N”, de 27; Fredy “N”, de 30; Jonathan “N”, de 24; un segundo Byron “N”, de 34; y Cristhofer “N”, de 28 años, según detalló la Policía Nacional Civil. A todos se les señala como presuntos integrantes de una estructura dedicada al robo de furgones en esa carretera.

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El operativo incluyó la consignación de una camioneta marca Kia, placas P-671JPR, presuntamente utilizada para la logística del asalto. Las autoridades confirmaron que continúan los conteos de la mercadería recuperada, y que tanto la investigación penal como las diligencias en campo siguen en desarrollo, sin descartar nuevas detenciones o el descubrimiento de vínculos con otros hechos delictivos previos.

El Ministerio Público participa activamente en las pesquisas, brindando soporte a las fuerzas de seguridad para recopilar pruebas que permitan presentar cargos por robo agravado y asociación ilícita. “Las acciones policiales continuarán en el sector”, subrayaron, enfatizando la posibilidad de nuevos hallazgos en los próximos días.

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Respuesta operativa y dimensión del fenómeno

La operación en Sanarate es parte de una estrategia más amplia que busca frenar a las bandas de robafurgones que —según el portal del Ministerio Público— han adaptado sus métodos para evadir tecnologías de rastreo y vigilancia. El uso de inhibidores de señal, la sustracción rápida de carga y la redistribución en mercados ilegales constituyen patrones identificados por las autoridades, quienes recalcan que la cooperación entre la Policía Nacional Civil y las unidades especializadas ha permitido fortalecer la respuesta en puntos críticos.

La recuperación de 791 cajas de mercadería y la detención de ocho sospechosos en un solo operativo dan cuenta de la escala del problema, pero también del avance en la desarticulación de estructuras dedicadas al robo de carga en Guatemala.

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