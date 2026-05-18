Top 10 de las carreras universitarias que necesitan programación y que desaparecerían en 2028, según la IA

La inteligencia artificial redefine las carreras universitarias ligadas a la programación en la economía digital - (Imagen ilustrativa Infobae)

La aceleración del desarrollo tecnológico y la llegada de sistemas de inteligencia artificial cada vez más sofisticados han puesto en jaque la estabilidad de profesiones que, hasta hace poco, eran vistas como imprescindibles en la economía digital.

Para quienes hoy eligen una carrera universitaria, saber programar ya no es solo una ventaja, es una necesidad básica en múltiples disciplinas. Sin embargo, la pregunta de fondo es otra: ¿qué pasará con estas carreras en un mundo donde la IA genera y ejecuta código de forma autónoma?

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Este debate es clave porque, como advirtió Elon Musk en foros internacionales y reuniones privadas, el futuro del trabajo ya no estará definido por la capacidad de escribir código, sino por la habilidad de orquestar sistemas inteligentes y entender cómo aprovecharlos estratégicamente.

El futuro laboral será de quienes coevolucionen con la inteligencia artificial y la creatividad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Para finales de 2026 ya ni siquiera habrá que preocuparse por programar”

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Musk sostiene que el desarrollo de la IA hará que la programación, tal como se conoce hoy, sea irrelevante en cuestión de pocos años.

Las 10 carreras que más dependen de la programación

Más allá de la Ingeniería de Software tradicional, estas son las carreras universitarias donde el código es una herramienta central para el día a día profesional:

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Ciencia de Datos / Analítica de Datos Transformar volúmenes masivos de información en decisiones prácticas para empresas, gobiernos y organizaciones. El código es clave para limpiar, analizar y visualizar datos. Ingeniería en Inteligencia Artificial Desde el diseño de algoritmos hasta el entrenamiento de modelos, la programación es esencial para avanzar en sistemas de reconocimiento, automatización y razonamiento computacional. Ingeniería Mecatrónica y Robótica La integración de mecánica, electrónica y software requiere programar y controlar dispositivos físicos, desde prótesis hasta robots industriales. Bioinformática / Biología Computacional Procesar datos biológicos, analizar secuencias genéticas y modelar sistemas complejos solo es posible con el apoyo de la programación. Diseño y Desarrollo de Videojuegos Crear mundos interactivos, definir reglas, físicas y comportamientos de personajes exige lógica computacional y dominio de motores de desarrollo. Física Computacional Simular procesos, resolver ecuaciones y modelar fenómenos del universo con precisión demanda habilidades de código avanzadas para aprovechar el poder de cálculo. Finanzas Cuantitativas / Fintech El sector financiero depende de algoritmos para ejecutar transacciones, analizar riesgos y automatizar estrategias de inversión. Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones La conectividad global se sostiene gracias a la programación de redes, microchips y dispositivos inteligentes. Matemáticas Aplicadas Resolver problemas complejos de logística, seguridad o criptografía implica diseñar y ejecutar algoritmos matemáticos. Geología y Ciencias de la Tierra Procesar datos sísmicos, modelar el clima o analizar imágenes satelitales depende del uso de software y automatización.

¿Desaparecerán estas carreras en 2028?

De programar a supervisar IA: así cambian las profesiones tecnológicas con la automatización avanzada - (Imagen ilustrativa Infobae)

La predicción de la IA (y el consenso de consultoras tecnológicas) es que ninguna de estas carreras desaparecerá por completo, pero todas se verán profundamente transformadas. La inteligencia artificial es excepcional para automatizar tareas, pero aún no puede reemplazar la creatividad, el juicio crítico y la capacidad de contextualizar información compleja.

Elon Musk ha sido especialmente enfático: la programación manual está condenada a desaparecer, ya que la IA será capaz de generar código a partir de instrucciones sencillas en lenguaje natural. El reto para los profesionales del futuro no será saber programar, sino aprender a trabajar con IA, aprovechar su potencial y supervisar los procesos que no pueden ser completamente automatizados.

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Las áreas más expuestas a la automatización

Ciencia de Datos y Analítica: Las tareas repetitivas y los análisis estándar serán absorbidos por la IA. El valor estará en la interpretación estratégica y la ética.

Finanzas Cuantitativas: Los algoritmos ya manejan grandes volúmenes de operaciones. Los profesionales deberán especializarse en entender el contexto económico y anticipar riesgos no previstos por los modelos automáticos.

Desarrollo de Videojuegos: El código base puede ser generado por IA, pero la creatividad y la narrativa seguirán siendo humanas.

Las más seguras frente a la IA

Carreras que combinan la programación con la experimentación física y la resolución de problemas en entornos reales seguirán siendo necesarias. Áreas como robótica, bioinformática y geociencias requieren habilidades que la IA aún no puede replicar completamente.

El mensaje de Musk es claro: el peligro no es que la IA elimine carreras, sino que los profesionales que no aprendan a trabajar codo a codo con estas tecnologías quedarán relegados. El futuro universitario y laboral estará marcado por la capacidad de adaptación, la creatividad y la colaboración inteligente entre humanos y máquinas.

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