El Salvador

El vicepresidente Ulloa sostiene encuentro con el nuevo representante residente del PNUD en El Salvador

Las autoridades destacaron la relevancia de mantener activos programas enfocados en el fortalecimiento social y la transformación institucional, además de priorizar iniciativas en salud, innovación digital y reducción de desigualdades.

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La colaboración entre el Gobierno salvadoreño y el PNUD permite orientar las políticas públicas mediante un mapeo sociodemográfico en 44 municipios del país./ (Redes Félix Ulloa)
La colaboración entre el Gobierno salvadoreño y el PNUD permite orientar las políticas públicas mediante un mapeo sociodemográfico en 44 municipios del país./ (Redes Félix Ulloa)

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa hijo, sostuvo una reunión con el nuevo Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Jairo Acuña-Alfaro, para fortalecer el diálogo institucional entre el Gobierno salvadoreño y el PNUD.

El encuentro, realizado tras la presentación reciente de las credenciales de Acuña-Alfaro, se centró en la continuidad de los proyectos estratégicos y la ampliación de la cooperación en desarrollo humano, innovación y fortalecimiento de capacidades territoriales.

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Durante la conversación, Ulloa subrayó la relevancia de mantener activos los proyectos que el PNUD impulsa en el país, en particular aquellos orientados al desarrollo local y al robustecimiento institucional. El vicepresidente invitó al representante a conocer los Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBO), espacios donde se evidencian transformaciones impulsadas desde la administración actual.

Ulloa también enfatizó la importancia de asegurar la difusión del mapeo sociodemográfico de los 44 municipios en los que el PNUD colabora, lo que permite orientar con precisión las políticas públicas en beneficio del tejido social salvadoreño.

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El vicepresidente Félix Ulloa reafirma la alianza entre El Salvador y PNUD para fortalecer el desarrollo humano en el país./(Redes de Félix Ulloa)
El vicepresidente Félix Ulloa reafirma la alianza entre El Salvador y PNUD para fortalecer el desarrollo humano en el país./(Redes de Félix Ulloa)

Por su parte, Jairo Acuña-Alfaro reconoció la apertura mostrada por el Gobierno salvadoreño y valoró el respaldo recibido en este primer acercamiento formal. El representante expresó la disposición del PNUD para acompañar los procesos de transformación en El Salvador, enfocándose en iniciativas de desarrollo humano, digitalización y generación de oportunidades.

“Seguiremos articulando esfuerzos para la transformación hacia desarrollo humano, fortaleciendo capacidades e impulsando innovación pública en 44 municipios”, afirmó Acuña-Alfaro tras la reunión, en sus redes sociales.

La relación entre El Salvador y el PNUD se formalizó en 1975 con la firma del Acuerdo Básico Estándar, según información de la oficina regional del organismo. Desde entonces, el país ha contado con el respaldo del PNUD en áreas como reducción de la pobreza, fortalecimiento democrático, seguridad ciudadana y respuesta a crisis sanitarias y sociales. De acuerdo con un informe oficial, el PNUD ha sido valorado como un socio confiable y estratégico, sobre todo por su capacidad de aportar asistencia técnica, gestionar recursos y movilizar alianzas para el desarrollo sostenible.

Entre los logros alcanzados, el PNUD apoyó a El Salvador en la lucha contra el VIH y la tuberculosis, gestionando fondos internacionales y desarrollando capacidades nacionales para que el propio Estado asumiera la administración de los programas. Entre 2003 y 2013, la organización gestionó más de 40 millones de dólares en iniciativas de salud, y posteriormente transfirió la gestión al Ministerio de Salud y a organizaciones locales, consolidando la sostenibilidad de los resultados. Además, el PNUD ha promovido una estrategia integral de seguridad ciudadana, contribuyendo a la reducción de la violencia y al fortalecimiento de la resiliencia comunitaria.

Trabajadores de la salud con batas moradas, mascarillas, protectores faciales y gorros, en un entorno de laboratorio con suministros médicos y botellas
En El Salvador, el PNUD extendió su apoyo ante la pandemia de COVID-19./ (Reuters)

En los últimos años, la cooperación se ha centrado en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Según documentos de la entidad, el PNUD ha apoyado reformas institucionales, promovido la inclusión social y respaldado respuestas ante la pandemia de COVID-19, así como iniciativas de adaptación al cambio climático y reducción de brechas de desigualdad. El programa de país 2022-2026 prevé continuar con una inversión orientada a la innovación, la digitalización y el fortalecimiento institucional, trabajando en coordinación con el Gobierno salvadoreño y actores locales.

Durante el encuentro, ambas partes coincidieron en la necesidad de avanzar en una agenda común que impulse el desarrollo humano, la resiliencia y el bienestar de la población. La voluntad de mantener y reforzar el legado de cooperación quedó ratificada tras la reunión, en la que se reiteró la disposición de fortalecer el diálogo y la articulación de esfuerzos en beneficio del país.

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