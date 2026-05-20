Para qué sirven las rayitas en las letras F y J de tu teclado y por qué están ahí desde hace décadas

Una fotografía macro de un teclado de computadora estándar revela las teclas F y J en primer plano, mostrando sus distintivas rayas táctiles en relieve y la textura rugosa sobre un fondo desenfocado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los teclados de computadoras esconden pequeños detalles que millones de personas usan todos los días sin preguntarse para qué sirven. Uno de los más conocidos, aunque muchas veces pasa desapercibido, son las pequeñas rayas en relieve que aparecen sobre las teclas F y J, además del número 5 en el teclado numérico.

Lejos de ser un simple diseño estético o un defecto de fabricación, estas marcas tienen una función clave: ayudar a escribir más rápido y con mayor precisión sin necesidad de mirar el teclado. La presencia de estas guías táctiles lleva décadas acompañando a computadoras, máquinas de escribir y teclados portátiles.

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Su objetivo principal es permitir que los usuarios ubiquen correctamente sus manos mientras escriben, algo fundamental para quienes utilizan mecanografía tradicional o trabajan constantemente frente a un ordenador.

Primer plano de manos de una persona escribiendo en un teclado con teclas retroiluminadas sobre una superficie de escritorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las marcas ayudan a orientar los dedos sin mirar

Las pequeñas rayitas están diseñadas para funcionar como puntos de referencia táctiles. Cuando una persona coloca las manos sobre el teclado siguiendo la técnica tradicional de mecanografía, los dedos índice deben descansar sobre las teclas F y J. Desde esa posición, el resto de dedos se distribuye naturalmente sobre las demás teclas.

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Gracias a estas marcas en relieve, los usuarios pueden identificar rápidamente dónde deben colocar las manos sin necesidad de bajar la vista hacia el teclado. Esto permite mantener la atención en la pantalla y escribir con mayor velocidad y precisión.

La técnica es utilizada desde hace décadas en oficinas, escuelas y entornos profesionales donde escribir rápidamente es parte del trabajo cotidiano.

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Una vista de cerca de un teclado de computadora negro revela el detalle de las teclas y el polvo flotando en los rayos de luz que inciden sobre la superficie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La “fila de inicio” del teclado

En mecanografía, existe un concepto conocido como la “fila de inicio” o “Home Row”.

Se trata de la línea central del teclado donde descansan los dedos cuando no están presionando otras teclas. En un teclado tradicional en español o inglés, esa fila está compuesta por las teclas:

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A

S

D

F

J

K

L

Ñ (o punto y coma en teclados ingleses)

Las rayitas sobre F y J funcionan como una guía física que permite encontrar automáticamente esa posición base. Desde ahí, cada dedo tiene asignadas determinadas teclas y movimientos específicos, lo que facilita escribir sin mirar.

Por eso, quienes dominan mecanografía suelen alcanzar velocidades muy superiores mientras mantienen la vista fija en el monitor.

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Vista cenital de la fila Home Row de un teclado de computadora, destacando las teclas F y J con sus rayas en relieve, ilustrando principios de mecanografía y diseño ergonómico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El teclado numérico también tiene su propia guía

La misma lógica se aplica al teclado numérico ubicado en la parte derecha de muchos ordenadores. En este caso, la pequeña marca aparece normalmente sobre el número 5.

La función vuelve a ser exactamente la misma: servir como punto de referencia central para orientar la mano rápidamente. A partir del número 5, los dedos pueden desplazarse hacia el resto de números sin necesidad de mirar el teclado.

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Esto resulta especialmente útil en trabajos administrativos, contabilidad, carga de datos y tareas donde se introducen grandes cantidades de números constantemente.

Una fotografía macro de un teclado numérico de computadora destaca la tecla '5' con su característica marca en relieve, rodeada por teclas adyacentes desenfocadas, mostrando una textura plástica rugosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un detalle heredado de las máquinas de escribir

Aunque muchas personas relacionan estas marcas únicamente con computadoras modernas, en realidad su origen es mucho más antiguo. La idea comenzó a popularizarse en máquinas de escribir mecánicas mucho antes de la llegada de los ordenadores personales.

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Con el paso de los años, el diseño terminó convirtiéndose en un estándar prácticamente universal para teclados físicos. La finalidad siempre fue la misma: reducir el tiempo que el usuario pierde mirando las teclas y mejorar la productividad.

El invento fue patentado en los años 80

La incorporación formal de estas referencias táctiles fue registrada mediante una patente en 1982 por June E. Botich. El objetivo del diseño era mejorar la precisión y velocidad de los mecanógrafos, especialmente en entornos laborales donde escribir rápidamente era esencial.

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Posición de manos en el teclado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Décadas después, las pequeñas rayitas siguen presentes incluso en teclados ultradelgados, laptops y dispositivos modernos. Aunque parecen un detalle insignificante, continúan siendo una de las ayudas ergonómicas más importantes para escribir de manera eficiente.

Y aunque muchos usuarios nunca aprendan mecanografía profesional, esas pequeñas marcas siguen ayudando inconscientemente a millones de personas a orientarse cada vez que colocan las manos sobre un teclado.