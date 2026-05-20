América Latina

Mujer fue encontrada muerta en una heladera en Uruguay: su conviviente fue imputado por encubrimiento

El hombre que vivía con la mujer, que no era su pareja, avisó a las autoridades lo que había sucedido el viernes, un día después del crimen; otra persona es investigada como el asesino

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Vista aérea de la ciudad de San Carlos, en Maldonado, Uruguay (Intendencia de Maldonado)
Vista aérea de la ciudad de San Carlos, en Maldonado, Uruguay (Intendencia de Maldonado)

Una mujer de 32 años fue encontrada este viernes en su casa en San Carlos (Maldonado, Uruguay) muerta dentro de una heladera. Fue un hombre con el que vivía, de 33 años, quien abrió el electrodoméstico y se encontró con el cuerpo. Luego, denunció el hecho ante la Policía e inmediatamente se lo consideró sospechoso.

La Policía fue hasta el lugar y encontró que la mujer tenía una herida en la cabeza. En el lugar también estaba un niño de tres años, que fue llevado con su abuela materna, según informó el noticiero Telemundo de Canal 12.

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La Policía y el fiscal de Maldonado Sebastián Robles son los que llevan adelante la investigación y han desarrollado varias hipótesis.

El hombre que dio aviso a la Policía fue imputado por encubrimiento. Los investigadores establecieron que el hombre no era la pareja de la mujer sino que simplemente le permitía vivir en su hogar. El hombre niega haber sido quien asesinó a la mujer y señala a una tercera persona que es quien llega al hogar y que dispara.

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Los involucrados guardaron el cuerpo en la heladera para que se conservara durante la noche y sacarlo al día siguiente dentro del electrodoméstico, para evitar que quede registro en las cámaras de seguridad.

San Carlos, una ciudad de Maldonado a 20 kilómetros de Punta del Este (Presidencia)
San Carlos, una ciudad de Maldonado a 20 kilómetros de Punta del Este (Presidencia)

El hombre se presentó en la seccional con el hijo de la mujer, que ahora está bajo custodia de la abuela materna.

La Fiscalía había solicitado como medida cautelar 180 días de prisión preventiva, pero la Justicia definió que vaya en arresto domiciliario con tobillera electrónica por 90 días. La Fiscalía apelóesta sentencia.

Durante el fin de semana ocurrió otro caso en San Carlos que está en la mira de los investigadores. Ocurrió también en San Carlos: un hombre de 35 años y una mujer de 23 fueron baleados. El primero fue herido en el abdomen y la mujer en las piernas.

Según los datos primarios que maneja la Policía, el hombre de 35 sería el autor del asesinato. Esperan que sea dado de alta para avanzar en la investigación.

Los investigadores apuntan a que el crimen está relacionado a un tema de drogas.

Sicario imputado por doble crimen de una joven pareja

Delincuentes en moto asesinaron la semana pasada a Matías (27) y Lucía (24), una pareja que estaba en su casa con los hijos al momento del crimen. Ocurrió en la noche del domingo 10 de mayo, en una casa de Colinas de Solymar (Canelones).

En las últimas horas se identificó a uno de los cuatro sicarios, informó Teledoce. La Justicia lo imputó como presunto autor de dos delitos de homicidio muy especialmente agravados por precio o promesa remuneratoria y especialmente agravado por haberse cometido en presencia de menores de edad.

Colinas de Solymar, en el departamento de Canelones en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)
Colinas de Solymar, en el departamento de Canelones en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

Ahora se le impuso al sicario una medida cautelar de prisión preventiva por 120 días, mientras avanza la investigación.

La Fiscalía continúa trabajando en la identificación de los otros tres implicados en el crimen. Si bien lo que motivó el doble homicidio fue un tema vinculado a las drogas, la pareja asesinada no estaba vinculada a esa disputa, según la información manejada por la Fiscalía. Lo que resta por saber es si el error fue de los sicarios o si el objetivo eran ellos.

Los pequeños que estaban en la vivienda eran dos: Alma, una bebé de ocho meses, y Agustín, que tiene cinco años. Ellos presenciaron cómo sus padres fueron acribillados a balazos, pero resultaron ilesos. Luego de cometer este doble crimen, los delincuentes atacaron a disparos a una vivienda lindera, en la que viven familiares de las víctimas, y después se fugaron. La pareja murió al instante.

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