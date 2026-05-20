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El desafiante mensaje de Wanda Nara luego de su gran noche en los Martín Fierro: “¿Alguien cura el mal de ojo?"

La conductora celebró su galardón junto a su familia y compartió el detrás de escena más personal, mientras enfrentaba comentarios de colegas y usuarios que cuestionaron su reconocimiento

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Con su cámara en mano, Wanda Nara mostró cómo vivió la gran noche de los Premios Martín Fierro de la Televisión 2026 (Instagram)

El triunfo de Wanda Nara en los Premios Martín Fierro 2026 no se limitó a la emoción vivida en la ceremonia. La empresaria y conductora se llevó la estatuilla a Mejor Labor en conducción femenina por su trabajo en MasterChef Celebrity, pero horas después, su nombre volvió a ocupar los primeros lugares en la conversación pública. Las redes sociales y el ambiente televisivo se llenaron de voces críticas, y Wanda, lejos de esquivar la polémica, eligió responder de manera directa y creativa.

La noche de la gala, Wanda llegó acompañada de sus hijas, su madre Nora Colosimo y una cámara en mano. Decidida a registrar cada instante, la empresaria filmó su propio backstage: desde el proceso de preparación, el recorrido por la alfombra y los momentos clave de la fiesta, hasta la intimidad compartida con su círculo más cercano en la habitación del hotel ubicado en el barrio porteño de Puerto Madero.

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Y luego, subió a sus redes sociales un recorte de ese material junto con una frase que sintetizó su reacción frente a los cuestionamientos: “¿Alguien cura el mal de ojo?”. Con ese mensaje desafiante, Wanda puso sobre la mesa su postura ante las críticas y reforzó la imagen de una conductora que no se deja intimidar.

El premio que recibió Wanda fue el más comentado de la noche, tanto por colegas como por el propio público. Su papel protagónico en la pantalla de Telefe la posicionó como una de las figuras principales del canal. El reconocimiento no solo vino de la audiencia: Wanda logró sentarse en la mesa de Susana Giménez, un lugar codiciado por otras conductoras y símbolo del favoritismo dentro del canal. Así, la empresaria demostró que, además de conquistar a sus colegas, también sabe cómo ganarse a los nuevos.

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Wanda Nara, de cabello rubio, en un vestido blanco escotado, sostiene un chupete rosa. A sus lados, dos niñas con cámaras de fotos y video
Wanda Nara desafió las críticas por su gran noche en los Premios Martín Fierros (Instagram)

Entre los mensajes de apoyo y las reacciones que generó el triunfo de Wanda, varias figuras del espectáculo se hicieron presentes en sus redes. Kennys Palacios la felicitó, al igual que Grego Roselló y Mar Tarrés. Su hermana, Zaira Nara, no se quedó atrás y dejó un comentario cargado de picardía: “Pasame nombre completo”. Pero quien fue aún más contundente fue Nora, la madre de Wanda, que no dudó en defender a su hija frente a los detractores. “La envidia que manejan, ¡waw!”, escribió, dejando en claro su postura ante los comentarios hostiles que circularon en redes y entre algunos colegas.

Colosimo fue más allá y apuntó directamente contra quienes cuestionaron el galardón: “No necesitás la aprobación de colegas o artistas. La gente ya te eligió, se premiaba a la conducción, no a los años, trayectoria, ni otros títulos. Tus colegas todas juntas ni se acercan a tu rating. Soporten”. De esta manera, la madre de Wanda subrayó el impacto del rating y la aceptación popular por sobre los argumentos de trayectoria o experiencia. Además, expuso el clima tenso que vivió su hija durante la gala: “Este año a ver si trabajan educación algunos en TV, dado que no la escucharon, no la saludaron, poco profesionales y después quieren ganar”.

Wanda Nara fue entrevistada al día siguiente de los Premios Martín Fierro y se sinceró sobre el galardón que ganó a Mejor Conductora como también sobre la situación judicial de Martín Migueles (Puro Show - El Trece)

Antes de que estallara la polémica en redes, Wanda ya había sido consultada sobre la repercusión de su premio. Apenas unas horas después de la entrega, la conductora habló con Puro Show (El Trece). Visiblemente emocionada, repasó lo vivido en la noche más importante de la televisión argentina. “Fue una noche hermosa. Estoy feliz. La verdad que no me lo esperaba”, afirmó, con una sonrisa amplia y el brillo de la consagración aún presente. “No me lo esperaba. Estaba justo yendo a buscar algo de las chicas... Gracias por estar acá”, relató, recordando el instante en que escuchó su nombre en el escenario.

Consultada por la reacción de sus colegas, Wanda optó por el agradecimiento y evitó alimentar la controversia: “La verdad que todos en privado me saludaron y las adoro a todas. Gracias”. Cuando se le preguntó si sintió que era el centro de atención en la gala, respondió con modestia: “No, no lo sentí”. Así, la conductora mantuvo una actitud conciliadora en público, aunque su entorno más cercano no dudó en salir a responder con dureza.

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