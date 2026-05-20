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Cómo recuperar chats en WhatsApp: guía paso a paso para restaurar tus conversaciones

El procedimiento incluye comprobar la copia en la sección de ajustes de WhatsApp, reinstalar la app y restaurar el historial al iniciar sesión, con espacio suficiente en el dispositivo y en la nube

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Primer plano de unas manos sosteniendo un smartphone negro con la aplicación de WhatsApp abierta, mostrando una lista de chats con nombres y mensajes en español.
Cómo recuperar el historial de WhatsApp en Android y iPhone con copias de seguridad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp se ha consolidado como la aplicación de mensajería principal en millones de dispositivos a nivel mundial. La pérdida accidental del historial de chats puede convertirse en un verdadero problema, ya sea por cambio de teléfono, reinstalación, actualización fallida o problemas técnicos.

Recuperar mensajes, fotos, videos y archivos compartidos es prioritario para quienes dependen de la plataforma en su día a día, tanto a nivel personal como profesional.

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Saber cómo restaurar el historial de WhatsApp evita la pérdida de información relevante y asegura la continuidad en la comunicación. Por ello, es esencial conocer los procedimientos específicos y las herramientas de copia de seguridad disponibles para cada sistema operativo, anticipándose a cualquier incidente que pueda poner en riesgo los datos.

Primer plano de un dedo tocando la pantalla de un smartphone, con los iconos de WhatsApp y Google Drive claramente visibles en primer plano.
Transferencia directa de chats, la alternativa de WhatsApp si no hay copia en la nube (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recuperar el historial de chats en Android

El primer paso para restaurar conversaciones en Android es verificar la existencia de una copia de seguridad en Google Drive. Sin una copia actualizada, la recuperación completa no será posible.

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Cómo comprobar y restaurar desde Google Drive:

  1. Verifica tu copia de seguridad:
    1. Abre la aplicación Google One y accede a Almacenamiento > Otros.
    2. Busca la copia de seguridad de WhatsApp asociada a tu cuenta de Google.
  2. Desinstala y reinstala WhatsApp desde Google Play.
  3. Abre la aplicación e ingresa el mismo número de teléfono vinculado a la copia.
  4. Selecciona “Restaurar” cuando se solicite y espera a que se descarguen los chats y archivos desde Google Drive.
  5. Si prefieres no recuperar la copia, selecciona “Omitir”.

Consideraciones clave:

  • Solo puedes restaurar una copia vinculada al mismo número de teléfono y cuenta de Google.
  • Asegúrate de tener espacio suficiente en el dispositivo antes de iniciar el proceso.
  • Los mensajes enviados o recibidos después de la última copia no podrán recuperarse.
  • Solo se mantiene una copia activa por cuenta de Google; cada nueva copia reemplaza la anterior.
  • Para mayor seguridad, activa la verificación en dos pasos y el cifrado de extremo a extremo en las copias de seguridad.

Recuperar el historial de chats en iPhone

En dispositivos Apple, WhatsApp utiliza iCloud para almacenar copias de seguridad. Comprobar y restaurar desde la nube es sencillo si se siguen los pasos correctos.

Proceso para restaurar desde iCloud:

  1. Verifica la copia de seguridad:
    1. Ingresa a Ajustes > Chats > Copia de seguridad en WhatsApp.
    2. Confirma que tienes una copia actual en iCloud.
  2. Desinstala y reinstala WhatsApp desde la App Store.
  3. Verifica tu número de teléfono y Apple ID utilizado para la copia.
  4. Selecciona “Restaurar historial de chats” cuando la aplicación lo solicite.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
La función integrada permite pasar conversaciones del teléfono antiguo al nuevo cuando ambos están cerca y conectados a la misma red, una opción útil para migraciones sin respaldo previo en Google Drive o iCloud - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aspectos a tener en cuenta:

  • Es imprescindible usar el mismo número de teléfono y Apple ID con el que se creó la copia.
  • Se requiere espacio suficiente tanto en el iPhone como en iCloud.
  • Si activaste la opción “Incluir videos”, estos también serán restaurados junto a mensajes y archivos de chats y grupos.
  • Los mensajes posteriores a la última copia no podrán recuperarse.
  • Cuentas inactivas durante 120 días se eliminan, imposibilitando la restauración.

Transferencia directa de chats entre dispositivos

Si no dispones de copia en la nube, WhatsApp permite transferir chats directamente del dispositivo antiguo al nuevo mediante la función de transferencia integrada en la app. Esta opción está disponible tanto en Android como en iOS y requiere que ambos dispositivos estén cerca y conectados a la misma red.

No es posible realizar copias de seguridad ni restaurar chats utilizando WhatsApp Web o las aplicaciones para Mac y Windows. Todo el proceso debe realizarse desde el teléfono móvil.

Consejos de seguridad y prevención

  • Realiza copias de seguridad periódicas para minimizar la pérdida de información reciente.
  • Verifica siempre que las copias estén completas y actualizadas.
  • Activa la verificación en dos pasos y el cifrado de extremo a extremo para mayor protección.
  • Mantén el sistema operativo y la app de WhatsApp actualizados para evitar problemas de compatibilidad y seguridad.

Restaurar chats en WhatsApp es un proceso sencillo si se siguen los pasos adecuados y se mantiene una copia de seguridad activa. Así, ante cualquier incidente, tus mensajes y archivos importantes estarán protegidos y disponibles en todo momento.

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