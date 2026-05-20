Deportes

Mariano Navone sigue de racha: eliminó a uno de los favoritos en Ginebra, avanzó a cuartos y llega entonado a Roland Garros

El argentino derrotó al británico Cameron Norrie por 6-4 y 6-4 y se metió entre los ocho mejores del ATP 250 suizo. Su próximo rival será el español Jaume Munar, verdugo de Francisco Comesaña

Guardar
Google icon
Mariano Navone atraviesa un buen momento en el circuito ATP (Fuente: REUTERS/Ciro De Luca)
Mariano Navone atraviesa un buen momento en el circuito ATP (Fuente: REUTERS/Ciro De Luca)

Mariano Navone atraviesa un buen momento y este miércoles volvió a demostrarlo con un triunfo de peso: avanzó a cuartos de final del ATP 250 de Ginebra al derrotar al británico Cameron Norrie, tercer favorito, por 6-4 y 6-4. Su próximo adversario será el español Jaume Munar, que eliminó a Francisco Comesaña.

El tenista de 9 de Julio, uno de los exponentes nacionales de mejor rendimiento en la gira europea de polvo de ladrillo, volvió a mostrar una versión sólida y competitiva frente a un rival con fundamentos y experiencia. Norrie, ex Top 10 y actual 22° del mundo, nunca logró ponerlo en aprietos.

PUBLICIDAD

Navone, 42° del ranking ATP, ya había dado señales positivas durante las últimas semanas. Después de atravesar un tramo irregular durante las primeras semanas del año, el título conseguido en el Challenger 175 de Cap Cana -su primera conquista sobre cemento- a mediados de marzo le dio impulso para reencontrarse con su mejor tenis.

El la corona que ganó en Bucarest -el primer ATP 250 de su carrera- y el triunfo ante el canadiense Felix Auger-Aliassime, número 5 del mundo, en el Masters 1000 de Roma confirmaron que Navone tiene con qué dar pelea en los grandes escenarios del circuito. Y este miércoles, con una muy buena victoria ante Norrie, dio otra muestra de ello.

PUBLICIDAD

El partido comenzó de la mejor manera para el argentino. Muy firme desde el fondo de la cancha y agresivo en la devolución, Navone quebró rápidamente el saque de Norrie y tomó el control del marcador desde el arranque. Aunque el británico consiguió recuperar momentáneamente la igualdad en el sexto game, La Nave reaccionó de inmediato y volvió a quebrar para encaminar la primera manga.

Con solidez mental y un tenis de alto nivel, el argentino cerró el primer set por 6-4 y empezó a construir una victoria que terminó consolidándose en el segundo parcial.

Pese a que Norrie tuvo sus mejores pasajes, aprovechó algunas dudas del argentino y rápidamente se colocó 3-0 arriba, Navone reaccionó con personalidad: empezó a dominar nuevamente los intercambios largos, encontró profundidad con su derecha y fue desgastando al británico desde el fondo de la cancha.

El argentino emparejó el marcador y luego consiguió un quiebre clave en el noveno game. Con la ventaja nuevamente en su poder, Navone no dejó escapar la oportunidad y selló el triunfo para instalarse entre los ocho mejores del torneo.

El único antecedente entre ambos se había dado en el ATP 500 de Río de Janeiro 2024, cuando el argentino sorprendió al británico en uno de los primeros grandes impactos de su carrera en el circuito ATP. Más de dos años después, volvió a imponerse.

Navone llega en un gran momento a Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada, donde intentará consolidarse definitivamente entre los nombres importantes del circuito sobre polvo de ladrillo.

Mariano Navone es uno de los mejores exponentes argentinos en la gira europea de polvo de ladrillo (Fuente: REUTERS/Ana Beltran)
Mariano Navone es uno de los mejores exponentes argentinos en la gira europea de polvo de ladrillo (Fuente: REUTERS/Ana Beltran)

No fue una jornada completamente positiva para el tenis argentino en Ginebra. Comesaña (114° del ranking ATP), que venía de cortar una larga racha sin victorias ATP tras superar al francés Valentin Royer, no pudo repetir su nivel y quedó eliminado en octavos de final frente a Munar (39°), que se impuso por 6-4 y 6-4.

El marplatense peleó durante buena parte del encuentro, pero terminó cayendo ante un rival muy sólido desde el fondo de la cancha. Con la eliminación de Comesaña, Navone quedó como el único argentino en carrera en el ATP 250 de Ginebra.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoMariano NavoneGinebraCameron NorrieATPdeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su zona en la Copa Sudamericana ante Bragantino: hora, TV y formaciones

El Millonario chocará ante el conjunto brasileño en el Monumental. Desde las 21.30, por DSports

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su zona en la Copa Sudamericana ante Bragantino: hora, TV y formaciones

Dieron 10 vuelcos, destrozaron su coche en el rally y protagonizaron un milagroso accidente

Mientras que el piloto Aleksander Terlecki salió ileso, su compañero Michal Marczewski sufrió una fractura por compresión en la columna vertebral

Dieron 10 vuelcos, destrozaron su coche en el rally y protagonizaron un milagroso accidente

El Aston Villa del Dibu Martínez buscará un título histórico en la Europa League ante Friburgo: hora, TV y formaciones

Los dirigidos por Unai Emery se medirán al conjunto alemán a partir de las 16 horas (Argentina). Transmite ESPN

El Aston Villa del Dibu Martínez buscará un título histórico en la Europa League ante Friburgo: hora, TV y formaciones

El inesperado encuentro de los jugadores del Arsenal a las 5AM con un grupo de fans tras la fiesta por el título en la Premier League

Algunos futbolistas de los Gunners se toparon con aficionados en las calles de Londres a la madrugada

El inesperado encuentro de los jugadores del Arsenal a las 5AM con un grupo de fans tras la fiesta por el título en la Premier League

Billie Jean King se graduó a los 82 años: la leyenda del tenis obtuvo su título universitario seis décadas después de comenzar la carrera

Dueña de 39 trofeos de Grand Slam y pionera en el deporte, King añade un reconocimiento académico a su trayectoria al recibir su diploma de licenciada en historia en la Universidad Estatal de California en Los Ángeles

Billie Jean King se graduó a los 82 años: la leyenda del tenis obtuvo su título universitario seis décadas después de comenzar la carrera

DEPORTES

Un futbolista de Brasil se sorprendió al ser convocado para el Mundial a los 38 años y protagonizó un insólito momento en el living de su casa: “Fue un pequeño desmayo”

Un futbolista de Brasil se sorprendió al ser convocado para el Mundial a los 38 años y protagonizó un insólito momento en el living de su casa: “Fue un pequeño desmayo”

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su zona en la Copa Sudamericana ante Bragantino: hora, TV y formaciones

Dieron 10 vuelcos, destrozaron su coche en el rally y protagonizaron un milagroso accidente

El Aston Villa del Dibu Martínez buscará un título histórico en la Europa League ante Friburgo: hora, TV y formaciones

El inesperado encuentro de los jugadores del Arsenal a las 5AM con un grupo de fans tras la fiesta por el título en la Premier League

TELESHOW

La contundente respuesta de Mirtha Legrand sobre el Martín Fierro que recibió Wanda Nara

La contundente respuesta de Mirtha Legrand sobre el Martín Fierro que recibió Wanda Nara

La polémica frase de Graciela Alfano sobre Susana Giménez y Wanda Nara: “Tienen personajes parecidos”

El desafiante mensaje de Wanda Nara luego de su gran noche en los Martín Fierro: “¿Alguien cura el mal de ojo?"

La indignación de Marcela Baños por los premios Martín Fierro: “¡Hace 27 años que conduzco un programa en vivo!”

El encuentro entre Mercedes Morán, Cecilia Roth, Elizabeth Vernaci y Dolores Fonzi: “Nada mejor que las amigas”

INFOBAE AMÉRICA

Violencia doméstica en Panamá crece y supera los 6,000 casos en 4 meses

Violencia doméstica en Panamá crece y supera los 6,000 casos en 4 meses

La policía captura a ocho sospechosos de robo de camiones en El Progreso, Guatemala

No hubo banquete: Xi Jinping despidió a Putin de Beijing con una taza de té chino

Dos dominicanos son extraditados a Estados Unidos acusados de narcotráfico

La crisis en la apicultura de El Salvador reduce exportaciones y número de productores