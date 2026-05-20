Mariano Navone sigue de racha: eliminó a uno de los favoritos en Ginebra, avanzó a cuartos y llega entonado a Roland Garros

Mariano Navone atraviesa un buen momento en el circuito ATP (Fuente: REUTERS/Ciro De Luca)

Mariano Navone atraviesa un buen momento y este miércoles volvió a demostrarlo con un triunfo de peso: avanzó a cuartos de final del ATP 250 de Ginebra al derrotar al británico Cameron Norrie, tercer favorito, por 6-4 y 6-4. Su próximo adversario será el español Jaume Munar, que eliminó a Francisco Comesaña.

El tenista de 9 de Julio, uno de los exponentes nacionales de mejor rendimiento en la gira europea de polvo de ladrillo, volvió a mostrar una versión sólida y competitiva frente a un rival con fundamentos y experiencia. Norrie, ex Top 10 y actual 22° del mundo, nunca logró ponerlo en aprietos.

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Navone, 42° del ranking ATP, ya había dado señales positivas durante las últimas semanas. Después de atravesar un tramo irregular durante las primeras semanas del año, el título conseguido en el Challenger 175 de Cap Cana -su primera conquista sobre cemento- a mediados de marzo le dio impulso para reencontrarse con su mejor tenis.

El la corona que ganó en Bucarest -el primer ATP 250 de su carrera- y el triunfo ante el canadiense Felix Auger-Aliassime, número 5 del mundo, en el Masters 1000 de Roma confirmaron que Navone tiene con qué dar pelea en los grandes escenarios del circuito. Y este miércoles, con una muy buena victoria ante Norrie, dio otra muestra de ello.

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El partido comenzó de la mejor manera para el argentino. Muy firme desde el fondo de la cancha y agresivo en la devolución, Navone quebró rápidamente el saque de Norrie y tomó el control del marcador desde el arranque. Aunque el británico consiguió recuperar momentáneamente la igualdad en el sexto game, La Nave reaccionó de inmediato y volvió a quebrar para encaminar la primera manga.

Con solidez mental y un tenis de alto nivel, el argentino cerró el primer set por 6-4 y empezó a construir una victoria que terminó consolidándose en el segundo parcial.

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Pese a que Norrie tuvo sus mejores pasajes, aprovechó algunas dudas del argentino y rápidamente se colocó 3-0 arriba, Navone reaccionó con personalidad: empezó a dominar nuevamente los intercambios largos, encontró profundidad con su derecha y fue desgastando al británico desde el fondo de la cancha.

El argentino emparejó el marcador y luego consiguió un quiebre clave en el noveno game. Con la ventaja nuevamente en su poder, Navone no dejó escapar la oportunidad y selló el triunfo para instalarse entre los ocho mejores del torneo.

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El único antecedente entre ambos se había dado en el ATP 500 de Río de Janeiro 2024, cuando el argentino sorprendió al británico en uno de los primeros grandes impactos de su carrera en el circuito ATP. Más de dos años después, volvió a imponerse.

Navone llega en un gran momento a Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada, donde intentará consolidarse definitivamente entre los nombres importantes del circuito sobre polvo de ladrillo.

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Mariano Navone es uno de los mejores exponentes argentinos en la gira europea de polvo de ladrillo (Fuente: REUTERS/Ana Beltran)

No fue una jornada completamente positiva para el tenis argentino en Ginebra. Comesaña (114° del ranking ATP), que venía de cortar una larga racha sin victorias ATP tras superar al francés Valentin Royer, no pudo repetir su nivel y quedó eliminado en octavos de final frente a Munar (39°), que se impuso por 6-4 y 6-4.

El marplatense peleó durante buena parte del encuentro, pero terminó cayendo ante un rival muy sólido desde el fondo de la cancha. Con la eliminación de Comesaña, Navone quedó como el único argentino en carrera en el ATP 250 de Ginebra.

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