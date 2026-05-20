Economía

“Hay tantos precios como concesionarios”: el diagnóstico de la industria automotriz sobre el remate de autos 0 km

Las ventas están cayendo un 8% en mayo y siguen aumentando los descuentos. Una de las marcas bajó un 25% algunos modelos

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autos en una concesionaria en muestra para ser vendidos - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La lucha por los clientes está bajando los precios de los autos 0km, pero aún así las ventas siguen frenadas en mayo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casi como una confirmación de lo que se viene hablando en el sector automotor en las últimas semanas, durante la presentación de este martes del nuevo Citroën C5 Aircross, se mostró un cuadro de mercado en el que la previsión para 2026 es de mantener el mismo volumen de ventas del año anterior.

Esto se debe a que las ventas están otra vez cayendo en mayo respecto al año anterior. El mercado tuvo un leve repunte en marzo, pero se derrumbó en abril nuevamente y mantiene la tendencia en el quinto mes del año.

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Muchos lo adjudican al dólar bajo, a menor liquidez en la calle, pero también a una expectativa de baja de precios que todavía se sigue apreciando en las marcas. En busca de esos clientes indecisos, ya no hay un precio de lista único que valga, y el precio lo fijan los concesionarios.

“Hoy tenés precios y condiciones comerciales como cantidad de concesionarios. No hay una operación igual a otra”, se sinceró el director comercial de Stellantis, Pablo García Leyenda, durante esa rueda de prensa.

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El ejecutivo mostró una tabla que mostraba el resultado de cada año del mercado de autos particulares y vehículos comerciales livianos entre 2020 y 2025, año en el que se registraron 579.794 unidades. La previsión de la compañía es de 580.000 autos en la categoría mencionada, con lo que se pasaría del crecimiento de un 48% entre 2024 a 2025, a uno del 0% para 2026.

Pablo García Leyenda, sonriente, de pie junto a un SUV Citroën C5 Aircross azul oscuro sobre césped. Detrás, un edificio con enredaderas rojas otoñales y árboles
Pablo García Leyenda, Director Comercial de Stellantis Argentina, dijo que hay tantos precios como cantidad de concesionarios

En efecto, en otras terminales coinciden en señalar que la baja en las ventas se volverá a sentir en mayo y que, siendo optimistas, el mes cerrará con unos 43.000 patentamientos en total, lo que implicaría una caída cercana al 8% a nivel interanual.

Si se toma en cuenta que en enero la contracción fue del 4,9%, en febrero del 5,7%, en marzo creció un 1,2% y en abril volvió a caer mucho más fuerte (13,6%), este resultado del quinto mes dejaría el año con una baja de 6,2% en el acumulado de los primeros cuatro meses y medio del año.

Más tarde, en una rueda con los medios de prensa, el ejecutivo de Stellantis dio algunas sentencias que explican la retracción de las ventas de autos 0 km. “Seguramente el freno de ventas tenga que ver que en la expectativa sobre el reacomodamiento de precios. Las ofertas comerciales que están surgiendo nos van a llevar a un mercado mucho más agresivo comercialmente como ya lo estamos viendo hoy”, dijo García Leyenda.

Sin embargo, también explicó que “la única condición que podría generar una baja de precios hoy sería un reacomodamiento del tema impositivo, que ya es lo que venimos hablando históricamente. Creería que estamos llegando a un piso”, sentenció.

El precio de transacción de los autos 0 km los pone cada concesionario según su necesidad de mejorar sus ventas. (Freepik)
El precio de transacción de los autos 0 km los pone cada concesionario según su necesidad de mejorar sus ventas. (Freepik)

La mirada de los concesionarios

“El freno es general, nosotros tenemos concesionarios en el interior y vemos que las ventas no despegan. Está muy lenta la dinámica de este mes. Lamentablemente, no levantamos cabeza”, dijeron desde un concesionario de la provincia de Córdoba, confirmando la tendencia del mercado.

“Peor que nunca”, dijo el gerente de ventas de un concesionario de CABA. “Sobran autos incluso con financiación tasa 0%. Tenemos un cupo que no usamos. La gente no entra a las concesionarias. Entre el dólar y los precios que se siguen ajustando, está todo en pausa. Este mes vendimos un tercio de lo que tendríamos que haber hecho”, finalizó.

La reacción de Volkswagen

Lo curioso fue que mientras García Leyenda hacía estas declaraciones, Volkswagen Argentina publicaba una segunda lista de precios para mayo, con vigencia inmediata, en la que se bajaban todos los precios de dos modelos y se lanzaba una nueva versión de acceso a la gama de otros tres.

Sin embargo, lo que llamó más la atención fue el porcentaje de la baja, que tiene un piso del 19,3% y llega hasta el 26,9%, lo que arroja un promedio de reducción de precios del 23,7 por ciento.

Vista lateral de un vehículo Volkswagen Nivus negro brillante estacionado sobre un pavimento de baldosas grises, frente a una pared moderna con franjas horizontales oscuras
El Volkswagen Nivus, mostrado aquí en su nueva versión, forma parte de los modelos para los cuales Volkswagen Argentina anunció importantes reducciones de precios en el mercado. (Volkswagen Argentina)

“Lo que hizo Volkswagen fue crear una nueva versión para poder ofrecer planes de ahorro más accesibles porque estaban muy altos en comparación con sus competidores. Los nuevos modelos Sense están en línea con el mercado y eso nos va a permitir suscribir nuevos planes más competitivos, porque la venta convencional ya tenía mejores precios por los descuentos que aplicábamos”, señalaron desde un concesionario oficial de la marca ante la consulta de Infobae este miércoles.

Ese parece ser el tema del momento. Los descuentos y el acuerdo que cada cliente pueda lograr con cada concesionario. Lo dijo el presidente de Nissan Argentina, Ricardo Flammini hace algunas semanas: “Hay que caminar más y se consiguen grandes descuentos porque la red tiene un stock parado que si no lo venden, lo tienen que pagar de su bolsillo a la terminal”, explicó durante el lanzamiento del nuevo Kait.

García Leyenda explicó la situación este martes también al plantear que “en realidad, si los precios van a seguir bajando o no depende de stock de cada concesionario. Es muy variado. Tenemos dos o tres precios en el mismo modelo en un mismo concesionario”.

Los planes de ahorro de VW

El lanzamiento de un modelo base en los tres modelos sobre los que modificó los precios Volkswagen no significa que baje la actual cuota de los planes de ahorro vigentes. Es el caso de Nivus y T-Cross, porque estaban armados en base a la segunda versión del modelo, el Trendline 200TSI. En el otro modelo, el Virtus, que tenía los planes sobre el modelo más accesible, el TSI MT, la baja de precio será sustancial, pero sólo para los nuevos planes que se inscriban.

“Los suscriptores de VW Nivus y T-Cross seguirán pagando la cuota correspondiente a la versión Trendline y adjudicarán una versión Trendline también. En cambio, los nuevos suscriptores podrán entrar al plan de ahorro con los nuevos modelos Sense y sus precios más competitivos”, explicó Pablo Piñeiro, especialista en planes de ahorro.

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