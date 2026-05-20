Los Pumas 7’s definen su plantel para las últimas etapas del SVNS World Championship con dos debutantes

Luciano González se lanza acrobáticamente para anotar un try crucial durante el torneo SVNS, exhibiendo la destreza del equipo argentino en el rugby sevens.

Los Pumas 7’s anunciaron su plantel para las últimas dos etapas del SVNS World Championship, que se disputarán en Valladolid, entre el 29 y el 31 de mayo, y en Bordeaux, del 5 al 7 de junio. La nómina incluye a Mateo Fossati y Timoteo Silva como potenciales debutantes, mientras que dos referentes, Santiago Mare y Joaquín Pellandini, quedaron fuera por lesión.

El entrenador principal, Santiago Gómez Cora, destacó la importancia de estos compromisos, ya que permitirán integrar nuevos talentos y analizar el rendimiento del equipo de cara a futuros desafíos internacionales. “Llegan las últimas dos etapas del año con este nuevo formato. Tenemos mucho para analizar tras ver el recorrido de los primeros seis torneos, y ahora estas tres finales. Este año era ideal para buscar nuevos jugadores y continuar desarrollando un equipo competitivo de cara al 2027, ya que será exigente al tener la clasificación olímpica y ranking panamericano”.

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La ausencia de Mare y Pellandini responde a cuestiones físicas: el primero arrastra una molestia en la rodilla y el segundo fue operado del hombro. El medio scrum ya se había perdido las etapas de Vancouver y Nueva York, volvió en Hong Kong pero recayó y debió pasar por el quirófano. “No vamos a contar con Santiago Mare, que tiene una molestia en la rodilla y queremos cuidarlo de cara a la temporada que viene, ni tampoco con Joaquín Pellandini tras su operación del hombro y estará con nosotros en el comienzo de la pretemporada del próximo año”, detalló el entrenador.

Santiago Mare no será parte del equipo por una lesión en su rodilla derecha (REUTERS/Dylan Martinez)

En el grupo que viajará a Europa, sobresale la presencia de Mateo Fossati, jugador formado en Belgrano Athletic, nacido en 2005 y apertura en rugby XV. Fossati integró la selección que se colgó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior 2025 tras derrotar a Uruguay por 22-17 en Asunción. Por su parte, Timoteo Silva, surgido en el SIC y también de la camada 2005, fue Pumita en 2024 y 2025, debutó en la Primera de su club en abril de 2025 y aportó conquistas ante Hindú y en el clásico frente a CASI durante el último año.

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La lista de 14 jugadores confirmados para ambas etapas incluye a Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Lautaro Bazán Vélez, Pedro De Haro, Sebastián Dubuc, Luciano González, Matteo Graziano, Marcos Moneta, Gregorio Pérez Pardo, Santiago Vera Feld y Santino Zangara, además de los mencionados Fossati y Silva.

El debut de Los Pumas 7’s en Valladolid será el viernes 29 de mayo frente a Alemania a las 6:06, seguido por el duelo ante Uruguay a las 10:35. El tercer encuentro de la fase inicial está previsto para el sábado 30, desde las 7:39.

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Joaquín Pellandini estará ausente por una lesión en su rodilla (REUTERS/Edgar Su)

Las dos etapas finales del SVNS World Championship representan no solo una instancia competitiva clave, sino también una oportunidad de proyección para jóvenes talentos nacionales en el rugby reducido internacional.