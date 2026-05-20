Deportes

Los Pumas 7’s definen su plantel para las últimas etapas del SVNS World Championship con dos debutantes

El equipo argentino de rugby seven afrontará las últimas dos etapas de la temporada sin dos de sus referentes, pero con la inclusión de jóvenes talentos surgidos de Belgrano Athletic y SIC

Guardar
Google icon
Marcos Moneta, jugador de rugby con camiseta celeste y blanca, se lanza horizontalmente en el aire con el balón, a punto de aterrizar sobre la línea de try
Luciano González se lanza acrobáticamente para anotar un try crucial durante el torneo SVNS, exhibiendo la destreza del equipo argentino en el rugby sevens.

Los Pumas 7’s anunciaron su plantel para las últimas dos etapas del SVNS World Championship, que se disputarán en Valladolid, entre el 29 y el 31 de mayo, y en Bordeaux, del 5 al 7 de junio. La nómina incluye a Mateo Fossati y Timoteo Silva como potenciales debutantes, mientras que dos referentes, Santiago Mare y Joaquín Pellandini, quedaron fuera por lesión.

El entrenador principal, Santiago Gómez Cora, destacó la importancia de estos compromisos, ya que permitirán integrar nuevos talentos y analizar el rendimiento del equipo de cara a futuros desafíos internacionales. “Llegan las últimas dos etapas del año con este nuevo formato. Tenemos mucho para analizar tras ver el recorrido de los primeros seis torneos, y ahora estas tres finales. Este año era ideal para buscar nuevos jugadores y continuar desarrollando un equipo competitivo de cara al 2027, ya que será exigente al tener la clasificación olímpica y ranking panamericano”.

PUBLICIDAD

La ausencia de Mare y Pellandini responde a cuestiones físicas: el primero arrastra una molestia en la rodilla y el segundo fue operado del hombro. El medio scrum ya se había perdido las etapas de Vancouver y Nueva York, volvió en Hong Kong pero recayó y debió pasar por el quirófano. “No vamos a contar con Santiago Mare, que tiene una molestia en la rodilla y queremos cuidarlo de cara a la temporada que viene, ni tampoco con Joaquín Pellandini tras su operación del hombro y estará con nosotros en el comienzo de la pretemporada del próximo año”, detalló el entrenador.

Santiago Mare no será parte del equipo por una lesión en su rodilla derecha (REUTERS/Dylan Martinez)
Santiago Mare no será parte del equipo por una lesión en su rodilla derecha (REUTERS/Dylan Martinez)

En el grupo que viajará a Europa, sobresale la presencia de Mateo Fossati, jugador formado en Belgrano Athletic, nacido en 2005 y apertura en rugby XV. Fossati integró la selección que se colgó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior 2025 tras derrotar a Uruguay por 22-17 en Asunción. Por su parte, Timoteo Silva, surgido en el SIC y también de la camada 2005, fue Pumita en 2024 y 2025, debutó en la Primera de su club en abril de 2025 y aportó conquistas ante Hindú y en el clásico frente a CASI durante el último año.

PUBLICIDAD

La lista de 14 jugadores confirmados para ambas etapas incluye a Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Lautaro Bazán Vélez, Pedro De Haro, Sebastián Dubuc, Luciano González, Matteo Graziano, Marcos Moneta, Gregorio Pérez Pardo, Santiago Vera Feld y Santino Zangara, además de los mencionados Fossati y Silva.

El debut de Los Pumas 7’s en Valladolid será el viernes 29 de mayo frente a Alemania a las 6:06, seguido por el duelo ante Uruguay a las 10:35. El tercer encuentro de la fase inicial está previsto para el sábado 30, desde las 7:39.

Joaquín Pellandini estará ausente por una lesión en su rodilla (REUTERS/Edgar Su)
Joaquín Pellandini estará ausente por una lesión en su rodilla (REUTERS/Edgar Su)

Las dos etapas finales del SVNS World Championship representan no solo una instancia competitiva clave, sino también una oportunidad de proyección para jóvenes talentos nacionales en el rugby reducido internacional.

Temas Relacionados

Los Pumas 7’sUARRugbyDeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tomás Etcheverry dejó escapar un partido increíble en Hamburgo: tuvo siete match points y quedó eliminado ante Tommy Paul

El argentino cayó por 6-7 (5), 7-6 (5) y 7-6 (7) en la continuidad del juego que había sido postergado por falta de luz

Tomás Etcheverry dejó escapar un partido increíble en Hamburgo: tuvo siete match points y quedó eliminado ante Tommy Paul

Mariano Navone sigue de racha: eliminó a uno de los favoritos en Ginebra, avanzó a cuartos y llega entonado a Roland Garros

El argentino derrotó al británico Cameron Norrie por 6-4 y 6-4 y se metió entre los ocho mejores del ATP 250 suizo. Su próximo rival será el español Jaume Munar, verdugo de Francisco Comesaña

Mariano Navone sigue de racha: eliminó a uno de los favoritos en Ginebra, avanzó a cuartos y llega entonado a Roland Garros

Un futbolista de Brasil se sorprendió al ser convocado para el Mundial a los 38 años y protagonizó un insólito momento en el living de su casa: “Fue un pequeño desmayo”

El arquero de Gremio Weverton compartió las imágenes en redes sociales

Un futbolista de Brasil se sorprendió al ser convocado para el Mundial a los 38 años y protagonizó un insólito momento en el living de su casa: “Fue un pequeño desmayo”

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su zona en la Copa Sudamericana ante Bragantino: hora, TV y formaciones

El Millonario chocará ante el conjunto brasileño en el Monumental. Desde las 21.30, por DSports

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su zona en la Copa Sudamericana ante Bragantino: hora, TV y formaciones

Dieron 10 vuelcos, destrozaron su coche en el rally y protagonizaron un milagroso accidente

Mientras que el piloto Aleksander Terlecki salió ileso, su compañero Michal Marczewski sufrió una fractura por compresión en la columna vertebral

Dieron 10 vuelcos, destrozaron su coche en el rally y protagonizaron un milagroso accidente

DEPORTES

Un futbolista de Brasil se sorprendió al ser convocado para el Mundial a los 38 años y protagonizó un insólito momento en el living de su casa: “Fue un pequeño desmayo”

Un futbolista de Brasil se sorprendió al ser convocado para el Mundial a los 38 años y protagonizó un insólito momento en el living de su casa: “Fue un pequeño desmayo”

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su zona en la Copa Sudamericana ante Bragantino: hora, TV y formaciones

Dieron 10 vuelcos, destrozaron su coche en el rally y protagonizaron un milagroso accidente

El Aston Villa del Dibu Martínez buscará un título histórico en la Europa League ante Friburgo: hora, TV y formaciones

El inesperado encuentro de los jugadores del Arsenal a las 5AM con un grupo de fans tras la fiesta por el título en la Premier League

TELESHOW

La contundente respuesta de Mirtha Legrand sobre el Martín Fierro que recibió Wanda Nara

La contundente respuesta de Mirtha Legrand sobre el Martín Fierro que recibió Wanda Nara

La polémica frase de Graciela Alfano sobre Susana Giménez y Wanda Nara: “Tienen personajes parecidos”

El desafiante mensaje de Wanda Nara luego de su gran noche en los Martín Fierro: “¿Alguien cura el mal de ojo?"

La indignación de Marcela Baños por los premios Martín Fierro: “¡Hace 27 años que conduzco un programa en vivo!”

El encuentro entre Mercedes Morán, Cecilia Roth, Elizabeth Vernaci y Dolores Fonzi: “Nada mejor que las amigas”

INFOBAE AMÉRICA

Violencia doméstica en Panamá crece y supera los 6,000 casos en 4 meses

Violencia doméstica en Panamá crece y supera los 6,000 casos en 4 meses

La policía captura a ocho sospechosos de robo de camiones en El Progreso, Guatemala

No hubo banquete: Xi Jinping despidió a Putin de Beijing con una taza de té chino

Dos dominicanos son extraditados a Estados Unidos acusados de narcotráfico

La crisis en la apicultura de El Salvador reduce exportaciones y número de productores