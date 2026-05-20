Pablo Ruiz y la historia detrás de un éxito arrasador: “En Chile rompí un récord de venta de Los Beatles”

Comenzar en el mundo del espectáculo siendo apenas un niño marcó para Pablo Ruiz el inicio de una travesía singular en la música popular. En una charla en el ciclo Infobae a las Nueve en Infobae en vivo, el intérprete de “Oh mamá” repasó los momentos clave de su carrera, desde sus primeros pasos en Festilindo hasta el presente, donde la colaboración con el cordobés Martín León lo devuelve al foco de la escena musical.

“Mi vida fue un cúmulo de cosas lindas, una montaña rusa de sube y baja. Primero bien para arriba, así cuando empezó todo y bueno, después...”, sintetizó Ruiz al describir la intensidad de sus años en la industria. Ese recorrido se remonta a los siete años, cuando comenzó en Festilindo, compartiendo escenario con futuras figuras como Florencia Peña y Luciano Pereyra. La anécdota de un beso tras los decorados con Flor refleja la naturalidad con la que transitó la infancia artística, aunque admite que en lo personal siempre fue reservado: “Realmente yo personalmente soy bastante tranquilo, introvertido, pero cuando salgo al escenario como que sale la fiera. Tengo como una doble personalidad”.

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El salto definitivo se produjo a los doce años, cuando irrumpió como Pablito Ruiz con el tema “Mi chica ideal”, éxito que desbordó fronteras y lo llevó a girar por el mundo. El reconocimiento llegó pronto, tanto en la Argentina como en países como Chile y México, donde miles de fans lo recibían con fervor. “En Chile rompí un récord de venta de los Beatles, por ejemplo. Tenía cuádruple disco de platino. Ahí me tenían que sacar con los carabineros en furgón, porque había miles y miles de chicas gritando histéricas. Y en México también me pasaba, y acá también”, relató.

El presente lo encuentra explorando nuevos ritmos y alianzas artísticas. Actualmente, prepara “Te extraño”, una colaboración con el cantante Martín León, originario de Córdoba, con la que explora en el cuarteto. La propuesta surgió después de varios intercambios en redes sociales: “Éramos amigos de Instagram y hace como un año que me está siguiendo, escribiendo”, contó Ruiz. León, admirador de su trayectoria, insistió en hacer algo juntos y se lo propuso sin vueltas: “Che, quiero grabar esta canción con vos”.

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Pablo Ruiz recordó su pasado y habló de su presente

El proceso incluyó arreglos y un encuentro en Buenos Aires, donde alquilaron un estudio y grabaron tanto el tema como el videoclip. León confesó: “Siempre escuché a Pablo, era fanático y quería hacer un tema con mi ídolo. Y bueno, gracias a Dios me dio bola”.

La elección del cuarteto no fue casual. Ruiz señaló que buscaba ingresar a ese género, ya que, según su experiencia, es “difícil entrar en esa onda”. Sin embargo, su popularidad en Córdoba le abrió una puerta: “Yo soy muy querido ahí, y lo vi como una posibilidad de hacer algo y de entrar en esa onda’”. La agenda de presentaciones incluye shows en Buenos Aires y Córdoba, previstos para después de la próxima gira latinoamericana de Ruiz.

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El recorrido internacional de Pablo Ruiz dejó marcas imborrables y premios que destacan su paso por la música. Recuerda con precisión los logros materiales de aquellos años de éxito: “Disco doble de platino acá. Dos veces. Yo pasé de ser humilde, o sea, de clase media justita a tener todas las comodidades. Nos mudamos a un piso en Caballito. Después lo perdimos todo, ¿no? Como es la vida”.

El cantante Martín León habló de su colaboración con Pablo Ruiz

La incursión de Ruiz en el cuarteto lo llevó a asociarse con Martín León, quien conoce de cerca la competencia intensa en Córdoba. Consultado sobre el ambiente en la provincia, León explicó: “Es duro porque hay muchas bandas. El mercado está como muy saturado en Córdoba”. La abundancia de propuestas musicales marca la vida nocturna local: “Salgo un sábado a la noche por Córdoba y puedo ver tres, cuatro cuarteteros”, comentaron en el piso, a lo que León respondió: “Treinta, si querés”.

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El desafío de sobresalir en un contexto tan competitivo es compartido por ambos músicos, que apuestan a la combinación de experiencia y frescura para captar la atención del público cordobés y porteño. La colaboración entre un referente pop como Ruiz y un artista emergente de la escena cuartetera representa un intento deliberado de cruzar géneros y expandir horizontes en el mercado musical argentino. Y que además de repasar el pasado y vivir el presente, proyecta el futuro: “El año que viene cumplo cuarenta años de carrera entonces quiero invitar a mis compañeros artistas a que grabemos todos juntos”, sentenció.

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