No más llamadas Spam: las 14 palabras que decir para evitarlas

Marcadores predictivos y suplantación de voz: los nuevos peligros detrás de las llamadas spam - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las llamadas spam se han convertido en una molestia cotidiana para millones de usuarios de teléfonos móviles en todo el mundo. A pesar de los avances tecnológicos en la identificación de llamadas sospechosas, los sistemas de bloqueo y las alertas automáticas, el problema persiste y sigue afectando la privacidad y la tranquilidad de los usuarios.

En este contexto, conocer estrategias efectivas para frenar el spam telefónico se vuelve fundamental, especialmente cuando las estafas y los intentos de suplantación de identidad aumentan cada año.

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Qué palabras decir para evitar el spam telefónico

La clave para reducir la frecuencia de estas llamadas no está solo en la tecnología, sino en la forma en que respondemos. Existe una frase concreta, avalada por organismos de protección al consumidor y cuerpos de seguridad, que puede marcar la diferencia: “No deseo recibir más llamadas y solicito que retiren mi número de sus registros”.

Estrategias tecnológicas y conciencia digital: así se combate el spam y el fraude telefónico - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usar estas 14 palabras de manera clara y directa obliga a los operadores a eliminar el número de la base de datos y, en muchos casos, frena futuras comunicaciones desde esa empresa.

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Cómo funciona la frase para detener el spam telefónico

Cuando se identifica que una llamada es de carácter comercial o no deseada, es fundamental responder con firmeza y cortesía. La frase sugerida debe ser pronunciada al inicio de la conversación, dejando en claro que no se desea seguir recibiendo ofertas ni comunicaciones. Este método, aunque no garantiza la eliminación absoluta del spam, sí reduce la reincidencia de llamadas por parte del mismo emisor, ya que muchas compañías están obligadas legalmente a respetar la solicitud de supresión de datos.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que los emisores de spam suelen recurrir a distintos números o sistemas automatizados para volver a contactar, por lo que complementar esta práctica con otras acciones es recomendable.

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Otras estrategias para bloquear llamadas no deseadas

Además de la frase concreta, existen medidas adicionales para gestionar el spam telefónico:

Bloqueo desde el dispositivo: Casi todos los teléfonos permiten bloquear números específicos. Si bien esto no detiene llamadas desde nuevos números, sí elimina el contacto desde aquellos ya identificados como molestos.

Uso de aplicaciones de filtrado: Hay apps especializadas que identifican y bloquean automáticamente llamadas sospechosas o reportadas por otros usuarios.

No responder llamadas desconocidas: Si no se reconoce el número, es preferible dejar que la llamada pase al buzón de voz. Las empresas legítimas suelen dejar un mensaje claro si la comunicación es importante.

Conocer los métodos de los ciberdelincuentes y aplicar soluciones tecnológicas permite a los usuarios reducir la molestia, evitar fraudes y resguardar la privacidad en la era de la conectividad total - (Imagen ilustrativa Infobae)

Precauciones ante posibles fraudes telefónicos

Las llamadas spam no solo son molestas, también pueden ser peligrosas. Existen estafas que buscan obtener datos personales o bancarios mediante técnicas de manipulación. Para evitar caer en fraudes:

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Nunca compartir datos sensibles por teléfono.

No responder con frases como “¿Sí?” , ya que las grabaciones de voz pueden ser usadas para suplantación de identidad.

Desconfiar de solicitudes urgentes o presiones para tomar decisiones inmediatas.

La tecnología deepfake y el uso de inteligencia artificial han potenciado el riesgo de suplantación de voz, por lo que la prudencia es esencial.

Cómo distinguir una llamada spam de una legítima

Las señales de alerta incluyen números ocultos o internacionales, falta de identificación clara de la empresa y presión para tomar decisiones rápidas. Además, ninguna entidad seria solicitará datos financieros o personales por teléfono si ya eres cliente. Ante cualquier sospecha, lo mejor es colgar y contactar a la empresa por canales oficiales.

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La mejor defensa es la información y la acción rápida: conocer la frase adecuada, bloquear números sospechosos y nunca compartir información personal por teléfono. Así, es posible reducir el impacto de las llamadas spam y proteger la privacidad en un entorno digital cada vez más desafiante.