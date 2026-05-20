WhatsApp esconde una opción que debes revisar a diario para evitar espías y robos

Muchos atacantes buscan acceder a la información en WhatsApp con fines peligrosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp integra una opción crucial para mantener privada la cuenta y evitar espías que algunas personas desconocen. Esta herramienta permite a cualquier usuario verificar en qué dispositivos está abierta su cuenta y eliminar aquellos que resulten sospechosos.

Revisar regularmente los dispositivos vinculados es una de las medidas más efectivas para bloquear accesos no autorizados y reforzar la seguridad de la información personal.

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El proceso es sencillo y puede realizarse directamente desde el teléfono principal, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

Dónde se encuentra la opción para revisar dispositivos vinculados en WhatsApp

El acceso a los dispositivos vinculados se hace desde la aplicación. (Foto: WhatsApp)

La función para visualizar y gestionar los dispositivos conectados a una cuenta de WhatsApp se encuentra dentro del menú principal de la aplicación.

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Tras abrir la app, se debe pulsar el ícono de más opciones, representado por tres puntos verticales, ubicado en la esquina superior derecha. Luego, es necesario seleccionar Dispositivos vinculados para acceder al listado completo de equipos que tienen acceso a la cuenta.

Desde este apartado es posible identificar cada dispositivo vinculado, ya sea computadoras, tablets u otros teléfonos. Si algún aparato resulta desconocido o sospechoso, se puede eliminar de inmediato tocando sobre el nombre del dispositivo y seleccionando la opción Cerrar sesión.

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Por qué es fundamental revisar esta opción de WhatsApp a diario

Revisar los dispositivos vinculados es uno de los consejos de seguridad que señala WhatsApp. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La revisión diaria de los dispositivos vinculados reduce el riesgo de que extraños accedan sin autorización a mensajes, archivos y contactos. Esta práctica impide que quienes logren obtener acceso remoto a la cuenta puedan espiar conversaciones o ejecutar fraudes.

No obstante, con el auge de técnicas de ingeniería social y aplicaciones maliciosas, es posible que la vinculación de dispositivos ocurra sin que el usuario lo note.

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Los ciberdelincuentes perfeccionaron sus métodos para engañar y obtener acceso a sus cuentas mediante enlaces falsos o solicitudes de información personal. Por eso, la vigilancia constante resulta indispensable para anticipar problemas de seguridad.

Cómo activar y usar la autenticación en dos pasos en WhatsApp

La verificación en dos pasos añade una barrera adicional al exigir un PIN personal y un correo para recuperar el acceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra medida es la verificación en dos pasos, disponible en la configuración de WhatsApp. Esta capa adicional de seguridad exige la introducción de un PIN personal cada vez que se registra la cuenta en un dispositivo nuevo. Para activarla, se debe acceder a Ajustes, luego Cuenta y, finalmente, seleccionar Verificación en dos pasos.

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El centro de ayuda sugiere proporcionar una dirección de correo durante la configuración, lo que facilita el restablecimiento del PIN en caso de olvido.

Además, nunca se debe compartir ni el código de registro ni el PIN con otras personas, porque estos datos permiten el control total de la cuenta. La filtración de estos códigos puede derivar en la suplantación de identidad y la pérdida de datos sensibles.

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Qué señales permiten identificar intentos de fraude o espionaje en WhatsApp

La aplicación recopila una serie de indicadores que pueden alertar sobre posibles mensajes fraudulentos o intentos de suplantación.

La atención a ciertos detalles permite reducir riesgos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre las señales más frecuentes se encuentran: los errores ortográficos, las solicitudes para tocar enlaces o descargar aplicaciones y los pedidos de información personal, como números de tarjetas bancarias o contraseñas.

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Asimismo, son comunes las peticiones para reenviar mensajes, solicitudes de dinero o reclamos de pagos para continuar usando la aplicación. Los estafadores suelen hacerse pasar por conocidos, mencionar loterías, inversiones o empleos inexistentes y tratar de crear confianza antes de pedir datos privados.

Cómo actuar si se recibe un mensaje sospechoso

Ante la recepción de un mensaje sospechoso, la pauta de WhatsApp es no interactuar con el contenido ni compartirlo. Si surge la duda sobre la autenticidad del remitente, se aconseja confirmar la identidad mediante preguntas personales, llamadas telefónicas o videollamadas.

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Las personas pueden reportar y bloquear remitentes desde la propia aplicación, así como eliminar mensajes dudosos. Es esencial revisar con atención cualquier enlace o archivo antes de abrirlo, porque a simple vista pueden parecer legítimos, pero ocultar riesgos.