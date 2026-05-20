Política

Senado: la ley de inviolabilidad de la propiedad privada logró dictamen y quedó lista para el recinto

Dialoguistas salvaron al oficialismo, que estuvo a pocos minutos de no conseguir quorum en un plenario. El titular del mismo, el mileista Agustín Coto, está de viaje en el extranjero y no asistió al debate. Se hizo cargo su colega Nadia Márquez, presidenta de Legislación General

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La senadora libertaria y presidenta de la comisión de Legislación General, Nadia Márquez
La senadora libertaria y presidenta de la comisión de Legislación General, Nadia Márquez

Tras perseguir a un par de senadores dialoguistas para el quórum y firmas necesarias, el oficialismo obtuvo este miércoles un dictamen de mayoría de la ley que “blinda” la propiedad privada. El texto inicial recibió varias modificaciones reclamadas por los aliados y libertarios buscarán llevar el proyecto al recinto de la Cámara alta en las próximas semanas.

La previa fue tensa. De hecho, el kirchnerismo, al ver que las cuentas no daban para comenzar el convite, se retiró del salón Arturo Illia para dejar a La Libertad Avanza expuesta en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.

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Por caso, la jefa mileista, Patricia Bullrich (Capital Federal), se fue de urgencia a otro evento a pescar al radical Flavio Fama (Catamarca). Regresaron juntos. Otro que aterrizó más ajustado, con teléfono en mano y sonriente como si nada pasara -aunque cumplió-, fue el karinista Juan Carlos Pagotto.

En medio de todo esto, la libertaria y presidenta de la comisión de Legislación General, Nadia Márquez (Neuquén), tuvo que hacerse cargo del plenario. No le correspondía a ella, sino a su compañero de bancada y titular de Asuntos, Agustín Coto. Según confiaron fuentes de la Cámara alta a Infobae, el oscilante fueguino se encuentra de viaje en el exterior y, con ello, casi complica la actividad programada para la jornada de hoy.

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Hombre barbudo en traje oscuro habla en micrófono. A su derecha, mujer rubia mira tableta. Mesa con documentos, jarras de agua. Fondo azul con logo Senado
El legislador libertario y titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, se ausentó por un viaje al exterior pese a ser la cabecera del plenario. El oficialismo estuvo a pocos minutos de no conseguir quorum (Prensa Senado)

Cambios

Las sugerencias que avaló La Libertad Avanza fueron comentadas por la propia Bullrich y coincidieron con lo relatado días atrás por este medio. Las más conocidas apuntaron a la eliminación del capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), que significó una derrota para el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el guiño a gobernadores para que definan -por su cuenta- el límite de venta de tierras a extranjeros; y la amortiguación del texto inicial de la Casa Rosada a la hora de desalojos exprés.

Además, Bullrich remarcó que, en el capítulo de expropiaciones, se incorporó un límite máximo sobre lucro cesante del 30 % -antes no había un porcentaje determinado-, excepto que el involucrado demuestre lo contrario. También se revisó la tasa de interés, que será IPC más la del Banco Nación a 30 días y, por último, la fecha para establecer el valor de un bien será la anterior a cualquier acto o hecho vinculado a la expropiación.

En cuanto a desalojos, se respetará la diferenciación de sujetos locatarios de usurpadores. Según explicó Bullrich, “se ratificará que las condiciones ante una eventual falta de pago seguirán como las determinadas por las partes -si es habitacional- y, ante una intimación, el locador deberá hacerlo con un plazo de diez días”.

Sobre tierras rurales, la jefa oficialista confirmó el mayor poder a mandatarios provinciales, salvo la prohibición a favor de Estados extranjeros. Sin embargo, en zonas de frontera, habrá una intervención del distrito con autorización previa de Nación. Y, para el caso de la ley de fuego empujada por Máximo Kirchner durante la gestión de su “compañero” Alberto Fernández, “se dinamita el plazo de 60 años de prohibición de uso o cambio de dominio ante un incendio de bosques nativo o implantado”.

Una mujer de cabello castaño con gafas y chaqueta blanca mira su teléfono de pie, junto a un hombre barbudo sentado en traje y corbata rosa hablando por teléfono
La jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich (Maximiliano Luna)

La vice de la comisión de Asuntos Constitucionales, la peronista Florencia López (La Rioja), se quejó del apuro y, seguido a ello, su colega Jorge Capitanich advirtió sobre expropiaciones. Presentará una propuesta en ese sentido.

Ya algo tarde, la ahora ex kirchnerista Carolina Moisés (Jujuy), premiada este año nada menos que con la vicepresidencia del Cuerpo y lugares estratégicos -como una silla en la bicameral de inteligencia- sugirió juntar los aportes de los grupos justicialistas/cristinistas para un nuevo encuentro la semana próxima.

Luego, Moisés se tomó varios minutos para marcar contrapuntos. Es decir, bien alejada del dictamen. “Lo más curioso fue que su ex ladero Fernando Salino (San Luis), si bien rechaza el proyecto, reconoció que La Libertad Avanza aceptó algunos planteos que aparecen ahora en el despacho de mayoría. Incluso, sin ser parte de las comisiones".

Al final del plenario, Bullrich contempló que el dictamen podría sumar correcciones de acá al momento de aterrizar al recinto. “Se pensaba una sesión para el jueves 28 de mayo, aunque la senadora porteña deslizó que esto ocurriría, quizás, en la semana siguiente”.

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