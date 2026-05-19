HDMI vs. HDMI ARC: cómo identificarlos y qué los hace distintos

Distinguir entre un puerto HDMI común y uno HDMI ARC no depende de la forma del conector ni del cable utilizado. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los televisores y los equipos de audio modernos han transformado la experiencia en el hogar, pero entender cómo conectar correctamente cada dispositivo puede ser un desafío para quienes no están familiarizados con las diferencias técnicas.

Aunque a simple vista todos los puertos HDMI lucen idénticos, la realidad es que existe una distinción fundamental que puede determinar la calidad y la comodidad en el uso diario de sistemas de sonido y video domésticos.

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La confusión suele surgir al ver en la parte trasera del televisor varios puertos similares, algunos etiquetados solo con números y otros acompañados de las siglas ARC o eARC. Estas pequeñas diferencias en la denominación influyen directamente en la forma en que se transmite el sonido y en la cantidad de cables necesarios para lograr una instalación eficiente y ordenada.

Los puertos HDMI estándar aparecen numerados, como HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3. (Imagen ilustrativa Infobae)

Comprender la diferencia entre HDMI y HDMI ARC es clave para aprovechar al máximo las capacidades de los equipos y evitar problemas habituales en la configuración.

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Cómo identificar los puertos HDMI y HDMI ARC

Distinguir entre un puerto HDMI común y uno HDMI ARC no depende de la forma del conector ni del cable utilizado. Ambos son físicamente idénticos, lo que puede llevar a errores frecuentes al momento de la conexión. La clave está en la información impresa junto a cada puerto en el televisor o en la barra de sonido.

En la mayoría de los televisores actuales, los puertos HDMI estándar aparecen numerados, como HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, y están pensados para recibir señal de diversos dispositivos, como consolas de videojuegos, computadoras o reproductores de video.

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Uno de los puertos del televisor, generalmente el HDMI 2 o el HDMI 3, incluirá una etiqueta especial que indica HDMI (ARC) o HDMI eARC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos puertos permiten la entrada de audio y video, pero únicamente en una dirección: desde el dispositivo externo hacia el televisor.

Según Gemini, uno de los puertos del televisor, generalmente el HDMI 2 o el HDMI 3, incluirá una etiqueta especial que indica HDMI (ARC) o HDMI eARC. La función ARC, por sus siglas en inglés Audio Return Channel, señala que ese puerto tiene la capacidad de enviar el sonido del televisor hacia un equipo de audio externo utilizando el mismo cable HDMI, sin necesidad de cables adicionales.

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Para aprovechar esta función, resulta indispensable conectar el cable tanto en el puerto ARC del televisor como en el de la barra de sonido o el receptor de audio. Si se conecta el cable en un puerto HDMI común, la función de retorno de audio no estará disponible, limitando las opciones de configuración y control.

El HDMI ARC actúa como una autopista de doble sentido para el sonido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia medular: la dirección del audio y el video

La distinción central entre un puerto HDMI estándar y uno HDMI ARC se encuentra en la dirección en la que viaja la información. El HDMI tradicional funciona como una vía de un solo sentido, en la que el contenido se transmite desde un dispositivo externo hacia el televisor.

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De este modo, se pueden conectar una consola, un decodificador o un reproductor, y el televisor se encarga de mostrar la imagen y reproducir el sonido a través de sus propios altavoces internos.

Gemini explica que el HDMI ARC actúa como una autopista de doble sentido para el sonido. Esta tecnología no solo recibe la señal de video y audio, sino que también permite que el televisor devuelva el audio hacia una barra de sonido, un Home Theater o un receptor de audio externo.

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La distinción central entre un puerto HDMI estándar y uno HDMI ARC se encuentra en la dirección en la que viaja la información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gracias a esto, se elimina la necesidad de utilizar cables ópticos o conexiones adicionales para lograr un sonido envolvente con equipos externos.

Antes de la aparición de ARC, conectar varios dispositivos implicaba el uso de cables HDMI para el video y cables ópticos digitales para enviar el audio desde el televisor hacia el sistema de sonido. Con ARC, todo ese proceso se simplifica, ya que un único cable HDMI cumple ambas funciones, facilitando la instalación y reduciendo el desorden de cables en el área de entretenimiento.

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Además, el sistema ARC incorpora la tecnología HDMI-CEC, que permite controlar el volumen de la barra de sonido y encender o apagar el equipo de audio desde el control remoto del televisor. De esta manera, el usuario gana comodidad y centraliza el manejo de todos sus dispositivos en un solo mando, sin configuraciones adicionales.

El puerto HDMI ARC es la mejor opción para conectar tu barra de sonido. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuándo usar un puerto HDMI común y cuándo el HDMI ARC

A la hora de conectar los distintos dispositivos del hogar, es fundamental saber qué tipo de puerto utilizar en cada caso para aprovechar todas las funciones disponibles.

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Los puertos HDMI comunes deben emplearse para dispositivos que envían contenido al televisor, como consolas de videojuegos, computadoras o reproductores de streaming. Estos puertos se encargan de llevar la imagen y el sonido directamente a la pantalla y a los altavoces internos del televisor, sin funciones adicionales de retorno de audio.

En cambio, el puerto HDMI ARC debe reservarse exclusivamente para la conexión de una barra de sonido, un Home Theater o un receptor de audio. Así se garantiza que el sonido generado por el propio televisor, por ejemplo al ver una película en una plataforma de streaming integrada, pueda enviarse hacia el equipo de audio externo sin complicaciones.

Gemini enfatiza que para utilizar correctamente la función ARC es indispensable conectar el cable HDMI en el puerto etiquetado como ARC tanto en el televisor como en el equipo de sonido correspondiente. De no hacerlo, el sistema ARC no funcionará y será necesario recurrir a otros métodos menos prácticos para transmitir el audio.